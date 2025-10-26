ETV Bharat / bharat

పాము కాటుతో చనిపోయాడని నదిలో పడేసిన కుటుంబం- 13ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికొచ్చిన యువకుడు- ఏం జరిగింది?

13 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి తిరిగొచ్చిన చనిపోయాడనుకున్న కొడుకు- ఎలాగో తెలుసా?

Son Returned Alive After 13 Years
Son Returned Alive After 13 Years (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Son Returned Alive After 13 Years : పాము కాటుతో చనిపోయాడనుకున్న ఓ యువకుడు 13 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ తన కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు చేరాడు. దీంతో అతడి కుటుంబ సభ్యుల ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. తమ బిడ్డను చూసి మురిసిపోయారు. అయితే పాము కాటుతో చనిపోయాడనుకున్న యువకుడు ఎలా బతికాడు? 13 ఏళ్ల తర్వాత తన కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు ఎలా చేరాడు?

13 ఏళ్ల క్రితం పాము కాటుకు గురైన యువకుడు
ఉత్తర్​ప్రదేశ్ బులంద్ షహర్ జిల్లాలోని సూరజ్​పుర్ టిక్రి గ్రామానికి చెందిన దీపు అనే బాలుడిని 13 ఏళ్ల క్రితం పాము కాటేసింది. గడ్డి వాము సమీపంలో ఉండగా దీపు విషసర్పం కాటుకు గురయ్యాడు. ఆ తర్వాత దీపును అతడి కుటుంబ సభ్యులు సమీపంలోని ముధి బకాపుర్​లోని పాముకాటు చికిత్స కేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు. అప్పటికే దీపు మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధరించారు. దీంతో ఒక్కసారిగా బాలుడి కుటుంబ సభ్యులు విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఆ తర్వాత దీపు మృతదేహాన్ని బ్రజ్​ఘాట్‌లోని గంగానదిలో పడేశారు.

Son Returned Alive After 13 Years
13 ఏళ్ల క్రితం పాము కాటుకు గురైన దీపు (ETV Bharat)

తల్లడిల్లిన తల్లి
అయితే దీపు మరణాన్ని అతడి తల్లి సుమన్ దేవీ జీర్ణించుకోలేకపోయింది. కొన్నాళ్ల పాటు కన్నీరు మున్నీరుగా రోదించింది. తన కొడుకు జ్ఞాపకాలతో రేయింబవళ్లు ఏడుస్తూ గడిపింది. పాముకాటుతో మరణించిన వారిని మూలికా వైద్యంతో పాములు పట్టేవారు తరచుగా పునరుజ్జీవింపజేస్తారని ఎవరో ఆమెకు చెప్పారు. దీంతో దాదాపు ఏడాది క్రితం పాల్వాల్​లోని బెంగాలీ బాబా ఆశ్రమానికి సుమన్ దేవీ, తన భర్త సుఖ్​పాల్ సైనీతో వెళ్లింది. అక్కడ తన కొడుకును పోలిన ఒక యువకుడిని చూశాడు సుఖ్​పాల్. ఆ యువకుడి చెవి వెనుక ఉన్న గుర్తును పరిశీలించాడు. తన కొడుకు దీపునకు కూడా అలాంటి గుర్తే చెవి వెనుక ఉందని గ్రహించాడు. ఆ యువకుడి గురించి ఆశ్రమ సిబ్బంది నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించాడు.

ఏడాది తర్వాత స్వగ్రామానికి యువకుడు
గంగానదిలో తేలియాడుతున్న దీపును తాము రక్షించామని ఆశ్రమంలోని పాముల మంత్రగాళ్లు వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత అతన్ని పాల్వాల్​లోని నాగల్ గ్రామంలోని బెంగాలీ నాథ్ బాబా ఆశ్రమానికి తీసుకువచ్చామన్నారు. పాముల మంత్రగాళ్లు దీపునకు చాలా రోజులు మూలికలతో చికిత్స చేసి కాపాడారన్నారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత యువకుడు అద్భుతంగా కోలుకున్నాడని స్పష్టం చేశారు. ఆ తర్వాత దీపుని బెంగాల్​కు పంపామని, ఆరేళ్ల క్రితం అతన్ని తిరిగి ఆశ్రమానికి తీసుకువచ్చామని వివరించారు. అప్పటి నుంచి దీపు పాల్వాల్​లోనే ఉంటున్నాడని చెప్పారు. అయితే, దీపును ఇంటికి తీసుకెళ్లాలనే కోరికను పాముల మంత్రగాళ్ల ముందు వ్యక్తం చేసింది యువకుడి కుటుంబం. అందుకు పాములు మంత్రగాళ్లు నిరాకరించారు. కనీసం ఒక ఏడాది తర్వాత మాత్రమే దీపును కలవగలరని అన్నారు. దీనికి మతపరమైన విశ్వాసాలు కారణమని పేర్కొన్నారు. ఏడాది తర్వాత దీపును ఇంటికి పంపుతామని చెప్పారు.

ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆశ్రమవాసులు
ఇచ్చిన మాటను పాల్వాల్ ఆశ్రమం నిలబెట్టుకుంది. సరిగ్గా ఏడాది తర్వాత ఒక సాధువు శనివారం దీపును తన స్వగ్రామానికి తీసుకెళ్లాడు. దీంతో దీపు తన కుటుంబం, బంధువులను కలిశాడు. తన బిడ్డను చూసి కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కొడుకు చూసి సుమన్ దేవీ ఆనందంతో తేలిపోయింది. కుమారుడిని చూసి సంతోషంతో కన్నీరు పెట్టుకుంది.

Son Returned Alive After 13 Years
13 ఏళ్ల తరువాత కుటుంబ సభ్యులను కలుసుకున్న యువకుడు దీపు (ETV Bharat)

ఆశ్చర్యపోయిన గ్రామస్థులు
13 ఏళ్ల తర్వాత దీపు ఇంటికి ఆనందం తిరిగి వచ్చిందని వారు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే ఇన్నేళ్లు తర్వాత పాము కాటుతో చనిపోయాడనుకున్న యువకుడు ఇంటికి తిరిగి రావడంతో గ్రామస్థులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఇది కలా? నిజమా? అని సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురయ్యారు. దీనిని ఓ అద్భుతంగా భావిస్తున్నారు. 13 ఏళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన దీపు వయసు ప్రస్తుతం 26 ఏళ్లు. బాలుడిగా తప్పిపోయిన దీపు ఇప్పుడు యువకుడిలా మారి ఇంటికి తిరిగిరావడం ఆశ్చర్యకరమే!

