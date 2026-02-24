నీట్ పరీక్ష కోసం ఒత్తిడి- తండ్రిని చంపి ముక్కలు చేసిన కుమారుడు- ఆపై డ్రమ్ములో దాచిపెట్టి!
Published : February 24, 2026 at 9:58 AM IST
Son Killed Father In Lucknow : నీట్ పరీక్షకు సిద్ధం కావాలని పదే పదే ఒత్తిడి చేయడంతో తండ్రినే అత్యంత దారుణంగా చంపాడు ఓ కొడుకు. అక్కడితో అగకుండా మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికాడు. కొన్నింటిని బయట పడేయగా, మొండెంను ఇంట్లోనే ఓ డ్రమ్లో దాచిపెట్టాడు. కుటుంబ సభ్యులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేయడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ దారుణమైన ఘటన ఉత్తర్ప్రదేశ్లో జరిగింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, లఖ్నవూకు చెందిన వ్యాపారవేత్త మన్వేంద్ర సింగ్(50)కు అక్షత్ సింగ్(21) కుమారుడు ఉన్నాడు. మన్వేంద్ర ఈనెల 20 నుంచి కనిపించకుండా పోవడంతో పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఇంటికి వెళ్లి కుమారుడు అక్షత్ను విచారించగా విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నీట్ పరీక్షకు సిద్ధం కావాలని పదేపదే తనపై మన్వేంద్ర ఒత్తిడి చేయడంతో తానే హత్య చేసినట్లు అక్షత్ ఒప్పుకున్నాడు.
అక్షత్ ఇంటర్మీడియట్(బైపీసీ) పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం డిగ్రీ చదువతున్నాడు. అక్షత్ను నీట్ పరీక్షకు ప్రిపేర్ కావాలని రోజూ ఒత్తిచేసేవాడు తండ్రి. ఫిబ్రవరి 20న కూడా ఈ విషయంపై ఇరువురి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన అక్షత్ తుపాకీతో తండ్రిని కాల్చి చంపాడు. ఆధారాలు లేకుండా చేసేందుకు మృతదేహాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి డ్రమ్ములో దాచి పెట్టినట్లు పోలీసులకు వెల్లడించాడు. కొన్ని శరీర భాగాలను ప్లాస్టిక్ కవర్లో పెట్టి బయట పడేశాడని చెప్పాడు. మిగిలిన మొండెంను డ్రమ్ములో దాచిపెట్టినట్లు తెలిపాడు. డాక్టర్ అవ్వడం ఇష్టం లేదని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తన తండ్రి వినిపించుకోలేదని తనను రోజూ తిడుతూ ఒత్తిడి చేసేవాడిని అందుకే హత్య చేసినట్లు పేర్కొన్నాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అక్షత్ను అరెస్టు చేశారు.
శరీర భాగాలను విసిరేసిన స్థలానికి వెళ్లి వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు. సీనియర్ అధికారులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఫోరెన్సిక్ బృందం ఆధారాలు సేకరించింది. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని తదుపరి విచారణ చేపట్టారు. సేకరించిన ఆధారాల ఆధారంగా సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం పంపించారు.