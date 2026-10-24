ఎక్స్లోకి సోనియా ఎంట్రీ- రాజీవ్తో లవ్ జర్నీపై వీడియో- తొలిసారి వాళ్లిద్దరూ కలిసిందక్కడేనట
సోనియా తన తొలి ఎక్స్ పోస్ట్లో రాజీవ్గాంధీతో ప్రేమాయాణం ఎలా మొదలైందో గుర్తుచేసుకున్నారు.
Published : October 24, 2026 at 12:44 PM IST
Sonia About Love With Rajiv Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత్రి సోనియాగాంధీ ఎట్టకేలకు సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్'లోకి ప్రవేశించారు. శనివారం తన మొదటి పోస్ట్గా రానున్న తన పుస్తకానికి సంబంధించిన ఓ వీడియోను పంచుకున్నారు. అందులో మాజీప్రధాని రాజీవ్ గాంధీతో తన ప్రేమాయాణం ఎలా మొదలైందో గుర్తు చేసుకున్నారు. రాజీవ్తో తన మధురస్మృతులను, చిన్ననాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సాగిన జీవన ప్రయాణాన్ని వివరిస్తూ బిలాంగింగ్ -ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్ అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. ఈ పుస్తకం నవంబర్ 10న విడుదల కానుంది. దీనికి సంబంధించిన దాదాపు 2నిమిషాల నిడివి గల వీడియోను సోనియా తన తొలి 'ఎక్స్' పోస్ట్లో పంచుకున్నారు.
"నేను విద్యార్థిగా ఉన్న రోజుల్లో ఇంగ్లాండ్లో నాకు నచ్చిన ఇటాలియన్ ఆహారం కోసం వెతికేదాన్ని. అప్పట్లో అక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్నన్ని రెస్టారెంట్లు ఉండేవి కాదు. ఆహారం కూడా అంతగా నచ్చేది కాదు. ఈ క్రమంలో యూరోపియన్, భారతీయ విద్యార్థులు తరచుగా వెళ్లే 'వర్సిటీ రెస్టారెంట్' గురించి తెలుసుకున్నాను. అది గ్రీక్ రెస్టారెంట్. అక్కడ అనేక మంది విద్యార్థులు కలిసి భోజనం చేసేవారు. ఆ రెస్టారెంట్లోనే రాజీవ్ గాంధీని తొలిసారి కలిశాను. ఆయనను మొదటిసారి చూసినప్పుడే నా జీవితాన్ని ఆయనతో పంచుకోవాలనే భావన కలిగింది. నాకు మాత్రమే కాకుండా రాజీవ్కు కూడా అలాంటి భావనే కలిగిందని తర్వాత తెలుసుకున్నాను."
- సోనియాగాంధీ
గ్రీక్ రెస్టారెంట్లో తొలి పరిచయం
ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా తమ మధ్య పరిచయం ఏర్పడిందని, ఆ తర్వాత ఇద్దరూ స్నేహితులుగా మారారని సోనియా తెలిపారు. అలా కలిసి పార్టీలకు వెళ్లడం, వివిధ ప్రదేశాలను సందర్శించడం ప్రారంభించామని చెప్పారు. చాలా మంది విద్యార్థులు పాల్గొనే వాలెంటైన్స్ డే పార్టీకి కూడా వెళ్లేవాళ్లమని గుర్తుచేసుకున్నారు. రాజీవ్ గాంధీపై తనకు మొదట కలిగిన అభిప్రాయాన్ని సోనియా గాంధీ ప్రత్యేకంగా వివరించారు. ఆయన సౌమ్యంగా కనిపించే వ్యక్తి అని, ఆ స్వభావమే తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని చెప్పారు. రాజీవ్ అందంగా ఉండటంతోపాటు, ఆయనలో కనిపించిన ప్రశాంతత తన మనసును తాకిందని తెలిపారు.
In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026
తొలిసారి కలిసినప్పుడు ఆయనలో కనిపించిన సౌమ్యతను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని సోనియా పేర్కొన్నారు. ఆ క్షణం తన జ్ఞాపకాల్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయిందని చెప్పారు. ఒక సాధారణ పరిచయంగా మొదలైన తమ బంధం, కాలక్రమంలో జీవితాంతం కలిసి సాగించే ప్రయాణంగా మారిన విషయాన్ని ఈ వీడియో ద్వారా గుర్తుచేసుకున్నారు. కాగా సోనియా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ 1968 ఫిబ్రవరి 25న వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారి జీవిత ప్రయాణం భారతదేశంతో ముడిపడింది. రాజీవ్ గాంధీ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడం, ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వంటి పరిణామాల మధ్య సోనియా జీవితం కూడా అనేక మార్పులకు లోనైంది. తాజాగా విడుదల కానున్న పుస్తకంలో తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని అనుభవాలను ఆమె పంచుకోనున్నారు.
ఎక్స్లోకి ప్రవేశించడానికి ముందు సోనియా గాంధీ ఇన్స్టాగ్రామ్లోనూ ఖాతా ప్రారంభించి, తన పుస్తకానికి సంబంధించిన వీడియోను పంచుకున్నారు. తొలి ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో పుస్తకం ఫస్ట్ లుక్ని పంచుకుంటున్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకాన్ని అందరితో పంచుకోవడానికి ఎదురుచూస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ పుస్తకం ప్రేమ, కర్తవ్యం, నష్టం, మనకు చెందిన ప్రదేశాన్ని కనుగొనడం వంటి అంశాల చుట్టూ సాగుతుందని సోనియా గాంధీ తన పోస్ట్లో వివరించారు. ఈ పుస్తకంలో సోనియా గాంధీ జీవితంలోని పలు ముఖ్యమైన ఘట్టాలు ఉండనున్నాయని తెలిపారు. యుద్ధానంతర ఇటలీలో గడిపిన బాల్యం నుంచి, రాజీవ్ గాంధీతో పరిచయం, ప్రేమ, వివాహం ద్వారా భారతదేశానికి రావడం వరకు ఆమె ప్రయాణాన్ని ఈ పుస్తకం వివరిస్తుందని అన్నారు.
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