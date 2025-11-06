తండ్రి మరణాన్ని తట్టుకోలేక కొడుకు మృతి- శవం వద్దే కుప్పకూలి మరణం!
అనారోగ్యంతో వృద్ధుడు మృతి- తండ్రి శవం వద్ద ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి చనిపోయిన కుమారుడు
Published : November 6, 2025 at 7:29 PM IST
Son Dies Of Shock After Father Death: వయసు దాటగానే తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పించే కొడుకులు ఉన్న ఈ రోజుల్లో తన 83 ఏళ్ల తండ్రి ఆలనా, పాలనా చూసుకున్నాడు ఓ కుమారుడు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తండ్రిని అక్కున చేర్చుకుని మంచి చెడులు చూసుకున్నాడు. కానీ విధి తన తండ్రిని అతడికి దూరం చేసింది. ఆ దుఃఖాన్ని దిగమింగుకోలేక తన తండ్రి శవం వద్దే చనిపోయాడు ఆ కొడుకు. ఇది చూసిన బంధువులంతా కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఈ ఘటన ఉత్తరాఖండ్లో జరిగింది. తండ్రీకొడుకు మరణంతో ఆ కుటుంబంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
స్థానికుల వివరాల ప్రకారం
రిషికేశ్ హనుమంత్పురం గంగానగర్లోని లైన్ నంబరు నాలుగులో వేద్ ప్రకాశ్ కపుర్ అనే 84 ఏళ్ల వృద్ధుడు నివాసం ఉంటున్నారు. గత కొంతకాలంగా ఆయన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ప్రకాశ్కు సచిన్ కపుర్ అనే 45 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. అయితే తండ్రి అనారోగ్యంతో ఉండడం వల్ల కొంతకాలంగా తండ్రి వెంటే ఉంటూ ఆయన బాగోగులు చూసుకుంటున్నారు సచిన్. స్థానిక ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కానీ దాని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. చివరకు ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో వేద్ప్రకాశ్ బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. దీంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. తండ్రి అలా చూసిన సచిన్ ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. దుఃఖం దిగబట్టుకోలేక తండ్రి శవం వద్ద ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి చనిపోయారు.
తండ్రీ కొడుకుల అంతిమయాత్రను చూసి కన్నీరు పెట్టుకున్న గ్రామస్థులు!
తండ్రీ కొడుకులను చూసిన స్థానికులు, బంధువులు తీవ్ర మనోవేదనకు లోనయ్యారు. తండ్రీకొడుకుల అంతిమ యాత్రను ఊరేగింపుగా తీసుకెళుతుండగా, దాన్ని చూసిన వారంతా కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. కాగా, సచిన్ కపుర్కు భార్య, కుమారుడు ఉన్నారు. బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని గంగానగర్ కౌన్సిలర్ సంధ్యాబిష్త్ హామీ ఇచ్చారు.
ఇలాంటి ఘటనే మరోచోట!
అంతకుముందు రాజస్థాన్లో కూడా ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. తండ్రి అంతక్రియలు నిర్వహించిన రెండు గంటలకే కొడుకు గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. చనిపోయిన వ్యక్తి కూలీ పనిచేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. అయితే పక్షవాతం కారణంగా కొంతకాలంగా ఆయన మంచానికే పరిమితమయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యం క్షీణించి తుదిశ్వాస విడిచారు. అయితే మృతుడి 25 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. దుఃఖాన్ని దిగమింగుకుంటూ తండ్రి అంతక్రియలు నిర్వహించిన 2 గంటల తర్వాత గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు కొడుకు. తండ్రి చితి చల్లారకముందే కుమారుడికి చితి పేర్చడం ఆ కుటుంబానికి తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది. కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న ఆ కుటుంబానికి అంతక్రియలకు కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి ఎదురైంది. దీంతో పొరుగువారు తలా కొన్ని డబ్బులు వేసుకుని తండ్రీకొడుకుల అంతక్రియలు నిర్వహించారు. ఓ వైపు భర్త, మరోవైపు కుమారుడిన పోగొట్టుకున్న ఆ తల్లిని ఎవరూ ఓదార్చలేకపోయారు. ఈ విషాదం ఆ ప్రాంతాన్నంతా కదిలించింది.
