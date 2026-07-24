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26రోజుల నిరాహార దీక్షకు ముగింపు- కేంద్రం హామీలతో సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ వెనక్కి- ఆరోగ్యంపై మోదీ ట్వీట్

కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీలతో 26 రోజుల నిరాహార దీక్ష విరమించిన సోనమ్ వాంగ్‌చుక్- గురుగ్రామ్ మేదాంత ఆస్పత్రిలో నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్ సమక్షంలో దీక్ష ముగింపు- శాంతియుత నిరసనకారులపై కేసులు నమోదు చేయబోమన్న కేంద్రం

Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike
sonam Wangchuk after ending his hunger strike ((Courtesy @Wangchuk66))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 7:00 AM IST

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Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్-యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంపై గత 26 రోజులుగా నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న ప్రముఖ పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ తన దీక్షను విరమించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ప్రధాన డిమాండ్లపై సానుకూల హామీలు ఇవ్వడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. గురుగ్రామ్‌లోని మేదాంత ఆస్పత్రిలో కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి జేపీ నడ్డా, కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్, లేహ్-లద్ధాఖ్ అపెక్స్ బాడీ నాయకుల సమక్షంలో ఆయన జ్యూస్ తీసుకుని దీక్షను ముగించారు.

దీక్ష విరమణ అనంతరం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన వాంగ్‌చుక్, "26 రోజుల తర్వాత నా నిరాహార దీక్షను ముగించాను. వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన 65 మంది ఎంపీలు నన్ను దీక్ష విరమించాలని కోరారు. అనేక షరతులపై సుదీర్ఘ చర్చలు జరగడంతో పాటు దేశంలో హింసాత్మక పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను" అని పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు, చర్చల వివరాలను ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా వెల్లడిస్తానని తెలిపారు. ఎక్కడా హింసకు తావు ఇవ్వకుండా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

గురువారం అర్ధరాత్రి సమయంలో మేదాంత ఆస్పత్రికి చేరుకున్న కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్‌లు వాంగ్‌చుక్ భార్య గీతాంజలి ఆంగ్మో, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, ఉద్యమ నేతల సమక్షంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీలను చదివి వినిపించారు. శాంతియుతంగా నిరసనలు చేపట్టిన వారిపై ఎలాంటి కేసులు నమోదు చేయకుండా ఉండే అంశంపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉందని నడ్డా స్పష్టం చేశారు. అలాగే జులై 20న జరిగిన సంసద్ చలో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారిపై కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోకూడదన్న అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఇదే సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనకు కారణమైన ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీల సమస్యపై పార్లమెంట్‌లో సమగ్ర చర్చ నిర్వహిస్తామని కేంద్రం హామీ ఇచ్చింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పరీక్షల నిర్వహణలో సంస్కరణలు తీసుకొస్తామని కూడా పేర్కొంది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని కఠినమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని నడ్డా తెలిపారు. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంతో మానసిక ఒత్తిడికి గురై ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు తగిన పరిహారం అందించే అంశాన్ని కూడా కేంద్రం సానుకూలంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు జేపీ నడ్డా వెల్లడించారు. ఈ హామీలతో సంతృప్తి చెందిన వాంగ్‌చుక్ తన నిరాహార దీక్షకు ముగింపు పలికినట్లు తెలుస్తోంది.

మోదీ స్పందన
వాంగ్‌చుక్ ఆరోగ్యంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా స్పందించారు. "వైద్యులు సూచించిన విధంగా సోనమ్ జీ తన దినచర్యను కొనసాగించి, త్వరగా తన పాత బరువును తిరిగి పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను" అని ప్రధాని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. గత 26 రోజులుగా ఆహారం తీసుకోకుండా ఉండటంతో వాంగ్‌చుక్ సుమారు 11 కిలోల బరువు తగ్గినట్లు సమాచారం.

జూన్ 28న దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ప్రారంభమైన ఈ ఉద్యమంలో సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ పాల్గొన్నారు. పోటీ పరీక్షల్లో అవకతవకలు, విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణలు, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా వంటి డిమాండ్లతో చేపట్టిన ఆందోళనకు ఆయన మద్దతు తెలిపారు. అనంతరం నిరవధిక నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. విద్యార్థుల కోసం తాను చివరి వరకు పోరాడతానని పలుమార్లు ప్రకటించారు. జలై 20న నిర్వహించిన సంసద్ చలో కార్యక్రమం సందర్భంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అనంతరం ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడంతో దిల్లీ పోలీసులు వాంగ్‌చుక్‌ను సఫ్దర్‌జంగ్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆయనను తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఉంచుతున్నారని భార్య గీతాంజలి ఆంగ్మో దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు జోక్యంతో వాంగ్‌చుక్‌ను గురుగ్రామ్‌లోని మేదాంత ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ కూడా ఆయన తన నిరాహార దీక్షను కొనసాగించారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) మాత్రం తమ నిరసనలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేసింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుత ఆందోళన కొనసాగుతుందని పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు అభిజీత్ దీప్కే వెల్లడించారు. "సోనమ్ సర్ జీవితం ఈ దేశానికి ఎంతో విలువైనది. తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి దేశ ప్రజల మనస్సాక్షిని మేల్కొలిపారు. ఆయన ధైర్యసాహసాలకు మా కృతజ్ఞతలు. అయితే, మా ఉద్యమం మాత్రం ఇక్కడితో ఆగదు" అని అభిజీత్ దీప్కే ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, కేంద్రం చర్చలకు ఎప్పుడైనా సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. విద్యార్థి ప్రతినిధులు అనుకూలమైన సమయం, ప్రదేశాన్ని సూచిస్తే చర్చలు జరపడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. జేపీ నడ్డా కార్యాలయం, నివాసం లేదా తటస్థ వేదికలో సమావేశం నిర్వహించేందుకు తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని స్పష్టం చేశారు.

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WANGCHUK ENDS HUNGER STRIKE DELHI
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SONAM WANGCHUK ENDS HUNGER STRIKE

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