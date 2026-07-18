నా అనుమతి లేకుండా చికిత్స చేయకూడదు: సోనమ్ వాంగ్చుక్ భార్య
అనుమతి లేకుండా సోనమ్కు ఎటువంటి వైద్య చికిత్స అందించకూడదన్న గీతాంజలి జె. అంగ్మో- ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్న
Gitanjali Angmo (ANI)
Published : July 18, 2026 at 9:35 AM IST
Sonam Wangchuk Wife No To Treatment : ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త, విద్యావేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ను దిల్లీ పోలీసులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన నేపథ్యంలో తన అనుమతి లేకుండా ఆయనకు ఎటువంటి వైద్య చికిత్స అందించకూడదని భార్య గీతాంజలి జె. అంగ్మో శనివారం స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం సోనమ్ సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రిలో ఉన్నారని, తన అనుమతి లేకుండా ఆయనకు ఏదీ ఇవ్వకూడదని ఆమె హెచ్చరించారు. తన అనుమతి లేకుండా చికిత్స ప్రారంభించి, ఏమైనా జరిగితే అందరినీ బాధ్యులను చేస్తానని చెప్పారు. అలాగే శుక్రవారం సోనమ్ వాంగ్చుక్ బాగానే ఉన్నారని, ఇప్పుడు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముందని గీతాంజలి పోలీసులను ప్రశ్నించారు.