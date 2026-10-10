'విడుదల చేయకపోతే నిరాహార దీక్ష లేదా పాదయాత్ర'- సీజేపీ నేతల అరెస్టులపై సోనమ్ వాంగ్చుక్ వార్నింగ్
రేపటిలోగా అదుపులోకి తీసుకున్న సీజేపీ నేతలను విడుదల చేయకపోతే నిరాహార దీక్ష లేదా పాదయాత్ర చేపట్టాల్సి వస్తుందని సోనమ్ వాంగ్చుక్ హెచ్చరించారు.
Published : October 10, 2026 at 8:34 PM IST
Sonam Wangchuk Hunger Strike Warning : సర్ ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీరుకు నిరసనగా దిల్లీలో శనివారం జంతర్ మంతర్ 2.O పేరుతో ప్రతిపక్షాలు, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిర్వహించిన ఆందోళన తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. అనుమతి లేదనే కారణంతో దిల్లీ పోలీసులు దాదాపు 7000 మంది నిరసనకారులను, సీజేపీ నాయకులను ముందస్తుగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సీజేపీ, ప్రతిపక్ష నేతలు చేపట్టిన నిరసనలపై పోలీసుల చర్యలను ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త, విద్యావేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. నిరసనల్లో అరెస్ట్ అయిన సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే సహా ఇతరులను ఆదివారం నాటికి విడుదల చేయకపోతే తాను నిరాహార దీక్ష లేదా పాదయాత్ర చేపట్టాల్సి వస్తుందని, ఆ విషయాన్ని పరిశీలిస్తానని హెచ్చరించారు. దేశంలో ప్రస్తుతం అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ (అన్డిక్లేర్డ్ ఎమర్జెన్సీ) పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయని, దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ అక్టోబర్ 10న దిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద సీజేపీ నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. అయితే ఇక్కడ దిల్లీ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించడంతో రాజధానిలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే నిరసనకు తాను హాజరుకాకపోవడంపై గతంలో ఇచ్చిన వివరణను వాంగ్చుక్ తాజాగా ప్రస్తావించారు.
INDIA IN A STATE OF UNDECLARED EMERGENCY... Yesterday when I posted a message appealing for unity & peace in today's protest I had never imagined that the biggest democracy in the world would be under an undeclared EMERGENCY. I was happy there were so many leaders to lead the movement, but I now learn that they have all been arrested. I hope those arrested will be released soon. I will be compelled to consider an Anshan Fast or Padyatra March if they are not released by tomorrow. #JantarMantar #protest #CJP #CEC #sonamwangchuk— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 10, 2026
శుక్రవారం తాను శాంతి, ఐక్యతతో నిరసన నిర్వహించాలని కోరానని, అయితే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని అప్పుడు ఊహించలేదని అన్నారు. 'దేశంలో అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి' అని వాంగ్చుక్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. నిరసనకారుల్ని పెద్ద సంఖ్యలో అదుపులోకి తీసుకోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే వారిని రేపటిలోగా విడుదల చేయాలని హెచ్చరించారు.
అంతకుముందు నీట్ యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ సమయంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టిన నిరసనలో వాంగ్చుక్ సీజేపీ ముఖచిత్రంగా నిలిచారు. అప్పట్లో వాంగ్చుక్ 21 రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. జులై 20న భారీ పాదయాత్ర జరగ్గా, ఆరోగ్యం క్షీణించగా ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆయన జులై 23న దీక్ష విరమించారు. అనంతరం జులై 25న ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుత నిరసనల్లో పాల్గొనకపోవడానికి కారణాల్ని గతంలోనే వాంగ్చుక్ వివరించారు. లద్దాఖ్లో తనకు ఇతర ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయని తెలిపారు. కృత్రిమ హిమనీనదాలు నిర్మాణం, గ్లేసియర్ల వల్ల సరస్సులు ఉప్పొంగి వరదలు సంభవించే ప్రమాదాల్ని తగ్గించడానికి సంబంధించి ప్రయోగాలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. హిమాలయాల్లో ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉన్న 200కుపైగా హిమసరస్సుల ముప్పును తగ్గించడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు.
ప్రభుత్వ చర్యలు తమ పనికి ఆటంకాల్ని కలిగిస్తున్నప్పటికీ, జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలను తాము కొనసాగిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వివిధ సంఘాల నేతలు ఐక్యంగా ఉండాలని, యువత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ శాంతియుతంగానే వ్యవహరించాలని కోరారు. జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ ఆశయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇక శనివారం రోజు నిరసనలకు సంబంధించి, ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించడానికి పలువురు నేతలు ముందుకురావడం సంతోషకరంగా అనిపించిందన్నారు.
యువత త్వరలో పెద్ద మార్పు తీసుకొస్తుంది: అంబేడ్కర్ మునిమనవడు
మరోవైపు ఈ నిరసనలకు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ మునిమనవడు అమన్ ఆనందరాజ్ అంబేడ్కర్ కూడా మద్దతు తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా 20 నుంచి 60 ఏళ్ల వయసున్న వారు రోడ్లపైకి వచ్చి తమ ఆందోళనలను వ్యక్తం చేస్తున్నారని, యువత త్వరలో పెద్ద మార్పు తీసుకురావొచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో జరుగుతున్న ఉప వర్గీకరణ (సబ్ కేటగరైజేషన్) అంశాలపై కూడా ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో ఎన్నో ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, యువత ఉద్యమం ఎలాంటి మార్పులకు దారితీస్తుందో చూడాల్సి ఉందని అన్నారు.
నలుగురు మాజీ సీఎంలు, 7వేల మంది అరెస్ట్- దిల్లీలో ఉద్రిక్తతకు దారితీసిన CJP నిరసన
'గెలిస్తే నిజాయతీ- ఓడితే అవకతవకలా?'- ఈసీకి మద్దతుగా 124 మంది మాజీ ఐఏఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ల బహిరంగ లేఖ