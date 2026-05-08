శిథిలావస్థ నుంచి పునరుద్ధరణ దాకా సోమనాథ్ ప్రస్థానం- 1000రోజుల ప్రత్యేక పూజలు- ప్రధాని మోదీ సంపాదకీయం

సోమనాథ్ దుస్థితి గురించి సర్దార్ పటేల్‌ కలవరపడేవారు- ఆయన చొరవ వల్లే ఆలయ పునర్నిర్మా-ణం సోమనాథ్‌ను ప్రారంభించి మే 11 నాటికి 75 ఏళ్లు- అందుకే ఆలయ సందర్శనకు వెళ్తున్నా -సంపాదకీయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ

Published : May 8, 2026 at 11:49 AM IST

PM Modi Editorial On Somnath : గుజరాత్‌లోని ప్రసిద్ధ సోమనాథ్ ఆలయ ప్రస్థానం శిథిలావస్థ నుంచి పునరుద్ధరణ దాకా, విధ్వంసం నుంచి సృజన దాకా సాగిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పేర్కొన్నారు. పదేపదే దాడులు, విధ్వంసాలు ఎదురైనా సోమనాథ్ ఆలయం పునరుద్ధరణకు, కొనసాగింపునకు ప్రతీకగా నిలుస్తూ భారతీయులకు నాగరికతాపరమైన సందేశాన్ని ఇస్తోందన్నారు. ఈ ఆలయ పరిరక్షణ, పునరుద్ధరణతో సంబంధమున్న సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, కేఎం మున్షీ, అహల్యాబాయి హోల్కర్, డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వంటి చారిత్రక ప్రముఖులను ప్రధాని స్మరించుకున్నారు. శతాబ్దాలుగా ఆలయం కోసం త్యాగాలు చేసిన వారికి నివాళిగా, రాబోయే 1000 రోజుల పాటు సోమనాథ్‌లో ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు.

సోమనాథ్‌ ఆలయాన్ని మే 11న సందర్శించనున్న సందర్భంగా ఆ ఆలయం ప్రాముఖ్యతపై ప్రధాని మోదీ శుక్రవారం ఓ సంపాదకీయాన్ని రాశారు. ఈవిషయాన్ని ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఆయన వెల్లడించారు. అన్ని రకాల సవాళ్లను ఎదుర్కొని సోమనాథ్‌ను ఎల్లప్పుడూ పరిరక్షించి, దాని పూర్వ వైభవాన్ని పునరుద్ధరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ తన సంపాదకీయంలో నివాళులు అర్పించానని ప్రధాని తెలిపారు. భారతీయ నాగరికత గొప్పతనం విషయంలో సోమనాథ్ ఎల్లప్పుడూ ఎందుకు ముఖ్యమైందో అందులో వివరించినట్లు చెప్పారు. తన సోమనాథ్‌ పర్యటన వివరాలనూ సంపాదకీయంలో ప్రస్తావించినట్లు పేర్కొన్నారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చొరవతో పునర్నిర్మించిన సోమనాథ్ ఆలయాన్ని 1951 మే 11న భారతదేశపు మొదటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రారంభించి 75 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా తాను సోమనాథ్ సందర్శనకు వెళ్తున్నట్లు మోదీ వెల్లడించారు.

మహనీయులను స్మరించుకోవాల్సిన సమయమిది
"సోమనాథ్ ఆలయంపై మొదటి దాడి జరిగి 1,000 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో నిర్వహించిన సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వానికి కూడా నేను హాజరయ్యాను. సామ్రాజ్యాలు ఉదయించి పతనమయ్యాయి. కాలాలు మారాయి. విజయాలు, పెను మార్పులతో చరిత్ర ముందుకు సాగింది. అయినా సోమనాథ్ మన స్మృతులలో నిలిచే ఉంది. నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా దృఢంగా నిలబడిన ఎందరో మహనీయులను స్మరించుకోవాల్సిన సమయం ఇది. లకులీశ, సోమ శర్మన్ వంటి వాళ్లు సోమనాథ్ ఆలయాన్ని (ప్రభాస) గొప్ప తత్వశాస్త్ర కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దారు. శతాబ్దాల క్రితం వల్లభికి చెందిన చక్రవర్తి మహారాజా ధరసేన -4 అక్కడ రెండో ఆలయాన్ని నిర్మించారు. దండయాత్రల నుంచి భారతీయ నాగరికతా గౌరవాన్ని కాపాడినందుకు భీమదేవ, జయపాల, ఆనందపాల ఎప్పటికీ మనకు గుర్తుండిపోతారు" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

