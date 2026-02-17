రాహుల్ గాంధీ వల్లే నాకు సీఎం పదవి రాలేదు : సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ
'సోనియా నన్ను సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారానికి తేదీ నిర్ణయించుకోవాలని చెప్పారు- రాహుల్ జోక్యంతో ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి రాలేదు'- 2014 సీఎం పదవిపై హిమంత బిశ్వ శర్మ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : February 17, 2026 at 3:58 PM IST
CM Himanta On Congress : కాంగ్రెస్పై అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంశ బిశ్వ శర్మ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2014లో తాను ముఖ్యమంత్రి కాకపోవడానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీనే కారణమని ఆరోపించారు. ఆనాడు 58 మంది పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు తనకు సపోర్ట్ చేశారని, ఆ సమయంలో అప్పటి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారానికి తేదీని నిర్ణయించుకోవాలని చెప్పినట్లుగా హిమంత పేర్కొన్నారు. కానీ, రాహుల్ జోక్యంతో తనకు ఆనాడు ఆ పదవి రాలేదని ఆరోపించారు.
ఈ సందర్భంగా మంగళవారం అసోం రాష్ట్ర శాసనసభలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశ అనంతరం హిమంత విలేకరులతో మాట్లాడారు. "2014 ఎన్నికల సమయంలో సోనియా గాంధీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు తేదీని నిర్ణయించమని నన్ను అడిగారు. అయితే, కామాఖ్య ఆలయంలో అంబూబాచి మేళా తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని చెప్పాను. కానీ, ఆ సమయంలో అమెరికాలో ఉన్న రాహుల్ గాంధీ పార్టీ నాయకులకు ఫోన్ కాల్స్ చేశారు. ఆ తర్వాత పరిస్థితి మారిపోయింది. ఆ సమయంలో నేను చాలా బాధపడ్డాను. కానీ, తర్వాత నాకు ఓ ఆలోచన వచ్చింది. ఒకవేళ నేను కాంగ్రెస్లోనే ఉండి ఉంటే నాకు ఏదైతే లభించేదో, అంతకంటే ఎక్కువే ఆ దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. బీజేపీలో చేరి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాను. సనాతన ధర్మానికి సేవ చేసే అవకాశాన్నీ పొందాను. ఒకవేళ నేను కాంగ్రెస్లో ఉండి ఉంటే అది సాధ్యం అయ్యేది కాదు. కాబట్టి జీవితంలో ఏమి జరిగినా అది మన మంచికేనని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా'' అని హిమంత బిశ్వ శర్మ పేర్కొన్నారు. తాను ఎప్పుడైనా ఒక పుస్తకం రాస్తే ఈ పరిణామాల గురించి వివరిస్తానని ఆయన తెలిపారు.
అసోం కాంగ్రెస్లో అంతర్గత విభేదాలు!
ఇదిలా ఉండగా, 2011 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత అసోం కాంగ్రెస్లో అంతర్గత విభేదాలు తలెత్తాయి. అప్పటివరకు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న తరుణ్ గొగొయికి మరోసారి కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి పదవిని కట్టబెట్టింది. అప్పటివరకు, ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ను విజయపథంలో నడిపించిన హిమంత బిశ్వ శర్మకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవడంతో ఆయన అసంతృప్తి చెందారు. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కూడా గొగొయికి మద్ధతు ఇవ్వడంతో, చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు గొగొయికి వ్యతిరేఖంగా తిరుగుబాటు చేశారు. అయినప్పటికీ, రాహుల్గాంధీ నాయకత్వంలోని హైకమాండ్ తరుణ్ గొగొయికి మద్ధతు పలికింది.
ఈ విభేదాల కారణంగానే హిమంత బిశ్వ శర్మ 2014 జులైలో రాష్ట్ర మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. అనంతరం, 2015లో హిమంత కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలి బీజేపీలో చేరారు. అనంతంరం 2016లో అసోంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమికి, బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి హిమంత కీలక పాత్ర పోషించారు.
రికార్డు సృష్టించిన గొగొయి!
ఇదిలా ఉండగా, 2020 నవంబరులో అనారోగ్యంతో మృతిచెందిన గొగొయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్నాారు. సుదీర్ఘకాలం పాటు వివిధ హోదాల్లో సేవలందించారు. తొలిసారి 1971లో తొలిసారి పార్లమెంట్కు ఎన్నికై, ఆ తర్వాత వరుసగా ఆరు పర్యాయాలు లోక్సభకు ఎన్నికై రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్రను వేశారు. 1976లో ఏఐసీసీ సంయుక్త కార్యదర్శిగా నియమితులై 1986-91 మధ్యకాలంలో అసోం పీసీసీ అధ్యక్షుడిగానూ పనిచేశారు. అసోంలో వరుసగా 2001, 2006, 2011లలో వరుసగా మూడు పర్యాయాలు అసోం సీఎంగా పనిచేశారు. అసోంలో అత్యధిక కాలం పాటు (15ఏళ్లు) ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నేతగా ప్రసిద్ధిగాంచారు.
