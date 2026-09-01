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కొడుకు చనిపోయాడని భావించి అప్పు చేసి మరీ కర్మకాండలు- నెల తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన కుమారుడు!

గుర్తుతెలియని మృతదేహాన్ని కుమారుడిదిగా భావించిన తల్లిదండ్రులు- అప్పు చేసి అంత్యక్రియలు- ఆ తర్వాత సజీవంగా ఇంటికి వచ్చిన సనాతన్- అసలు ఆ మృతదేహం ఎవరిదనే దానిపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు

Son Returns After His Funeral
సనాతన్ నాయక్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 9:42 AM IST

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Son Returns After His Funeral : కుమారుడు కనిపించకపోవడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. ఎంత వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. ఇంతలో మరో గ్రామంలో గుర్తుతెలియని మృతదేహం లభించడంతో, అది తమ కుమారుడిదేనని భావించారు. పేదరికంలో ఉన్నప్పటికీ అప్పు చేసి మరీ అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. కర్మకాండలు పూర్తైన తర్వాత నెల రోజులకు అసలు కుమారుడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. దీంతో అప్పటివరకు విషాదంలో ఉన్న ఆ కుటుంబంలో ఒక్కసారిగా ఆనందం వెల్లివిరిసింది. ఈ ఘటన ఒడిశాలోని ధెంకనల్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కుమారుడు
ధెంకనల్ జిల్లా బర్షింగా గ్రామానికి చెందిన సనాతన్ నాయక్‌కు 29 ఏళ్లు. అతడికి స్వల్పంగా మానసిక అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. తరచూ ఎవరికీ చెప్పకుండా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోవడం, కొన్ని రోజుల తర్వాత తిరిగి రావడం అతడికి అలవాటుగా ఉండేదని చెప్పారు. ఇటీవల కూడా సనాతన్ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాడు. అయితే ఈసారి ఎంతకాలం గడిచినా తిరిగి రాలేదు. కుటుంబ సభ్యులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వెతికారు. అయినప్పటికీ అతడి ఆచూకీ లభించలేదు. దీంతో ఆందోళనకు గురైన తల్లిదండ్రులు పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు.

వరద నీటిలో మృతదేహం
ఈ క్రమంలో జులై 27న ధెంకనల్ జిల్లాలోని రసోలా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కునువా గ్రామంలో వరద నీటిలో ఓ గుర్తుతెలియని మృతదేహం కనిపించింది. పోలీసులు ఆ మృతదేహం, సనాతన్‌దే అయి ఉండొచ్చని అనుమానించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. మృతదేహాన్ని చూసిన కుటుంబ సభ్యులు అది తమ కుమారుడిదేనని భావించారు. దీంతో కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. తమ కుమారుడు ఇక లేడని భావించిన తల్లి గుండెలవిసేలా రోదించింది. కుటుంబ సభ్యులు అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

అప్పు చేసి అంత్యక్రియలు
సనాతన్ కుటుంబం ఆర్థికంగా బలహీనమైంది. అంత్యక్రియలకు అవసరమైన డబ్బు కూడా వారి వద్ద లేదు. అయినప్పటికీ కుమారుడి అంత్యక్రియలు చేయాల్సిందేనని భావించి ఇతరుల వద్ద అప్పు చేశారు. అనంతరం తమ కుమారుడిదేనని భావించిన మృతదేహానికి సంప్రదాయ పద్ధతిలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అంత్యక్రియల అనంతరం చేయాల్సిన శుద్ధి కార్యక్రమాలు, ఇతర కర్మకాండలను కూడా పూర్తి చేశారు. కుమారుడి మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేక కుటుంబం విషాదంలో మునిగిపోయింది. మరోవైపు తమ కుమారుడి జ్ఞాపకాలతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.

నెల రోజుల తర్వాత అసలు కుమారుడు రాక
అయితే ఈ కథ అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఆగస్టు 28న సనాతన్ నాయక్ స్వయంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. చనిపోయాడని భావించిన కుమారుడు కళ్లముందు కనిపించడంతో తల్లిదండ్రుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. కుటుంబ సభ్యులతో పాటు గ్రామస్థులు కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇన్ని రోజులుగా కుమారుడి కోసం ఎదురుచూస్తున్న తల్లిదండ్రులకు అతడు సజీవంగా తిరిగి రావడం ఊహించని ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.

"జులై 17న సనాతన్ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయాడు. అతడు తిరిగి వస్తాడని మేము అనుకున్నాం. కానీ నెల రోజులు గడిచినా ఇంటికి రాలేదు. అదే సమయంలో వరద నీటిలో ఓ గుర్తుతెలియని మృతదేహం లభించింది. అది సనాతన్‌దేనని పోలీసులు అనుమానించి మాకు అప్పగించారు. మేము అప్పు చేసి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశాం. ఆగస్టు 28న సనాతన్ బతికే ఉన్నాడని తెలిసింది. నా కుమారుడు ఇంటికి రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది."
- సనాతన్ తల్లి

అసలు మృతదేహం ఎవరిది?
సనాతన్ తిరిగి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మరో ప్రశ్న తలెత్తింది. కునువా గ్రామంలో లభించిన ఆ మృతదేహం ఎవరిది? అనే అంశంపై విచారణ జరగాల్సి ఉంది. బర్షింగా గ్రామస్థుడు లికున్ మాట్లాడుతూ, సనాతన్ సజీవంగా తిరిగి రావడం తమకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. అయితే గుర్తుతెలియని మృతదేహాన్ని సరిగ్గా గుర్తించకుండానే సనాతన్‌దిగా భావించి పోలీసులు కుటుంబానికి అప్పగించడం పట్ల ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఆ మృతదేహానికి సంబంధించిన అంత్యక్రియలు, కర్మకాండల కోసం కుటుంబం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేసిందని తెలిపారు. కునువా గ్రామంలో లభించిన మృతదేహం ఎవరిది అనే విషయంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేయాలని కోరారు.

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