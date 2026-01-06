అస్వస్థతతో ఆస్పత్రిలో చేరిన సోనియాగాంధీ- ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే?
దిల్లీలోని సర్ గంగారామ్ ఆస్పత్రిలో చేరిన సోనియాగాంధీ- ఛాతి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో సోనియాగాంధీ
Published : January 6, 2026 at 12:09 PM IST
Sonia Gandhi Admitted to Hospital : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరారు. స్వల్ప అనారోగ్యంతో దిల్లీలోని సర్ గంగారామ్ ఆస్పత్రిలో చేరినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, ఛాతీ వైద్యుల అబ్జర్వేషన్లో ఉన్నట్లు వెల్లడించాయి. సాధారణ చెకప్ కోసం ముఖ్యంగా దిల్లీలో కాలుష్యం కారణంగా దగ్గుతో ఆస్పత్రిలో చేరినట్లు వివరించాయి.
"కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ సోమవారం రాత్రి 10 గంటలకు దిల్లీలోని సర్ గంగారామ్ ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఆమె శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో ఆమె ఆస్పత్రికి రావడంతో వెంటనే పరీక్షలు చేశాం. చల్లటి వాతావరణంతో పాటు వాయు కాలుష్యం వల్ల ఆమెకు బ్రాంకైల్ ఆస్తమా వచ్చింది. ముందు జాగ్రత్తగా ఆమెను ఛాతీ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంచాం. ప్రస్తుతం ఆమె సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు. యాంటీ బయాటిక్తో పాటు ఇతర మందులకు ఆమె మంచిగా సహకరిస్తున్నారు. ఆమెను డిఛార్జ్ చేసే విషయాన్ని వైద్యులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. సుమారు ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో సోనియా గాంధీ డిఛార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది."
--డాక్టర్ అజయ్ స్వరూప్, సర్ గంగారామ్ ఆస్పత్రి ఛైర్మన్
Congress parliamentary party chairperson Sonia Gandhi was admitted to Sir Ganga Ram Hospital at around 10:00 pm yesterday. She was experiencing respiratory discomfort, and upon medical examination, it was found that her bronchial asthma had been mildly exacerbated due to the… pic.twitter.com/w6LD0jeB74— ANI (@ANI) January 6, 2026
అంతకుముందు దిల్లీలో గాలి నాణ్యత రోజురోజుకి క్షీణిస్తుండడంపై సోనియా గాంధీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. పార్లమెంట్ సామావేశాల నేపథ్యంలో వాయు కాలుష్యాన్ని అరికట్టేందుకు వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. వాయు కాలుష్యంతో పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని, వృద్ధులు అవస్థలు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. మాస్కులు ధరించి ప్రధాని ప్రకటనలు చేయడం ఆపి చర్యలు చేపట్టడంపై దృష్టిపెట్టాలంటూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంటు ఆవరణలో నిరసనలు తెలిపాయి. ఇందులో సోనియాగాంధీతో పాటు పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే పాల్గొన్నారు.