సోమనాథ్ పునర్నిర్మాణంలో సర్దార్ పటేల్‌ కీలక పాత్ర
"భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత సోమనాథ్ ఆలయ పునర్నిర్మాణంలో సర్దార్ పటేల్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన 1947లో సోమనాథ్‌ను సందర్శించినప్పుడు, ఆ ఆలయ పునర్నిర్మాణాన్ని ఒక పవిత్రమైన కార్యంగా అభివర్ణించారని మోదీ గుర్తుచేశారు. 1940వ దశకంలో భారతదేశమంతటా స్వాతంత్య్ర కాంక్ష వెల్లివిరిసి, సర్దార్ పటేల్ వంటి మహనీయుల నాయకత్వంలో నూతన గణతంత్రానికి పునాదులు పడ్డాయి. ఆ సమయంలోనూ సర్దార్ పటేల్‌ను ఒక విషయం తీవ్రంగా కలవరపెట్టింది. అదే సోమనాథ్ దుస్థితి. 1947 నవంబర్ 13న సర్దార్ పటేల్‌ చేతుల్లో సముద్రపు నీటితో ఆ ఆలయ శిథిలాల పక్కన నిలబడి ఇలా అన్నారు. ‘‘గుజరాతీ నూతన సంవత్సరపు ఈ పవిత్రమైన రోజున సోమనాథ్‌ను పునర్నిర్మించాలని మేం నిర్ణయించుకున్నాం. సౌరాష్ట్ర ప్రజలారా, మీరు మీ వంతు కృషి చేయాలి. ఇది ఒక పవిత్ర కార్యం. ఇందులో అందరూ పాలుపంచుకోవాలి’’ అని సర్దార్ పటేల్‌ ఆనాడు పిలుపునిచ్చారు. దురదృష్టవశాత్తు సర్దార్ పటేల్ తాను ఎంతో ఉద్వేగంతో సమర్థించిన ఈ కల నెరవేరడాన్ని చూసేందుకు విధి ఆయనకు అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు. సోమనాథ్ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించి భక్తుల కోసం తలుపులు తెరిచేలోపే ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయారు. ఆయన ఆశయాన్ని కేఎం మున్షీ ముందుకు తీసుకెళ్లగా, నవానగర్ జామ్‌సాహెబ్ దానికి మద్దతు ఇచ్చారు" అని ప్రధాని మోదీ వివరించారు.

త్రయంబకేశ్వర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు
"సోమనాథ్ ఆలయ పునరుద్ధరణ అనేది కేవలం ఆధ్యాత్మిక పునరుజ్జీవనానికే కాకుండా జాతీయ ఐక్యత, సాంస్కృతిక కొనసాగింపులకు స్ఫూర్తి లాంటిది. ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడంపై మా ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 'వికాస్ భీ, విరాసత్ భీ' అనే విజన్‌తో పుణ్యక్షేత్రాల సాంప్రదాయ స్వరూపాన్ని కాపాడుతున్నాం. వాటిని ఆధునీకరిస్తున్నాం. ఈ విజన్‌తోనే సోమనాథ్ నుంచి కాశీ వరకు, కామాఖ్య నుంచి కేదార్‌నాథ్ వరకు, అయోధ్య నుంచి ఉజ్జయిని వరకు, త్రయంబకేశ్వర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాల సాంప్రదాయ స్వరూపాన్ని కాపాడుకుంటున్నాం. వాటికి అత్యాధునిక సౌకర్యాలను సమకూర్చే అవకాశం మా ప్రభుత్వానికి లభించింది" అని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.

భారతీయులంతా సోమనాథ్ యాత్ర చేయాలి
"సోమనాథ్‌ను పరిరక్షించడానికి తమ ప్రాణాలను అర్పించిన వారి త్యాగాలను మరువం. ఆ ఆలయాన్ని పదేపదే పునర్నిర్మించిన వారి త్యాగాలను ఎన్నటికీ మరువం. ఆ మహనీయులకు నివాళిగా, వారి వెయ్యేళ్ల అసాధారణ ధైర్యాలను స్మరించుకుంటూ రాబోయే 1000 రోజుల పాటు సోమనాథ్‌లో ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించనున్నారు. ఈ పూజల కోసం చాలా మంది విరాళాలు ఇవ్వడం చూసి ఆనందంగా అనిపించింది. ఈ ప్రత్యేక సమయంలో నా తోటి భారతీయులంతా సోమనాథ్ యాత్ర చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. ఈ యాత్ర ద్వారా మీరు భారతదేశపు అజేయ స్ఫూర్తిని ఆస్వాదిస్తారు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినా మన సంస్కృతి ఎందుకు అజేయంగా నిలిచిందో అర్థం చేసుకుంటారు. శాశ్వత విజయ దర్శనాన్ని చూసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. ఈ యాత్ర కచ్చితంగా మీకు మరపురాని అనుభూతిని మిగులుస్తుంది. సోమనాథ్‌ ఆలయం భారతదేశపు అజేయ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది" అని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.

