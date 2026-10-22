ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి సోనియా గాంధీ- తొలి పోస్ట్తో ఆత్మకథ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ తొలిసారిగా ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' తొలి ప్రతులను పరిచయం చేశారు.
Published : October 22, 2026 at 12:03 PM IST
Sonia Gandhi Instagram : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఇన్స్టాగ్రామ్లో అధికారికంగా అడుగు పెట్టారు. వచ్చే నెల విడుదల కానున్న తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకం ఫస్ట్లుక్ను సోనియా గాంధీ తొలి పోస్టుగా పెట్టారు. పుస్తకం తొలి ప్రతులను అందుకుంటున్న దృశ్యాలతో కూడిన వీడియోను ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పంచుకున్నారు. 'బిలాంగింగ్: ఏ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకం ప్రేమ, కర్తవ్యం, నష్టం, సమాజంలో ఒక స్థానాన్ని ఏర్పచుకోవడానికి సంబంధించిన కథ అని పేర్కొన్నారు. ఈ పుస్తకాన్ని అందరితో పంచుకోవడానికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు సోనియా గాంధీ తెలిపారు. సోనియా గాంధీ పోస్టు చేసిన వీడియోలో కుమార్తె ప్రియాంక గాంధీతో కలిసి మిఠాయిలు పంచుకోవడం కనిపించింది. రచయితలు, పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ ఇండియా మధ్య ఏర్పడిన ప్రతిష్టంభన అనంతరం నెలకొన్న అనిశ్చితికి తెరదించుతూ హార్పర్కాలిన్స్ ఇండియా సంస్థ సోనియా గాంధీ ఆత్మకథను వచ్చే నెల 10న భారత్లో విడుదల చేయనుంది.