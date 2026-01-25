కేరళలోని ఉన్నికృష్ణన్ ఆలయానికి- మెకానికల్ ఏనుగును కానుకగా ఇచ్చిన సోనాక్షి సిన్హా
పళ్లిపురం ఉన్నిక్రిష్ణన్ ఆలయానికి విరాళంగా సోనాక్షి సిన్హా, పెటా కలిసి యాంత్రిక ఏనుగు అందజేత - ఇకపై స్వామివారి సేవలకు అందుబాటులో - నిజమైన ఏనుగులను అడవిలో ఉంచేందుకు సహకరిస్తుందని నటి వ్యాఖ్య
Sonakshi Elephant Gift To Temple : కేరళలోని త్రిస్సూర్లో ఉన్న పళ్లిప్పురం శ్రీకృష్ణ దేవాలయానికి ప్రముఖ నటి సోనాక్షి సిన్హా, పీపుల్ ఫర్ ది ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇండియా (పెటా ఇండియా) సంయుక్తంగా 'పళ్లిప్పురం ఉన్నికృష్ణన్' అనే భారీ రోబో ఏనుగును విరాళంగా అందించారు. ఆలయంలో జరిగే ఉత్సవాలలో నిజమైన ఏనుగులకు బదులుగా, వాటికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా, సురక్షితమైన రీతిలో ఈ యాంత్రిక ఏనుగును ఉపయోగించడానికి నిర్ణయించినట్లు వారు వెల్లడించారు. కాగా, 2024కు ముందు, ఆలయంలో వార్షిక పూరం ఉత్సవాలకు మూడు నుంచి ఐదు నిజమైన ఏనుగులను ఉపయోగించేవారు. అయితే, జంతు సంక్షేమానికి, భక్తుల భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఆలయ కమిటీ ఒక విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై సజీవ ఏనుగులను ఉపయోగించకూడదని నిర్ణయించుకుని, గత పూరం ఉత్సవాలలో మొదటి మర ఏనుగు 'ఇరింజడపిళ్లి రామన్'ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ నిర్ణయాన్ని గుర్తించిన PETA ఇండియా, ఆలయానికి మద్దతుగా ఈ కొత్త యాంత్రిక ఏనుగును అందించగా, దీనికి నటి సోనాక్షి సిన్హా కూడా తోడ్పాటు అందించారు.
మున్ముందు ఉత్సవాలలో భాగమవుతుంది
ఈ యాంత్రిక ఏనుగు భారతదేశంలోని దేవాలయాలకు పెటా ఇండియా విరాళంగా ఇచ్చిన పందొమ్మిదో రోబో కాగా, కేరళకు ఇది పదో మర ఏనుగు. అయితే, ఈ గజరాజు ప్రారంభోత్సవాన్ని ఆలయ నిర్వాహకులు 'పంచారి మేళం' ప్రదర్శన ద్వారా స్వాగతించారు. కాగా, ఆలయ ప్రధాన నిర్వాహకులు, అన్నిమంగళం నారాయణన్ నంబూదిరి జీ దీనిపై మాట్లాడారు. "సుమారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం, మేము మా భక్తులకు యాంత్రిక ఏనుగు ఇరింజడపిళ్లి రామన్ను పరిచయం చేశాము. భక్తులు కూడా ఈ యాంత్రిక గజరాజుపై ఆసక్తి కనబర్చారు. దీని ద్వారా ఉత్సవాలను కూడా సురక్షితంగా నిర్వహించేందుకు సులభతరమైంది. ఇప్పుడు ఈ పళ్లిప్పురం ఉన్నిక్రిష్ణన్ను విరాళంగా అందించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఉత్సవాలలో ఈ ఏనుగు కచ్చితంగా భాగమవుతుంది" అని ఆయన తెలిపారు.
ఏనుగులకు స్వేచ్ఛ!
