'భారత్​లో ఆందోళనలు జరిగేలా- gen-Zని రెచ్చగొట్టిన వాంగ్​చుక్​!'

భారత్​లో జెన్​ జీ ఆందోళనలు సృష్టించేలా- సోనమ్​ వాంగ్​చుక్​ రెచ్చగొట్టేందుకు ప్రయత్నించారని సుప్రీం కోర్టుకు చెప్పిన కేంద్రం

Sonam Wangchuk Case in Supreme Court
Sonam Wangchuk Case in Supreme Court (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 9:51 PM IST

Sonam Wangchuk Case in Supreme Court : నేపాల్​, బంగ్లాదేశ్​లో మాదిరిగా భారత్​లో జెన్​ జీ ఆందోళనలు సృష్టించేందుకు ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త సోనమ్​ వాంగ్​చుక్​ ప్రయత్నించారని సుప్రీం కోర్టుకు చెప్పింది కేంద్రం. అరబ్ దేశాల్లోని బహుళ ప్రభుత్వాలను కూల్చివేసేందుకు దారితీసిన 'అరబ్ స్ప్రింగ్స్' వంటి ఆందోళనను కూడా వాంగ్‌చుక్ ప్రస్తావించారని కేంద్రం, లద్ధాఖ్​ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్​ తుషార్ మెహతా చెప్పారు. ప్రస్తుతం జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ అరెస్టును వ్యతిరేకిస్తూ భార్య గీతాంజలి జె ఆంగ్మో దాఖలు చేసిన పిటిషన్​పై జస్టిస్‌ అరవింద్‌ కుమార్, జస్టిస్‌ పి.బి.వరాలేలతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్​ కోర్టుకు ప్రభుత్వ స్పందనను చెప్పారు.

"వాంగ్​చుక్​ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని 'వారు' అని పేర్కొన్నారు. లద్ధాఖ్​ ప్రజలను 'మేము' అంటూ వేరు చేసి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు పిలుపునిచ్చారు. ఇలా వాంగ్​చుక్​ చేసిన ప్రసంగాలను పూర్తిగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అతడు యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాడు. దానిని కవర్ చేయడానికి మహాత్మా గాంధీ ప్రసంగాలను జాగ్రత్తగా ఉపయోగిస్తున్నాడు. అయితే, గాంధీజీ ఎప్పుడూ ప్రజలను వారి స్వంత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రెచ్చగొట్టలేదు. సరిహద్దులను కాపాడే భద్రతా దళాలకు లద్ధాఖ్​ చాలా ముఖ్యమైనది" అని సొలిసిటర్ జనరల్​ తుషార్ మెహతా కోర్టుకు చెప్పారు.

ఈ క్రమంలోనే వాంగ్‌చుక్ భార్య తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ చేసిన వాదనను ఖండించారు సొలిసిటర్ జనరల్​ తుషార్ మెహతా. నిర్బంధ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడానికి జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఇతరుల నుంచి తీసుకున్న సమాచారంపై ఆధారపడలేదని సుప్రీం కోర్టుకు చెప్పారు. "జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఉత్తర్వు జారీ చేసిన తర్వాత, ఒక డీఐజీ ర్యాంక్ అధికారి అతడి వద్దకు వెళ్లి ప్రతిదీ వివరించి, తన ప్రసంగాల వీడియోలను చూపించారు. అతడిని నిర్బంధించడానికి గల కారణాలన్నింటిని చెప్పారు. అందుకే అతడిని నిర్బంధించడానికి నాలుగు గంటలు పట్టింది" అని వివరించారు.

వాస్తవాలను వక్రీకరించారు!
ఇంతకుముందు ఇదే కేసుపై జరిగిన విచారణ సందర్భంగా తన భర్తను నిర్బంధించే విషయంలో సంబంధిత అధికారులు అనాలోచితంగా వ్యవహరించారని కోర్టుకు వాంగ్​చుక్ భార్య గీతాంజలి విన్నవించారు. ఏమాత్రం సంబంధంలేని అంశాల ప్రాతిపదికన తన భర్తను నిర్బంధించారని కోర్టుకు చెప్పారు. లేహ్‌లో ఆయన చేసిన ప్రసంగం తీరుతెన్నులు హింసను ప్రేరేపించేలా కాక దాన్ని నిరోధించేలా ఉన్నాయని తెలియజేశారు. వాస్తవాలను వక్రీకరించి వాంగ్​చుక్​ను నేరగాడిలా చూపే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్నారు.

లద్దాఖ్‌ అల్లర్ల నేపథ్యంలో సోనమ్‌ వాంగ్​చుక్‌ను గతేడాది సెప్టెంబరులో అరెస్టు చేశారు. వాంగ్‌చుక్‌ పిలుపుతోనే ఈ ఆందోళనలు జరిగాయని కేంద్రం ఆరోపించింది. అనంతరం పోలీసులు ఆయనను జాతీయ భద్రత చట్టం కింద అరెస్టు చేశారు. ఇలా అరెస్టయిన వ్యక్తిని విచారణ చేయకుండా 12 నెలల పాటు నిర్బంధించేందుకు చట్టం అనుమతిస్తుంది. కాగా, లద్దాఖ్‌కు రాష్ట్ర ప్రతిపత్తి కల్పించాలని, ఆ ప్రాంతాన్ని ఆరో షెడ్యూలు పరిధిలో చేర్చడంతో పాటు పలు డిమాండ్ల సాధన కోసం సాగుతున్న ఉద్యమం హింసాత్మకంగా మారింది. ఈ డిమాండ్ల కోసం లద్దాఖ్‌లో యువత చేపట్టిన ఉద్యమం ఉద్రిక్తంగా మారడంతో నలుగురు మృతిచెందగా, 90 మంది గాయపడ్డారు. రాజ్యాంగంలోని ఆరో షెడ్యూలు ఈశాన్యంలో పర్వత ప్రాంతాలకు స్వయం ప్రతిపత్తిని, అక్కడి షెడ్యూల్డు తెగలకు స్వయంపాలన సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తోంది.

