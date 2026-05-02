రిటైర్మెంట్ రోజున 'నోట్ల' కారుతో అమ్మకు కుమారుడు సర్​ప్రైజ్- సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్

ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో నర్సింగ్ అధికారిగా సేవలందించిన తల్లి- రిటైర్మెంట్ కార్యక్రమం ముగించుకుని బయటకు రాగానే కనిపించిన ప్రత్యేక బహుమతి- తల్లిపై కుమారుడి అపారమైన ప్రేమకు నిదర్శనంగా నిలిచిన దృశ్యం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 2, 2026 at 7:29 PM IST

Son Retirement Surprise For Mother : రిటైర్మెంట్ అనేది ప్రతి ఉద్యోగి జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైన మలుపు. ఎన్నో ఏళ్ల సేవా ప్రయాణానికి ముగింపు పలికే ఈ క్షణం ఒకవైపు భావోద్వేగాలను కలిగిస్తే, మరోవైపు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాలను అందిస్తుంది. అలాంటి అపురూపమైన క్షణాన్ని మనసులో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయేలా చేద్దామనుకున్నాడు ఓ కుమారుడు. హరియాణాలో ఆరోగ్యశాఖలో సుదీర్ఘకాలం సేవలందించిన తన తల్లి పదవీ విరమణ సందర్భంగా, ఆమె ఊహించని విధంగా సర్‌ప్రైజ్‌ చేశాడు. తల్లిపై తన ప్రేమ, గౌరవాన్ని చాటేలా ఉన్న ఆ సర్​ప్రైజ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ఆ కుమారుడికి తల్లిపై ఉన్న అపారమైన ప్రేమకు నిదర్శనంగా నిలిచింది.

డబ్బులతో అలంకరించిన కొత్త కారు
జీంద్ జిల్లా జులానా ప్రాంతంలోని జైజైవంతి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో గత కొంతకాలంగా శాన్ దేవి నర్సింగ్ అధికారిగా సేవలందిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల ఆమె పదవీ విరమణ పొందారు. రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా తన కుమారుడు ఇచ్చిన సర్ప్రైజ్ చూసి ఆమె ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. సాధారణంగా కార్లను పూలతో, రిబ్బన్లతో అలంకరించడం చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం శాన్ దేవి కుమారుడు తన సృజనాత్మకతను చాటుతూ, కొత్త కారును పూర్తిగా పదిరూపాయల నోట్లతో అలంకరించాడు. డ్రైవర్ వైపు ముందు అద్దాన్ని మినహాయించి, మిగతా అన్ని వైపులా 10 రూపాయల నోట్లను అతికించారు. అంతేకాదు, కారు ముందు అద్దంపై తల్లి ఫొటోను ఏర్పాటు చేసి, ఆమె పట్ల తనకున్న గౌరవాన్ని చాటుకున్నాడు.

పదిరూపాయల నోట్లతో అలంకరించిన కొత్త కారు (ETV Bharat)

బహుమతిని చూసి ఆనందభాష్పాలు

రిటైర్మెంట్ కార్యక్రమం ముగించుకుని శాన్ దేవి ఆరోగ్య కేంద్రం వెలుపలికి రాగానే, ఆమె కోసం సిద్ధంగా ఉన్న ఈ ప్రత్యేక బహుమతిని చూసి ఆశ్చర్యంతో పాటు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తల్లి కోసం కుమారుడు చేసిన ఈ వినూత్న సర్​ప్రైజ్​ను చూసి అక్కడున్న సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు, అధికారులు అవాక్కయ్యారు. అనంతరం కుమారుడు తల్లిని ఆ కొత్త కారులో కూర్చోబెట్టి ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు.

సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన వీడియో

తల్లిని ఆ నోట్ల కారులో కూర్చోబెట్టుకుని కుమారుడు ఇంటికి తీసుకెళ్తున్న దృశ్యాలను అక్కడున్నవారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. దీంతో ఈ వీడియో క్షణాల్లో వైరల్​గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. 'తల్లి కష్టాన్ని గుర్తించి, ఆమెకు ఇలాంటి గౌరవం ఇచ్చిన కుమారుడు నిజంగా అదృష్టవంతుడు' అంటూ ఒకరు ప్రశంసించగా, 'తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల నుంచి ఆశించేది ఇలాంటి ప్రేమాభిమానాలే' అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు. 'తల్లికి ఇంతకంటే గొప్ప బహుమతి ఏముంటుంది' అని ఇంకొకరు, 'ఇది నిజమైన మాతృభక్తి' అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

కరోనా వారియర్‌గా గుర్తింపు

షాన్ దేవి ఆరోగ్య శాఖలో సుదీర్ఘ కాలం పాటు సేవలందించారు. ఆమె 39ఏళ్లకుపైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. తన కెరీర్‌లో వేలాది మంది రోగులకు చికిత్స అందించడమే కాకుండా, విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ భయపడకుండా సేవలను అందించారు. ముఖ్యంగా కరోనా సమయంలో ఆమె 'వారియర్'గా ముందు నడిచి వృత్తి పట్ల తన నిబద్ధతను చాటుకున్నారు.

ఇంత ప్రేమను ఊహించలేదు

ఈ సందర్భంగా శాన్ దేవి భావోద్వేగంతో మాట్లాడుతూ, "నాకు ఇంత ప్రేమ, గౌరవం దక్కుతుందని అసలు ఊహించలేదు. నా సహచరులు ఎంతో ప్రేమతో వీడ్కోలు పలికారు. నా కుమారుడు, కోడలు కలిసి ఇచ్చిన ఈ సర్‌ప్రైజ్ నాకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది. కొత్త కారు గురించి కూడా నాకు ముందుగా ఏమాత్రం తెలియదు. ఒక్కసారిగా చూసి చాలా ఆనందించాను. ఈ రోజు నా జీవితంలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన రోజుగా నిలిచిపోతుంది" అని అన్నారు. సూపర్‌వైజర్ హోదాలో పదవీ విరమణ చేసిన శాన్ దేవికి ఆమె కుమారుడు ఇచ్చిన ఈ ప్రత్యేక బహుమతి, తల్లిదండ్రుల పట్ల పిల్లల ప్రేమకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచింది. డబ్బుతో కాదు, ప్రేమతో అలంకరించిన ఈ కానుక అందరి హృదయాలను హత్తుకుంటోంది.

