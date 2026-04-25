తల్లి కోరిక తీర్చేందుకు కుమారుడి సంకల్పం- భుజాలపై మోస్తూ కాలినడకన 1,800కి.మీ కేదార్నాథ్ యాత్ర
మూడు నెలల 24 రోజుల్లో కేదార్నాథ్ దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న తల్లి, కుమారులు- శివుడి విగ్రహాన్ని మోసుకుంటూ వెళ్లిన మరో యాత్రికుడు- ప్రతి దశలోనూ భద్రత, వైద్య సహాయంతో సంతృప్తి చెందిన భక్తులు
Published : April 25, 2026 at 12:07 PM IST
Son Carries His Mother To Kedarnath : చిన్నతనం నుంచి అమ్మ మన కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తుంది. తన కోరికలను పక్కన పెట్టి అణుక్షణం మన గురించే ఆలోచిస్తుంది. అలాంటి అమ్మ రుణాన్ని తీర్చుకోవడం మనకు సాధ్యం కాదు. అలాంటిది ఒకవేళ ఆ తల్లి కోరికను తీర్చే అవకాశం మనకి వస్తే! అలాంటి అరుదైన అవకాశాన్ని వదులు కోవాలని ఏ కుమారుడు అనుకోడు. అదే విధంగా తన తల్లి కోరికను తీర్చే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు ఓ కుమారుడు. కేదార్నాథ్ దర్శనం చేయాలన్న తన తల్లి జీవితకాల కోరికను అతడు నెరవేర్చాడు. దాని కోసం 1,800 కిలోమీటర్లకు పైగా విస్తరించిన కఠినమైన పాదయాత్రను, తన తల్లిని భుజాలపై మోసుకుంటూ పూర్తి చేశాడు. తల్లిపట్ల అతడికి ఉన్న అపారమైన ప్రేమ, అంకితభావం, సేవాభావానికి ఈ యాత్రతో నిరూపించాడు.
ఎటువంటి వాహనాల సాయం లేకుండా
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని బదాయూ జిల్లాకు చెందిన ధీరజ్ తల్లి, బాబా కేదార్నాథ్ దర్శనం చేసుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నారు. అందుకే తన తల్లి కోరికను తీర్చడానికి ధీరజ్ ఓ దృఢమైన సంకల్పం చేసుకున్నారు. దానికోసం ఎటువంటి మోటారు వాహనాలు లేదా ప్రత్యేక రవాణా సాధనాలపై ఆధారపడకుండా, మొత్తం ప్రయాణాన్ని కాలినడకన పూర్తి చేయాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. మార్గమధ్యలో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, శారీరక అలసటతో సహా అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఆయన ఎప్పుడూ వెనుకడుగు వేయలేదు.
మూడు నెలల 24 రోజుల్లోనే యాత్ర
తన తల్లిని భుజాలపై మోసుకుంటూ 1,800 కిలోమీటర్లు అవిశ్రాంతంగా ముందుకు సాగారు. అలా ధీరజ్ తన తల్లితో పాటు ఈ యాత్రను కేవలం మూడు నెలల 24 రోజుల్లోనే పూర్తి చేశారు. దాంతో అక్కడ ఉన్న భక్తులు, స్థానికులు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. అటువంటి అసాధారణమైన భక్తిని, అంకితభావాన్ని చూసి, చాలా మంది కళ్లు భావోద్వేగంతో చెమ్మగిల్లాయి. ఇప్పుడు, ధీరజ్ తన తల్లితో కలిసి బాబా కేదార్నాథ్ ఆశీస్సులు పొందేందుకు చేరువలో ఉన్నారు. ధీరజ్ ప్రయాణం ఒక కుమారుడికి తన తల్లిపై ఉన్న ప్రేమకు నిదర్శనంగా నిలవడమే కాకుండా, నిజమైన విశ్వాసం, చెక్కుచెదరని సంకల్పం ముందు ఎటువంటి దూరం లేదా కష్టం అసాధ్యం కాదని నిరూపిస్తుంది. నేటి కాలంలో, ఈ కథ అనేక మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిస్తుందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు.
శివుని విగ్రహం మోసుకుంటూ
అలాగే దిల్లీకి చెందిన మరొక భక్తుడు కూడా తన భక్తికి సంబంధించిన ఒక విశిష్టమైన ఉదాహరణను చాటిచెప్పారు. ఈ యాత్రికుడు తన భుజాలపై శివుని విగ్రహాన్ని మోసుకుంటూ, కాలినడకన కేదార్నాథ్ యాత్రను పూర్తి చేశారు. ప్రమాదకరమైన భూభాగంలో ప్రయాణిస్తూ, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ, శారీరక అలసటను తట్టుకున్నప్పటికీ, యాత్ర పొడవునా అతడి ఉత్సాహం, విశ్వాసం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. కేదార్నాథ్ ధామ్ చేరుకున్నాక ఆ దృశ్యం అందరికీ ప్రధాన ఆకర్షణగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచింది.
"బాబా కేదార్ దర్శనం మా జీవితంలో అత్యంత ఆనందకరమైన, మరపురాని క్షణాల్లో ఒకటి. యాత్ర పొడవునా ఓ ఆధ్యాత్మిక శక్తిని అనుభాతి చెందాం. దాని వల్ల జీవితంలో ఎదురయిన ప్రతి కష్టం సులువుగా అనిపించింది"
- కేదార్నాథ్ యాత్రికుడు
ప్రతి దశలోనూ భద్రత, వైద్య సుదుపాయాలు
రుద్రప్రయాగ్ పోలీసులు, స్థానిక పరిపాలన, సైనిక సిబ్బంది చేసిన ఏర్పాట్లను ఆ యాత్రికుడు ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. యాత్రా మార్గంలో ప్రతి దశలోనూ భద్రత, వైద్య సహాయం, మార్గదర్శనం, మద్దతు కోసం అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది మర్యాదపూర్వకమైన సహాయకర ప్రవర్తనతో యాత్రికులకు గొప్ప ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తున్నారని అన్నారు.
