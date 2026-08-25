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26 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి చేరిన కుమారుడు- యూట్యూబ్ వీడియోతో బయటపడిన ఆచూకీ

14 ఏళ్ల వయసులో ఇంటి నుంచి వెళ్లి అదృశ్యం- ఏళ్ల తరబడి కొనసాగిన గాలింపు- చివరికి యూట్యూబ్ వీడియోతో తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేరిన కుమారుడు

Missing Son Found In Youtube Video
26 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి చేరిన రాజా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 12:31 PM IST

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Missing Son Found after 26 years In Youtube Video : చిన్నతనంలోనే ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన ఓ బాలుడు, ఎప్పటికైనా తిరిగి వస్తాడన్న ఆశతో అతడి తల్లిదండ్రులు ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూశారు. అతడి కోసం ఎన్నో ప్రాంతాల్లో వెతికినా ఆచూకీ మాత్రం లభించలేదు. చివరికి ఓ యూట్యూబ్ వీడియో వారి జీవితాల్లో కొత్త ఆశలు నింపింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన ఆ వీడియోలో తమ కుమారుడిని గుర్తించిన కుటుంబ సభ్యులు, వెంటనే అతడిని సంప్రదించి స్వగ్రామానికి తీసుకొచ్చారు. ఏకంగా 26 ఏళ్ల తర్వాత కుమారుడు కళ్లముందు కనిపించడంతో తల్లిదండ్రుల ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. ఇంతకీ ఆ బాలుడు ఎలా అదృశ్యమయ్యాడు? ఇన్నేళ్లు ఎక్కడ ఉన్నాడు? యూట్యూబ్ వీడియో ద్వారా అతడి ఆచూకీ ఎలా లభించింది? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అసలేం జరిగిందంటే?
కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జమ్ముకశ్మీర్‌లోని రాజౌరి జిల్లా థానామండి ప్రాంతంలోని బెహరోట్​ గ్రామానికి చెందిన రాజా చిన్నతనంలోనే కుటుంబానికి దూరమయ్యాడు. అతడు 9వ తరగతి చదువుతున్న సమయంలో ఓ రోజు అకస్మాత్తుగా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటికి అతడి వయసు కేవలం 14 ఏళ్లు మాత్రమే. కుమారుడు కనిపించకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. తెలిసిన ప్రాంతాలన్నింటిలోనూ వెతికారు. బంధువులు, పరిచయస్తులను ఆరా తీశారు. అయినప్పటికీ రాజా ఆచూకీ మాత్రం లభించలేదు. రోజులు, నెలలు, సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. అయినా కుటుంబం మాత్రం కుమారుడిపై ఆశను వదులుకోలేదు.

26 ఏళ్లుగా ఎదురుచూపులు
రాజా కోసం కుటుంబ సభ్యులు దాదాపు 26 ఏళ్లుగా వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలించారు. తమ కుమారుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో, ఎలా ఉన్నాడో తెలియక బాధపడినా, ఎప్పటికైనా తిరిగి వస్తాడనే నమ్మకంతో ఎదురుచూశారు. ఎట్టకేలకు ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఆ ఎదురుచూపులకు తెరపడింది. ఓ యూట్యూబర్ చేసిన వీడియోలో రాజా తమ వారికి కనిపించాడు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అతడి కుటుంబ సభ్యుల దృష్టికి చేరింది. వీడియోలో కనిపించిన వ్యక్తిని చూసిన కుటుంబ సభ్యులు అతడే తమ రాజా అని గుర్తించారు.

యూట్యూబ్ వీడియోతో ఆచూకీ
వీడియో చూసిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే సంబంధిత వ్యక్తులను సంప్రదించారు. అనంతరం రాజాను కలుసుకుని, అతడి వివరాలను నిర్ధారించుకున్నారు. 26 ఏళ్లుగా తమకు దూరంగా ఉన్న కుమారుడిని మళ్లీ చూసిన కుటుంబ సభ్యుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. రాజాను తిరిగి స్వగ్రామానికి తీసుకురాగా, కుటుంబ సభ్యులు అతడిని చూసి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత తమ కుమారుడిని కళ్లారా చూసిన తల్లిదండ్రులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుని తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

ముంబయికి వెళ్లి, సంబంధాలు తెగిపోయాయి
చిన్నతనంలో ఇంటి నుంచి ఎందుకు వెళ్లిపోయావని కుటుంబ సభ్యులు రాజాను ప్రశ్నించగా, అందుకు అతడు తన సోదరుడితో కలిసి ఓ వాహనంలో ముంబయికి వెళ్లినట్లు చెప్పాడు. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత పరిస్థితులు మారడంతో తన కుటుంబంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయని వివరించాడు. ఆ తర్వాత ఇన్నేళ్ల పాటు కుటుంబానికి దూరంగా ఉన్నాడని తెలిపాడు. చివరకు యూట్యూబ్ వీడియో ద్వారా అతడి ఆచూకీ బయటపడటంతో తిరిగి స్వగ్రామానికి చేరుకున్నాడని అన్నాడు.

యూట్యూబర్‌కు కుటుంబం కృతజ్ఞతలు
తమ కుమారుడు తిరిగి ఇంటికి రావడానికి కారణమైన యూట్యూబర్‌కు రాజా కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆ వీడియో తమకు కనిపించకపోయి ఉంటే ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా కుమారుడి ఆచూకీ కోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉండేవాళ్లమని చెప్పారు. రాజా తిరిగి వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు కూడా అతడిని కలిసేందుకు, కుటుంబ సభ్యులను అభినందించేందుకు వారి ఇంటికి చేరుకున్నారు. 26 ఏళ్ల తర్వాత కుటుంబంతో కలిసిన రాజాను చూసి స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

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