'ఇప్పుడు నా వంతు- నా కథ నేనే చెబుతా'- ఆత్మకథపై సోనియా గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ త్వరలో రానున్న తన ఆత్మకథ పుస్తకం 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' గురించి మాట్లాడారు.
Published : October 27, 2026 at 8:41 PM IST
Sonia Gandhi On Her Memoir : తన జీవితంపై దశాబ్దాలుగా ఇతరులు ఎన్నో కథనాలు రాశారని, ఇప్పుడు తన కథను తానే స్వయంగా చెప్పాలనుకుంటున్నానని కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ (CPP) అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ తెలిపారు. తన జ్ఞాపకాలతో, జీవిత విశేషాలతో త్వరలో రానున్న ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకం విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో ఆమె తాజా వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన జీవితం గురించి గతంలో వచ్చిన ఎన్నో అపోహలు, కల్పిన కథనాలను సరిదిద్దడానికే ఈ పుస్తకాన్ని రాయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆమె చెప్పారు. ఈ పుస్తకం విడుదలయ్యాక తనను ప్రజలు చూసే కోణంలో కచ్చితంగా మార్పు వస్తుందని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు మంగళవారం రోజు (అక్టోబర్ 27) సోనియా గాంధీ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. పుస్తకం విడుదలయ్యాక కొంత తమాషా (రచ్చ లేదా దుమారం) తప్పదని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇన్నేళ్లుగా ఇతరులు తన కథను చెబుతూ వచ్చారని, ఇప్పుడు తన వంతు వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు.
"ఈ పుస్తకం చదివిన తర్వాత నాపై ప్రజల అభిప్రాయాలు మారే అవకాశం ఉంది. కొందరు నా గురించి మరింత సానుకూలంగా ఆలోచించవచ్చు. మరికొందరి అభిప్రాయాలు మరింత ప్రతికూలంగా మారొచ్చు. ప్రజా జీవితంలో ఉన్న వారికి ఇలాంటి పరిణామాలు సహజమే. అందుకే కొంత తమాషా జరుగుతుంది."
- సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్
రాజీవ్ గాంధీ ప్రధాన మంత్రి కావడాన్ని వ్యతిరేకించా!
ఈ వీడియోలో సోనియా గాంధీ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. తన భర్త భారత మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీని- ప్రధాన మంత్రి పదవి చేపట్టాలని కోరినప్పుడు తాను పూర్తిగా వ్యతిరేకించానని చెప్పారు. అప్పట్లో తన గురించి చాలా విషయాలు రాశారని, వాటిలో కొన్ని వాస్తవాలకు చాలా దూరంగా ఉన్నాయని ఆమె వివరించారు. మరికొన్ని కల్పితమైనవని, ఇంకొన్ని అతి చేసి చూపించాయని సోనియా గాంధీ పేర్కొన్నారు. అందుకే తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలను, తన అనుభవాలను వాస్తవాలకు దగ్గరగా వివరించాలనే ఆలోచన తనకు కలిగిందని చెప్పుకొచ్చారు. తాను రాసింది కేవలం తన వైపు నుంచే చెప్పే వాదనే కాదని, తన జీవితంలో జరిగిన విషయాలను వివరించే కథ అని సోనియా గాంధీ వీడియోలో తెలిపారు. ఈ పుస్తకం ద్వారా తన జీవితంలోని సంఘటనలను పాఠకులు మరో కోణంలో అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
"నా భర్త రాజీవ్ గాంధీని ప్రధాని కావాలని అడిగినప్పుడు నేను దానిని పూర్తిగా వ్యతిరేకించా. నా గురించి బయట ఎంతో రాశారు. అందులో చాలా వరకు నిజాలు కావు. కల్పితాలు లేదా కల్పించి రాసినవే. అందుకే నా జీవితంలోని అసలు నిజాల్ని, నా కథను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా రాసేందుకే ఈ ప్రయత్నం చేశాను."
- సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్
ఇటలీ బాల్యం నుంచి రాజీవ్ గాంధీతో ప్రేమ వరకు పుస్తకంలో ఎన్నో విషయాలు
'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకంలో సోనియా గాంధీ తన బాల్యం, ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం, వ్యక్తిగత విషయాలు, భారతదేశంతో ఏర్పడిన అనుబంధం వంటి పలు అంశాల్ని ప్రస్తావించారు. ఇటలీలో గడిపిన చిన్ననాటి రోజుల నుంచి భారతదేశానికి రావడం వరకు తన జీవిత ప్రయాణాన్ని ఇందులో వివరించారు. సోనియా గాంధీ తన అత్త, మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ హత్య, తన భర్త రాజీవ్ గాంధీ హత్య వంటి విషాద సంఘటనలను కూడా ఈ పుస్తకంలో గుర్తుచేసుకున్నారు. వీరిని కోల్పోవడం వ్యక్తిగతంగా తన జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేశాయో, భారతదేశంతో తన బంధం ఎలా బలపడిందో వివరించారు.
ఇక ఈ పుస్తకాన్ని నవంబర్ 10న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రచురణ సంస్థ (పబ్లిషర్) ఆల్ఫ్రెడ్ ఎ. నాఫ్ ఆగస్ట్ 18న ప్రకటించింది. ఇటలీలో జన్మించిన సోనియా గాంధీ, 1965లో ఇంగ్లాండ్లో కేంబ్రిడ్జ్లో చదువుకుంటున్న సమయంలో 19 ఏళ్ల వయస్సులో రాజీవ్ గాంధీని తొలిసారి కలుసుకున్నారు. ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారి 1968, ఫిబ్రవరి 28న వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఆ తర్వాత భారతదేశంతో అనుబంధం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీని ముందుండి నడిపిస్తూ, ఆ పార్టీకి అత్యధిక కాలం అధ్యక్షురాలిగా పనిచేసిన నాయకురాలిగా ఘనత సాధించారు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి 2004 పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గెలిచినా సోనియా గాంధీ ప్రధాని పదవికి నిరాకరించడం, దానికి బదులుగా పార్టీని, దేశాన్ని పదేళ్ల పాటు పాలించిన యూపీఏ కూటమిని ముందుండి నడిపించిన కీలక ఘట్టాలను కూడా ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించారు.
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