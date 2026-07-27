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ఆస్పత్రి నుంచి సోనమ్ వాంగ్​చుక్ డిశ్చార్జ్​- హెల్త్ అప్డేట్​పై వీడియో విడుదల

లద్ధాఖ్​కు వెళ్లే ముందు రాజ్​ఘాట్​కు వెళ్తా- బాపూజీకి నివాళులు అర్పిస్తా- సోనమ్ వాంగ్​చుక్ ప్రకటన

Sonam Wangchuk
Sonam Wangchuk (Photo/X/@Wangchuk66)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 2:56 PM IST

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Sonam Wangchuk Discharged : నీట్‌ వ్యవహారంలో నిరాహార దీక్ష చేసిన లద్ధాఖ్‌ సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ మేదాంత ఆస్పత్రి నుంచి సోమవారం డిశ్చార్జ్‌ అయ్యారు. ఇప్పుడు తాను చాలా మెరుగ్గా ఉన్నానంటూ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. క్రమంగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ, శరీరంలో సత్తువ పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాని అన్నారు. లద్ధాఖ్‌లోని తన ఇంటికి వెళ్లే ముందు దిల్లీలోని రాజ్‌ఘాట్‌ను సందర్శించి మహాత్మా గాంధీజీకి నివాళి అర్పిస్తానని తెలిపారు. నీట్‌ పేపర్ లీకేజీని వ్యతిరేకిస్తూ, తమ గళాన్ని విప్పి నిరసన వ్యక్తం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ హృదయ పూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పారు.

"చివరికి నేను ఈ హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యే రోజు వచ్చింది. ఈ రోజు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి, తిరిగి నా స్వస్థలమైన లద్ధాఖ్​కు వెళ్లే ముందు, మహాత్మ గాంధీకి నివాళి అర్పించడానికి రాజ్​ఘాట్​కు వెళ్తాను. మీకు గుర్తు ఉండవచ్చు. నేను స్విట్జర్లాండ్​ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, జంతర్ మంతర్​ వద్ద నిరాహార దీక్షను ప్రారంభించే ముందు కూడా ఇలానే చేశాను. ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తాను. ఆ తర్వాత లద్ధాఖ్​లోని మా ఇంటికి బయలుదేరుతాను. ఇక్కడి నుంచి వెళ్లే ముందు, మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని అనుకుంటున్నాను. దేశవ్యాప్తంగా నలుమూలల నుంచి, అన్ని వయస్సుల ప్రజలు ఒక ఉద్యమాన్ని నడపడానికి మాతో కలిసి గొంతు కలిపారు. అందుకే మేము విజయం సాధించాం. ఇది ఇలాగే కొనసాగుతుంది. మీ అందరితో కనెక్ట్​ అయి ఉంటానని నేను ఆశిస్తున్నాను. సెల్యూట్​, నమస్కారం, జుల్లే (లద్ధాక్ సంప్రదాయ అభివాదం), జైహింద్​."
- సోనమ్ వాంగ్​చుక్​, ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త

నీట్-​ నిరాహార దీక్ష
ఒక సెటైరికల్​ సోషల్ మీడియా ఖాతాగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) మొదలైంది. అయితే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్ వ్యాఖ్యలతో దీనికి అనుకోకుండా ఎక్కడాలేని పాపులారిటీ వచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఏడాది జరిగిన నీట్​-యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ అయ్యింది. దీనితో ఈ పరీక్షల అక్రమాలను వ్యతిరేకిస్తూ సీజేపీ దిల్లీలోని జంతర్​ మంతర్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమం ప్రారంభించింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. అలాగే పరీక్షల నిర్వహణలో సంస్కరణలు తేవాలని, బలవన్మరణాలకు పాల్పడిన వారి కుటుంబాలకు రూ.1 కోటి పరిహారం ఇవ్వాలనే డిమాండ్లు ప్రభుత్వం ముందు ఉంచింది. వీరికి మద్దతు ప్రకటించిన వాంగ్​చుక్ నిరవధిక నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో దిల్లీ హైకోర్టు సూచనల మేరకు పోలీసులు ఆయనను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

మరోవైపు పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతుండడాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని, సీజేపీ 'సంసద్ ఛలో' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, నిరసనకారులకు మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. దీనితో లాఠీ ఛార్జీ చేసి, వాళ్లను చెల్లాచెదురు చేశారు. ఆ తర్వాతి రోజు రాత్రి జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీగా విద్యార్థులు, నిరసనకారులు చేరుకున్నారు. వారికి వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, సినీ, క్రీడా ప్రముఖులు మద్దతు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేరుగా ప్రధాని మోదీ నివాసం ఎదుట ధర్నా చేసింది. దీనితో మోదీ సర్కార్ దిగి వచ్చి, సీజేపీ ప్రతినిధులతో చర్చలకు ప్రతిపాదించింది. కేంద్ర మంత్రులు ఇచ్చిన హామీతో తన నిరాహార దీక్షను విరమిస్తున్నట్లు వాంగ్​చుక్​ ప్రకటించారు. మరోవైపు సీజేపీ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కచ్చితంగా రాజీనామా చేయాల్సిందేనని పట్టుబట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో మరో దఫా చర్చలు జరగకముందే, ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. మిగిలిన డిమాండ్లకు కూడా కేంద్రం ఓకే చెప్పింది. దీనితో 37 రోజుల పాటు కొనసాగిన ఆందోళనలను ఆపేస్తున్నట్లు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రకటించింది.

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