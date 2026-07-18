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నా అనుమతి లేకుండా చికిత్స చేయకూడదు: సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ భార్య

అనుమతి లేకుండా సోనమ్​కు ఎటువంటి వైద్య చికిత్స అందించకూడదన్న గీతాంజలి జె. అంగ్మో- ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్న

Sonam Wangchuk Wife No To Treatment
Gitanjali Angmo (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 9:35 AM IST

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Sonam Wangchuk Wife No To Treatment : ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త, విద్యావేత్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ను దిల్లీ పోలీసులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన నేపథ్యంలో తన అనుమతి లేకుండా ఆయనకు ఎటువంటి వైద్య చికిత్స అందించకూడదని భార్య గీతాంజలి జె. అంగ్మో శనివారం స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం సోనమ్​ సఫ్దర్‌జంగ్ ఆసుపత్రిలో ఉన్నారని, తన అనుమతి లేకుండా ఆయనకు ఏదీ ఇవ్వకూడదని ఆమె హెచ్చరించారు. తన అనుమతి లేకుండా చికిత్స ప్రారంభించి, ఏమైనా జరిగితే అందరినీ బాధ్యులను చేస్తానని చెప్పారు. అలాగే శుక్రవారం సోనమ్​ వాంగ్​చుక్​ బాగానే ఉన్నారని, ఇప్పుడు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముందని గీతాంజలి పోలీసులను ప్రశ్నించారు.

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