భగవద్గీత చదివి రాజకీయాల్లోకి వచ్చా: సోనియా గాంధీ
Sonia Gandhi Political Entry : పాలిటిక్స్లోకి రావడంపై తనలో తాను తీవ్రమైన అంతర్మథనం అనుభవించానని, అప్పుడు తన సందేహాల నివృత్తి కోసం భగవద్గీతను ఆశ్రయించానని సోనియా గాంధీ తెలిపారు.
Published : November 7, 2026 at 3:55 PM IST
రాజకీయాల్లోకి పూర్తి స్థాయిలో రాకముందు తాను ఎదుర్కొన్న అంతర్గత సంఘర్షణ, మానసిక వేదన గురించి కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ వెల్లడించారు. 1990ల చివరలో కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు తన దివంగత భర్త రాజీవ్ గాంధీ, అత్త ఇందిరా గాంధీల చిత్రపటాల ముందు నుంచి వెళ్లే ప్రతిసారీ తనలో వేదన, అపరాధభావం కలిగేవని చెప్పారు. తనకు రాజకీయాలంటే ఎప్పుడూ ఇష్టం ఉండేది కాదని అన్నారు. భర్త రాజీవ్ గాంధీ హత్య తర్వాత తాను రాజకీయాల్లోకి రావాలా వద్దా అనే విషయంలో తీవ్ర అంతర్మథనానికి లోనయ్యాయానని తెలిపారు. అయితే హిందువుల పవిత్ర గ్రంథమైన భగవద్గీత తన సందేహాలను నివృత్తి చేయడమే కాకుండా జీవితంలో ముందుకు సాగే మార్గాన్ని చూపిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. నవంబర్ 10న విడుదల కానున్న సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్- ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్'లో ఈ విషయాలను పేర్కొన్నారు.