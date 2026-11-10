రాజీవ్ గాంధీ దారుణ హత్య ఫోటోను ఇప్పటి వరకు చూడలేదు: సోనియా గాంధీ
Sonia Gandhi Memoir Rajiv Photo: తన భర్త రాజీవ్ గాంధీ హత్య తర్వాత ఆయన మృతదేహం చిత్రాన్ని ఇప్పటివరకు చూడలేదని సోనియా గాంధీ వెల్లడించారు. తన ఆత్మకథ బిలాంగింగ్లో ఈ విషయాన్ని తెలిపారు.
Published : November 10, 2026 at 6:58 PM IST
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ (CPP) అధ్యక్షురాలు, అగ్ర నాయకురాలు సోనియా గాంధీ తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఏ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' లో ఎన్నో ముఖ్యమైన ఘటనలకు సంబంధించి వివరాలను పంచుకున్నారు. భారత మాజీ ప్రధాని, తన భర్త రాజీవ్ గాంధీ హత్యకు గురై 3 దశాబ్దాలు దాటినా ఇప్పటివరకు ఆ మృతదేహం ఫొటోను చూడలేదని సోనియా గాంధీ తెలిపారు. తన పిల్లలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఆ ఫొటో తన కంట పడకుండా జాగ్రత్తపడ్డారని పుస్తకంలో వెల్లడించారు. ఇప్పటికీ అవే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఇరువురూ తనను కాపాడాల్సిన బాధ్యతను తీసుకున్నారని భావోద్వేగంతో ఆ పుస్తకంలో వెల్లడించారు. 1991 మే 21న తమిళనాడు శ్రీ పెరంబుదూరులో ఎన్నికల ప్రచార సభకు హాజరైన రాజీవ్ గాంధీ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఆత్మాహుతి దాడి జరగ్గా రాజీవ్ సహా మరో 14 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.