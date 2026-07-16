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దీక్ష విరమించేది లేదు- జులై 20న 'చలో సంసద్'కు రండి: సోనమ్ వాంగ్‌చుక్

18వ రోజుకు చేరిన నిరవధిక నిరాహార దీక్ష- ప్రభుత్వం స్పందించే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదన్న పర్యావరణవేత్త- జూలై 20న 'చలో సంసద్'లో భారీగా పాల్గొనాలని మద్దతుదారులకు పిలుపు

Environmentalist Sonam Wangchuk
Environmentalist Sonam Wangchuk (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 10:37 AM IST

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Sonam Wangchuk On Hunger Strike : తన నిరవధిక నిరాహార దీక్షను విరమించాలంటూ రాజకీయ నాయకులు, మద్దతుదారులు చేస్తున్న విజ్ఞప్తులను ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త సోనమ్ వాంగ్‌ చుక్ తిరస్కరించారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకుండానే దీక్షను విరమిస్తే అది తప్పు సంకేతాన్ని పంపినట్లవుతుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వ జవాబుదారీతనం ఉండాల్సిందేనని, అందుకే తాను వెనక్కి తగ్గబోనని చెప్పారు.

'తప్పుడు సందేశం అవుతుంది'
తన నిరాహార దీక్ష 18వ రోజుకు చేరుకున్న సందర్భంగా విడుదల చేసిన వీడియో సందేశంలో వాంగ్‌చుక్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నేను ఇప్పుడు ఆహారం తీసుకుంటే ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సందేశం వెళ్తుంది? నిరసనకారులు కొంతకాలం కూర్చుని చివరికి వెళ్లిపోతారనే భావన బలపడుతుంది. అలా జరగకూడదు. అందుకే ప్రభుత్వం స్పందించే వరకు నా దీక్ష కొనసాగుతుంది" అని తెలిపారు. ఇటీవల తన దీక్ష విరమించాలని కోరుతూ వేల సంఖ్యలో సందేశాలు వచ్చాయని, పలువురు సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు స్వయంగా వచ్చి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారని వాంగ్‌చుక్ చెప్పారు. కొందరు తనతో బలవంతంగా ఆహారం తీసుకునేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోర్టును కూడా ఆశ్రయించినట్లు వెల్లడించారు. అయితే, ఈ విజ్ఞప్తులన్నింటినీ గౌరవించినప్పటికీ, తన నిర్ణయంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వస్తున్న ఆందోళనలపై కూడా ఆయన స్పందించారు. ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో ప్రాణాపాయం కలిగించే పరిస్థితి ఏదీ లేదని వైద్యులు చెప్పారని వివరించారు.

"18 రోజుల నిరాహార దీక్ష తర్వాత కూడా నా వైద్య పరీక్షల ఫలితాలు సాధారణంగానే ఉన్నాయి. ఈసీజీ కూడా చేశారు. అది కూడా ఆందోళనకరంగా లేదు. నాకు కొంత నీరసం ఉంది. కండరాలు బలహీనపడుతున్నాయి. అయినప్పటికీ గుండె, ఇతర అంతర్గత అవయవాలు సక్రమంగానే పనిచేస్తున్నాయి. ఇంకా కొంతకాలం దీక్ష కొనసాగించే శక్తి నాకుంది."
- సోనమ్ వాంగ్‌చుక్

'చలో సంసద్'కు పిలుపు
తన దీక్ష విరమించాలని కోరే బదులుగా ప్రజలు ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయాలని వాంగ్‌చుక్ పిలుపునిచ్చారు. జూలై 20న నిర్వహించనున్న 'చలో సంసద్' కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ప్రభుత్వానికి ప్రజల అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో యువత, విద్యార్థులు కూడా చురుకుగా పాల్గొనాలని సూచించారు. జాతీయ విద్యా విధానం (ఎన్‌ఈపీ)లో పేర్కొన్న అనుభవపూర్వక విద్య స్ఫూర్తితో జూలై 20ను "అనుభవపూర్వక ప్రజాస్వామ్య దినం"గా పాటించాలని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. విద్యార్థులు రాజకీయ శాస్త్రం, ప్రజాస్వామ్యం ఎలా పనిచేస్తాయో ప్రత్యక్షంగా చూసి నేర్చుకునే అవకాశంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అన్నారు.

మిస్డ్ కాల్ ద్వారా నమోదు
అలాగే 'చలో సంసద్'లో పాల్గొనదలిచిన వారు ప్రచార వెబ్‌సైట్ లేదా మిస్డ్ కాల్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు. "జూలై 20న వేలాదిగా రండి. ఈ సమస్యను ప్రజల తరఫున పార్లమెంట్ ముందుంచుదాం. అప్పుడే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ తన బాధ్యతను నిర్వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది" అని వాంగ్‌చుక్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ నివరధిక నిరహారదీక్ష 17వ రోజున సోనమ్‌ ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించింది. రెండు రోజుల్లో చనిపోయే ప్రమాదం ఉందని, వెంటనే జోక్యం చేసుకుని ఆయనను రక్షించాలంటూ దిల్లీ హైకోర్టులో పిల్‌ దాఖలైంది. దీనిపై బుధవారం విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు, సోనమ్ వాంగ్​చుక్ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం, దిల్లీ ప్రభుత్వం తమ వైఖరిని తెలియజేయాలని నోటీసులు జారీ చేసింది. కేసును గురువారం మరోసారి విచారించనున్నట్లు వెల్లడించింది.

కాగా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన చేపట్టింది. నీట్ పరీక్షలో జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అక్రమాలపై బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని ఆ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇదే అంశంపై పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యే రోజైన జూలై 20న 'చలో సంసద్' ర్యాలీ నిర్వహించాలని కూడా పిలుపునిచ్చింది.

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