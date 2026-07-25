26 రోజుల దీక్ష, 11 కిలోల బరువు తగ్గా- ఇంకా నా నిజాయితీని నిరూపించుకోవాలా?: సోనమ్
తెరవెనుక ఒప్పందాలు చేసుకున్నానంటూ వస్తున్న విమర్శలపై సోనమ్ ఆవేదన- దీక్ష పవిత్రతకు క్యారెక్టర్ సర్టిఫికెట్ తీసుకురావాలా అంటూ సూటి ప్రశ్న- లీక్ వ్యవహారంలో కేంద్రం నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ తర్వాతే దీక్ష విరమణ
Published : July 25, 2026 at 7:04 AM IST
Sonam Wangchuk On Comments : నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంపై 26 రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్, తన దీక్ష విరమణపై వస్తున్న విమర్శలకు ఘాటుగా స్పందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తెరవెనుక ఒప్పందం చేసుకున్నానంటూ కొందరు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు తనను తీవ్రంగా కలిచివేశాయని తెలిపారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి దీక్ష చేస్తే, ఇప్పుడు తన నిజాయితీని నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి రావడం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేసిన వీడియో సందేశంలో వాంగ్చుక్ భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. "26 రోజుల పాటు ఆహారం తీసుకోకుండా దిల్లీలోని మండుటెండల్లో దీక్ష చేశాను. ఈ క్రమంలో నేను 11 కిలోల బరువు కోల్పోయాను. కండరాల శక్తి తగ్గిపోయింది. శరీర అవయవాలు, మెదడు కూడా కోలుకోలేని స్థాయిలో దెబ్బతినే పరిస్థితి వచ్చింది. అయినప్పటికీ నేను ఎవరితో దీక్ష విరమించాను? ఎందుకు వారి చేతుల మీదుగానే విరమించాను? నేను ఏదైనా డీల్ చేసుకున్నానా? అనే విషయాలపై ఎవరికైనా సమాధానం చెప్పాలా?" అని ప్రశ్నించారు.
AFTER 26 DAYS OF HUNGER DO I NEED TO PROVE MY SINCERITY !!!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Do please watch and help spread the word. Find the full 22 minutes video on my YouTube Channel: Sonam Wangchuk pic.twitter.com/6CO3tjZsSD
'దేశం సిగ్గుపడాలి'
"ఒకవేళ నేను నిజంగానే బేరసారాలు చేయాలనుకుని ఉంటే 26 రోజుల పాటు ఆకలితో ఎందుకు ఉండాలి? ఏసీ గదిలో కూర్చుని మాట్లాడుకునే అవకాశం నాకు లేదా? దిల్లీ రోడ్లపై కూర్చుని ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టి ఎందుకు నిరాహార దీక్ష చేయాలి?" అంటూ విమర్శకులపై మండిపడ్డారు. ఇలాంటి ఆరోపణలు చేసే వారి మనస్తత్వాన్ని చూసి దేశం సిగ్గుపడాలని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, తనపై విమర్శలు చేస్తున్న వారిని తాను వ్యక్తిగతంగా తప్పుపట్టడం లేదని వాంగ్చుక్ చెప్పారు. చాలా మందికి తాను ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు, తన కుటుంబం గత కొన్ని రోజులుగా ఎదుర్కొన్న ఒత్తిళ్లు తెలియవని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఎవరినైనా నమ్మే ముందు వారు రాజకీయ విద్వేషంతో మాట్లాడుతున్నారా? లేక తటస్థంగా స్పందిస్తున్నారా? అనే విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తించాలని సూచించారు.
కాగా, నీట్ పరీక్షలో జరిగిన అవకతవకలపై దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు మద్దతుగా సోనమ్ వాంగ్చుక్ జూన్ నెల చివర్లో నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. దేశంలోని పోటీ పరీక్షల నిర్వహణ వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీుసుకురావాలని, పేపర్ లీకేజీలను పూర్తిగా అరికట్టేలా చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేందర్ సింగ్ వాంగ్చుక్ను మెదాంతా ఆసుపత్రిలో కలిసి చర్చించారు. కేంద్రం నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ ఇచ్చిన తర్వాతే ఆయన దీక్షను విరమించారు. మొదట మౌఖిక హామీలు వచ్చినప్పటికీ వాటితో సరిపెట్టకుండా అధికారిక పత్రం ఇవ్వాలని వాంగ్చుక్ పట్టుబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో దీక్ష విరమణ మరో రెండు రోజులు ఆలస్యమైనట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
మరోవైపు, నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ప్రతినిధులు కేంద్రంతో చర్చలు కొనసాగిస్తున్నారు. దిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో గురువారం కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేందర్ సింగ్తో సీజేపీ ప్రతినిధులు సౌరవ్ దాస్, అషుతోశ్ రంకా దాదాపు రెండు గంటల పాటు సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో తమ పలు డిమాండ్లపై కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సీజేపీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
అయితే, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అంశంపై తుది నిర్ణయం తీసుకునేందుకు కేంద్రం సమయం కోరినట్లు వెల్లడించారు. దీంతో శనివారం జరగనున్న తదుపరి సమావేశం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ చర్చల్లో కీలక నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశమున్నట్లు రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే, సీజేపీ ఆందోళనల నేపథ్యంలో దిల్లీలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. జంతర్మంతర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నిరసనలు కొనసాగే అవకాశం ఉండటంతో సెంట్రల్ దిల్లీలోని 17 మెట్రో స్టేషన్లను శనివారం తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు దిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (డీఎంఆర్సీ) ప్రకటించింది. భద్రతా కారణాలతో వరుసగా నాలుగో రోజు మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేయడం గమనార్హం.
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