ఈ మర ఏనుగును విరాళంగా అందించిన నటి మీనాక్షి సిన్హా కూడా స్పందిస్తూ, "ఈ కార్యం భగవంతుడికి నా మనసును దగ్గర చేసింది. దేవుని ప్రతిసృష్టి దయకు అర్హమైంది. పళ్లిప్పురం శ్రీకృష్ణ దేవాలయానికి ఈ యాంత్రిక ఏనుగు రాక నిజమైన గజరాజులకు స్వేచ్ఛను అందించేందుకు సహాయపడుతుంది. సంప్రదాయం, సాంకేతికత కలిస్తే ఎంతటి మేలు జరుగుతుందో చెప్పడానికి ఇదొక నిదర్శనం"" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
సహజ ఏనుగుల పరిస్థితి ఇలా ఉంది: పెటా
పెటా ఇండియా ఏనుగుల దుస్థితిపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించింది. సాధారణంగా ఏనుగులు తెలివైన, చురుకైన సామాజిక వన్యప్రాణులు. బందీలుగా ఉన్నప్పుడు, వాటిని ఊరేగింపులలో ఉపయోగించడం కోసమని శిక్షణలో భాగంగా వాటిని కొట్టడం గానీ, ఇతర ఆయుధాలను కూడా వినియోగిస్తారని తెలిపింది. దేవాలయాలు, ఇతర ప్రదేశాలలో బందీలుగా ఉండే చాలా ఏనుగులు గంటల తరబడి గొలుసులతో కట్టేస్తారు. దీంతో వాటికి భరించలేని పాదాల సమస్యలు, కాళ్ల గాయాలతో బాధపడే అవకాశాలున్నాయని పెటా వివరించింది. వాటి నిర్వాహకులు వాటిని నియంత్రించేందుకు, వాటికి సరిపడా తిండి, నీరు, నిద్రను కూడా లేకుండా చేస్తుంటారని తెలిపింది.
ఓ సర్వే లెక్కల్లో తేలిన విషమేంటంటే
ఏనుగులను నియంత్రించే సందర్భాల్లో, పలు ఏనుగులు నియంత్రణ కోల్పోతుంటాయి. కొన్నిసార్లు మావటిలతో సహా మనుషులను, ఇతర జంతువులను కూడా చంపుతాయి. హెరిటేజ్ యానిమల్ టాస్క్ ఫోర్స్ చేసిన సర్వే గణాంకాల ప్రకారం, 15 సంవత్సరాల కాలంలో కేరళలో బందీలుగా ఉన్న ఏనుగులు 526 మందిని చంపాయి. అయితే, సుమారు 40 ఏళ్లుగా బందీగా ఉన్న కేరళ పండుగల సర్క్యూట్లో తరచుగా ఉపయోగించే ఏనుగులలో ఒకటైన తెచ్చికోట్టుకావు రామచంద్రన్ అనే ఏనుగు 13 ప్రాణాలు బలిగొంది. అందులో, ఆరుగురు మావటిలు, నలుగురు మహిళలతో పాటు, మూడు ఇతర ఏనుగులను కూడా చంపింది.
మెకానికల్ ఏనుగు ఎలా ఉంటుందంటే?
ఈ యాంత్రిక ఏనుగు ఎలా ఉంటుంది? ఎలా పనిచేస్తుందనే సందేహాలను పెటా నివృత్తి చేసింది. ఈ 'ఉన్నికృష్ణన్' గజరాజు 3 మీటర్ల పొడవు, 500 కిలోల బరువు కలిగి ఉంటుంది. వీటిని రబ్బరు, ఫైబర్, మెటల్, మెష్, ఫోమ్, స్టీల్తో తయారు చేశారు. ఐదు మోటర్ల నిర్వహణతో ఇది పనిచేస్తుంది. ఈ రోబో ఏనుగు చూడటానికి సహజ ఏనుగుల్లాగే కనిపిస్తుంది. అయితే, ఇది తల ఊపగలదు, చెవులు, కళ్లు కదిలించగలదు. తోక ఆడిస్తుంది. తొండం ఎత్తగలదు, నీటిని కూడా చిమ్మగలదు. దీనిపై ఎక్కవచ్చు, వెనుక భాగంలో సీటును కూడా అమర్చవచ్చు. అయితే ఇది విద్యుత్ సాయంతో పనిచేస్తుంది. వీధుల గుండా తీసుకెళ్లేందుకు వీలుగా దీనికి చక్రాలను అమర్చారని తెలిపింది.
