తల్లి మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయిన కొడుకు- మళ్లీ బతుకుతుందని ఆశ- శవానికి మూడు రోజులు ఇంట్లోనే ఉంచి పూజలు
మాతృమూర్తి మరణాన్ని తట్టుకోలేని కుమారుడు- తల్లి మృతదేహాన్ని మూడు రోజులు ఇంట్లోనే ఉంచి పూజలు- మూడు రోజుల తర్వాత బయటపడిన ఘటన
Published : July 25, 2026 at 5:03 PM IST
Son Performs Rituals On Mother Dead Body : తల్లి మృతదేహాన్ని మూడు రోజుల పాటు ఇంట్లోనే ఉంచి పూజలు నిర్వహించాడు ఓ కుమారుడు. ఆమె శరీరాన్ని రోజూ నీటితో తుడిచి, ముఖానికి పౌడర్ను రాసి ముస్తాబు చేశాడు. ఆఖరికి అతడి కుమార్తె వచ్చి బంధువులు, ఇరుగుపొరుగువారికి, పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో అసలు విషయం బయటపడింది. మాతృమూర్తి శవాన్ని ఇంట్లోనే ఉంచుకున్న వ్యక్తి మానసిక దివ్యాంగుడని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ దిగ్భ్రాంతికర ఘటన కేరళలోని కొల్లాంలో వెలుగుచూసింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
కొల్లాం జిల్లా కులతుపుజలోని రబ్బరు తోటల ఎస్టేట్ పరిధిలో ఉన్న క్వార్టర్స్లో కృష్ణస్వామి (మానసిక దివ్యాంగుడు) తన తల్లి చిన్నతమ్మ (90)తో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. వృద్ధాప్య సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలతో మంచానికే పరిమితమైన చిన్నతమ్మ బుధవారం నాడు ప్రాణాలు వదిలింది. మానసిక దివ్యాంగుడైన ఆమె కుమారుడు కృష్ణస్వామి మూడు రోజుల పాటు తల్లి శవాన్ని ఇంట్లోనే ఉంచుకుని నిత్యం పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాడు. శుక్రవారం సాయంత్రం కృష్ణస్వామి కుమార్తె తన తండ్రి ఇంటికి వచ్చింది. నానమ్మ మృతదేహాన్ని చూసి షాక్ అయ్యింది. వెంటనే ఇరుగుపొరుగువారు, స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించింది.
అమ్మ మరణాన్ని అంగీకరించలేక!
మానసిక దివ్యాంగుడైన కృష్ణస్వామి (55) మంచానికే పరిమితమైన తన తల్లి ఆలనాపాలనా చూసుకునేవాడు. అయితే అకస్మాత్తుగా తన మాతృమూర్తి మరణించిందన్న విషయాన్ని కృష్ణస్వామి అంగీకరించలేకపోయాడు. ఆ తీవ్ర విషాదంలో తల్లి మరణ వార్తను ఎవరికీ చెప్పకుండా రహస్యంగా ఉంచాడు. శవం దుర్వాసన రాకుండా ఉండేందుకు ప్రతిరోజూ తడి వస్త్రంతో తుడిచేవాడు. తల్లి పార్థీవదేహానికి పౌడర్ రాసేవాడు. ఆపై మృతదేహంపై తెల్లని వస్త్రాన్ని కప్పి విభూది రాసి గంధం పూసేవాడు. దీపాలు వెలిగించి ఆమె తిరిగి బతుకుతుందనే ఆశతో నిరంతరం పూజలు చేశాడు.
మృతదేహాం పోస్టుమార్టానికి తరలింపు
కృష్ణస్వామి కుమార్తె ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు కులతుపుజ పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే చిన్నతమ్మ మృతదేహాం కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి వృద్ధురాలి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం పరీక్షల కోసం పరిప్పల్లి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం మానసిక దివ్యాంగుడు కృష్ణస్వామిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆయనకు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేసి, చికిత్స కోసం మానసిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించనున్నారు.
'చాలా కాలం నుంచి కృష్ణస్వామికి మానసిక సమస్యలు'
గత కొన్నేళ్ల నుంచి మంచానికే పరిమితమైన చిన్నతమ్మను ఆమె కుమారుడు కృష్ణస్వామే చూసుకునేవాడని కులతుపుజ వార్డు సభ్యుడు చంద్ర కుమార్ తెలిపారు. "కృష్ణస్వామికి చాలా కాలం నుంచి కొన్ని మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయి. శుక్రవారం సాయంత్రం కృష్ణస్వామి కుమార్తె ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తన నాన్నమ్మ మరణవార్త ఆమెకు తెలిసింది. ఆమె లోపలికి వెళ్లి చూడగా తెల్లని వస్త్రంలో చుట్టి ఉన్న చిన్నతమ్మ మృతదేహం కనిపించింది. వెంటనే ఆమె పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. మానసిక సమస్యల కారణంగానే కృష్ణస్వామి తన తల్లి మృతదేహాన్ని మూడు రోజులపాటు ఇంట్లో ఉంచుకుని పూజలు చేశాడు. కృష్ణస్వామికి మెరుగైన మానసిక చికిత్స అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం" అని చంద్ర కుమార్ పేర్కొన్నారు.
స్థానికులు ఏమన్నాడంటే?
కులతుపుజలోని క్వార్టర్స్లో కృష్ణస్వామి, అతడి తల్లి చిన్నతమ్మ మాత్రమే నివసించేవారని స్థానిక నివాసి ఒకరు వెల్లడించారు. కృష్ణస్వామి ఎవరితోనూ ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదని చెప్పాడు. గతంలో ఆశా కార్యకర్తలు, ఇతర ఆరోగ్య కార్యకర్తలు వచ్చినప్పుడు కూడా తన ఇంట్లోకి వారిని రాకుండా పంపించేశాడని పేర్కొన్నాడు. తన తల్లిని తాను చూసుకోగలనని ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు చెప్పేవాడని తెలిపాడు. అందువల్ల కృష్ణస్వామి ఇంట్లోకి ఎవరూ వెళ్లేవారుకాదని, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదని అన్నాడు. తన తల్లిపై ఉన్న అపారమైన ప్రేమ వల్ల ఆమె చనిపోయిందనే విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేక కృష్ణస్వామి ఆమె శవాన్ని ఇంట్లో మూడు రోజులు ఉంచుకుని ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడ్డాడు.
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