మా కుటుంబంపై ఎన్నో అవాస్తవ కథనాలు అల్లారు- అందుకే ఆత్మకథ రాశా: సోనియా గాంధీ
Sonia Gandhi Memoir Launch :తన కుటుంబంపై ప్రచారంలో ఉన్న అవాస్తవ, కల్పిత కథనాల్ని తిప్పికొట్టడానికే 'బిలాంగింగ్: ఏ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పేరుతో ఆత్మకథ రాసినట్లు సోనియా గాంధీ వెల్లడించారు.
Published : November 16, 2026 at 7:48 PM IST
తన కుటుంబం గురించి బయట ప్రచారంలో ఉన్న కథనాల్లో చాలా వరకు వాస్తవాలకు దూరంగా ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ (CPP) అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ అన్నారు. తన అత్త (ఇందిరా గాంధీ), భర్త (రాజీవ్ గాంధీ), కుమార్తె (ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా), కుమారుడు (రాహుల్ గాంధీ) సహా తన గురించి ఎన్నో అసత్యాలు, కల్పిత కథనాలు అల్లారని, వాటిని తిప్పికొట్టడానికే తాను ఆత్మకథ పుస్తకం రాయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సోనియా స్పష్టం చేశారు. సోమవారం రోజు తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఏ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకం ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఆమె ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన జీవిత అనుభవాలను, తన కుటుంబం గురించి తనకు తెలిసిన వాస్తవాలను ప్రజలతో పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ పుస్తకం రాసినట్లు తెలిపారు.
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ రచించిన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' అధికారిక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం దిల్లీలోని ఐటీసీ మౌర్య హోటల్లో ఘనంగా జరిగింది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ సమక్షంలో జరిగిన ఈ వేడుకకు పలువురు ఇండియా కూటమి అగ్రనేతలు హాజరయ్యారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్, టీఎంసీ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ, ఝార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ హాజరయ్యారు. జమ్మూకశ్మీర్ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా, సుప్రియా సూలేతో పాటు పంజాబ్ మాజీ సీఎం అమరీందర్ సింగ్, కర్ణాటక, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు డీకే శివకుమార్, సుఖ్విందర్ సింగ్ సుఖు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. రాజకీయ నేపథ్యంతో సాగే తన వ్యక్తిగత జీవన ప్రయాణాన్ని సోనియా గాంధీ ఈ పుస్తకంలో ఆవిష్కరించారు.