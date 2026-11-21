లద్దాఖ్ను ఒక కాలనీలా చూస్తున్నారు- అది జాతీయ భద్రతకు ముప్పు: వాంగ్చుక్ వార్నింగ్
Sonam Wangchuk Ladakh Protest : లద్దాఖ్ ప్రజల అభిప్రాయాల్ని పట్టించుకోకుండా స్థానిక యంత్రాంగం నిర్ణయాలు తీసుకుంటోందని, కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రముఖ పర్యావరణ కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆరోపించారు.
Published : November 21, 2026 at 8:45 PM IST
ప్రముఖ పర్యావరణ కార్యకర్త, విద్యావేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. లద్దాఖ్ యంత్రాంగం ఈ ప్రాంతాన్ని ఒక వలస ప్రాంతంలా (కాలనీలా) చూస్తోందని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ప్రజలకు ఇష్టం లేకుండానే, వారిపై తమ నిర్ణయాలను బలవంతంగా రుద్దుతున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన ఈ సరిహద్దు ప్రాంత ప్రజల్ని ఇలాగే దూరం పెడితే, అది జాతీయ భద్రతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని శనివారం రోజు వాంగ్చుక్ హెచ్చరించారు. లేహ్లో కొనసాగుతున్న నిరసనల్లో పాల్గొన్న అనంతరం లేహ్ అపెక్స్ బాడీ (LAB) ఛైర్మన్ చెరింగ్ దోర్జే లక్రుక్తో కలిసి వాంగ్చుక్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. వాంగ్చుక్ LAB సభ్యుడిగా కూడా ఉన్నారు.
వాంగ్చుక్ ప్రసంగంలో ముఖ్యాంశాలు
ఎన్నికల సమయం, నిర్వహణపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్నా, యంత్రాంగం మొండిగా ముందుకు వెళ్తోందని, లద్దాఖ్ ప్రజలకు వారి ప్రజాస్వామ్య హక్కుల్ని దక్కకుండా చేస్తున్నారని వాంగ్చుక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'లద్దాఖ్ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఒక వలస ప్రాంతంగా మారిపోయింది. ఇక్కడ స్థానిక ప్రజల గొంతుకకు ఏ మాత్రం విలువ లేదు.కేవలం నిర్ణయాల్ని వారిపై రుద్దుతున్నారు. ఇలాంటి వ్యవస్థ ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది?' అని కూడా ప్రశ్నించారు. లద్దాఖ్ వ్యవహారాన్ని కేవలం లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ యంత్రాంగం లేదా కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు మాత్రమే వదిలేయకూడదని ఆయన అన్నారు. లద్దాఖ్ ప్రజల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరును జాతీయ భద్రతా కోణంలో పరిశీలించాలని కోరారు. ఈ విషయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని వాంగ్చుక్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఇప్పుడు బానే ఉంది- యుద్ధ సమయాల్లో తెలుస్తుంది: వాంగ్చుక్
లద్దాఖ్ ప్రజలు గతంలో జరిగిన యుద్ధాల సమయంలో కూడా దేశానికి అండగా నిలిచారని గుర్తుచేసిన వాంగ్చుక్- దేశం పట్ల విశ్వాసం, దేశభక్తి ఉన్న ప్రజల్ని పదేపదే ఎందుకు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. శాంతి సమయంలో ప్రజల అసంతృప్తి ప్రభావం వెంటనే కనిపించకపోచ్చని, కానీ యుద్ధ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు దాని పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉండొచ్చని హెచ్చరించారు. ఆరో షెడ్యూల్ కింద రక్షణ కల్పించాలని, రాష్ట్ర తరహా అసెంబ్లీ ఏర్పాటు చేయాలని మే నెలలో జరిగిన చర్చల్లో ప్రస్తావించారని వాంగ్చుక్ చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు తక్కువ అధికారాలు ఉన్న హిల్ కౌన్సిల్ నిర్మాణాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చారని విమర్శించారు. అక్టోబర్ 22న జరగాల్సిన చర్చల్ని కేంద్రం ఎందుకు నిర్వహించలేదని వాంగ్చుక్ ప్రశ్నించారు. స్థానిక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా పరిపాలనా విధానాలపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారని పేర్కొన్న ఆయన వారి మనోభావాల్ని తెలుసుకునేందుకు హోం శాఖ ఆధ్వర్యంలో విచారణ కమిషన్ వేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
కోర్టు జోక్యంతోనే పోలీసులు వెనక్కి
నవంబర్ 11 నుంచి తనపై గృహ నిర్బంధం తరహా ఆంక్షలు విధించారని, దీనిపై నవంబర్ 17న లేహ్లోని హైకోర్ట్ బెంచ్ను ఆశ్రయించానని వాంగ్చుక్ చెప్పారు. అందుకే శుక్రవారం రాత్రి తన నివాసం దగ్గర మోహరించిన పోలీసు, సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలను అధికారులు ఉపసంహరించుకున్నారని ఆరోపించారు. అయితే లేహ్ జిల్లా పోలీసులు దీనిపై స్పందిస్తూ- 'అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ జారీ చేసిన నిషేధాజ్ఞల అమలు కోసమే పోలీసు ఏర్పాట్లు చేశామని, వాంగ్చుక్ను గృహనిర్బంధంలో ఉంచలేదని' చెప్పడం గమనార్హం. దీనిపైనా స్పందించిన వాంగ్చుక్- కోర్టు విచారణకు రాగానే నిర్బంధమే లేదని చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. ఇంకా గడ్డకట్టే చలికాలంలో, మంచు కురుస్తున్న సమయంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడంపైనా వాంగ్చుక్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీని వల్ల చాలా మంది ఓటు హక్కు కోల్పోతున్నారని అన్నారు.
8 ఏళ్ల తర్వాత మున్సిపల్, పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
మరోవైపు 2019 ఆగస్ట్ 5న కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఏర్పడిన తర్వాత తొలిసారిగా శనివారం రోజు లద్దాఖ్లో మున్సిపల్, పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరిగింది. అధికారుల గణాంకాల ప్రకారం మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఎన్నికల్లో మొత్తంగా 40.57 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఇక పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ స్థానాలకు 60.18 శాతం, పంచ్ స్థానాలకు 63.48 శాతం ఓటింగ్ జరిగింది. డిసెంబర్ 4న లద్దాఖ్ అటానమస్ హిల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్స్ (LAHDC) ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. దీంట్లో తొలిసారిగా 100 సీట్లలో మహిళలకు 36 స్థానాలు కేటాయించడం విశేషం.
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