కాలేజీ స్టూడెంట్ అద్భుత ప్రతిభ- వంటగదిలోని ఎండు మిర్చితో దుర్గాదేవి విగ్రహం తయారీ
బంగాల్కు చెందిన డిగ్రీ విద్యార్థి అద్భుతమైన సృజనాత్మకతను ప్రదర్శించాడు. ఎండు మిరపకాయలతో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని తయారుచేశాడు.
Published : October 11, 2026 at 8:11 PM IST
Durga Idol Making Dried Chillies In Bengal : ఎక్కడైనా మట్టి, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, వివిధ రకాల లోహాలతో దైవ విగ్రహాలను తయారుచేస్తుంటారు. అయితే బంగాల్లోని సోనార్పుర్కు చెందిన ఓ యువకుడు ఎండు మిరపకాయలతో దుర్గాదేవి విగ్రహాన్ని రూపొందించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. దుర్గా పూజ ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ యువకుడు తన సృజనాత్మకతను చాటుకుంటూ కేవలం వంటగదిలో ఉపయోగించే వస్తువులతో ఈ అద్భుత రూపాన్ని సృష్టించాడు. దీంతో 21 ఏళ్ల జయమాల్య మండల్ ప్రతిభపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
జయమాల్య మండల్ సోనార్పుర్లో ఓ కాలేజీలో డిగ్రీ (అండర్ గ్రాడ్యుయేట్) చదువుతున్నాడు. అతడికి కళ అనేది కేవలం ఒక ఫ్యాషన్ మాత్రమే కాదు, తన ఊహలకు ప్రాణం పోసే ఒక మాధ్యమం. జయమాల్య చిన్నప్పుడే మోడల్ రైళ్లు, ఏటీఎం యంత్రాల నమూనాల వంటి వివిధ వస్తువులను తయారు చేసి అందరీ దృష్టిని ఆకర్షించాడు. గతంలో ఈ కుర్రాడు మట్టితో దుర్గాదేవి విగ్రహాలను తయారు చేశాడు. అయితే ఈసారి సంప్రదాయ పద్ధతులకు భిన్నంగా విగ్రహాన్ని తయారుచేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఇంట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ వస్తువులతో ప్రయోగాలు చేసిన తర్వాత, చివరకు దుర్గాదేవి విగ్రహం తయారీకి ఎండు మిరపకాయలను ఎంచుకున్నాడు.
ఏదైనా భిన్నంగా ఉండాలని ఆలోచన!
భిన్న శైలి, పద్ధతుల్లో విగ్రహాలను తయారుచేసి తన సృజనాత్మకతను జయమాల్య మండల్ చాటుకుంటున్నాడు. ఆ కుర్రాడి అభిరుచి కూడా దుర్గాదేవి విగ్రహాలను భిన్నమైన వస్తువులతో రూపొందించడమే. ఎన్నో రోజులు శ్రమించి తాజాగా ఎండు మిర్చితో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని విజయవంతంగా తయారు చేశాడు. మహాలయ రోజున విగ్రహానికి కళ్లు దిద్దే 'చక్షు దానం' కార్యక్రమం పూర్తైంది. ఇప్పుడు ఈ అద్భుతమైన కళాఖండం స్థానిక పూజా పండల్లో ప్రదర్శనకు సిద్ధంగా ఉంది.
ఈ విగ్రహం చాలా అద్భుతంగా ఉంది : జయమాల్య మండల్
తన కళ గురించి జయమాల్య మండల్ ఈటీవీ భారత్కు వివరించాడు. 'నేను 2022లో మట్టితో, 2023లో అగ్గిపుల్లలతో, 2024లో బిర్యానీ ఆకులతో దుర్గా విగ్రహాన్ని తయారు చేశాను. గతేడాది బిల్వపత్రాలతో దుర్గామాత విగ్రహాన్ని రూపొందించాను. అందుకు గానూ 'ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు సంపాదించుకున్నాను. ప్రతి ఏటా దుర్గా పూజ సమయంలో విగ్రహాన్ని తయారు చేయడానికి నాకు రకరకాల ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. ఈ ఏడాది నేను ఎండు మిర్చితో దుర్గా విగ్రహాన్ని రూపొందించాను. ఇది చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తోంది' అని జయమాల్య మండల్ పేర్కొన్నాడు.
అండగా ఫ్యామిలీ
జయమాల్య మండల్కు అతడి కుటుంబం అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తోంది. ఈ భిన్నమైన పద్ధతుల్లో విగ్రహాల తయారీకి ప్రోత్సాహాన్ని అందించింది. జయమాల్య తల్లిదండ్రులు, సోదరి చిన్నప్పటి నుంచి అతని సృజనాత్మక ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయుడైన జయమాల్య తండ్రి రంజిత్ మండల్ తన కుమారుడి ప్రతిభ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'నా కొడుకుకు ఎలాంటి అధికారిక శిక్షణ లేదు. కేవలం తన ఆసక్తి, ఊహ, కృషితోనే ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా వినూత్నమైన విగ్రహాలను తయారుచేస్తున్నాడు' అని రంజిత్ చెప్పారు.
'దుర్గా పూజ సమీపిస్తుండగానే నా తమ్ముడు జయమాల్య మండల్ ఏదో ఒక కొత్త దాని గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెడతాడు. తన ప్రస్తుత సృష్టి గతేడాది చేసిన దానికంటే భిన్నంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ సంవత్సరం కూడా అందుకు మినహాయింపేం కాదు. ఎండు మిర్చితో దుర్గా మాత విగ్రహాన్ని తయారు చేశాడు' అని జయమాల్య సోదరి భూమిక తెలిపింది.
కొడుకు విజయాన్ని చూసి తల్లి హర్షం
తన కుమారుడి ప్రతిభను చూసి జయమాల్య తల్లి అసిమా మండల్ గర్వపడుతున్నారు. 'ప్రతి ఏటా దుర్గా పూజ సమయంలో నా కొడుకు తన సొంత ఆలోచనల ఆధారంగా రకరకాల వస్తువులతో దేవత విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తాడు. ఈ ఏడాది నన్ను మార్కెట్ నుంచి ఎండు మిర్చి, ఫెవిక్విక్ గమ్ కొనివ్వమని అడిగాడు. నేను జయమాల్య కోసం అవి కొన్నాను. ఆ తర్వాత తన సొంత ఆలోచనతో ఎండు మిరపకాయలతో దుర్గా విగ్రహాన్ని రూపొందించాడు. చిన్నప్పటి నుంచి జయమాల్యలో కళాత్మక స్ఫూర్తి ఉంది' అని అసిమా మండల్ తెలిపారు.
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