'ఓబీసీ కేటగిరీలోకి ముస్లింలను చేర్చడం- రిజర్వేషన్లను దుర్వినియోగం చేయడమే': బీజేపీ ఎంపీ
ఇలాంటి పద్ధతులపై ప్రభుత్వం సమగ్ర సమీక్షకు ఆదేశించాలని ఎంపీ లక్ష్మణ్ డిమాండ్
Published : March 30, 2026 at 4:22 PM IST
BJP on Muslim Reservation : రాజ్యసభలో రిజర్వేషన్ల అంశం తీవ్ర దుమారం రేపింది. ఓబీసీ రిజర్వేషన్లను మతం పేరుతో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ బీజేపీ సభ్యుడు కె. లక్ష్మణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. దీనికి నిరసనగా కాంగ్రెస్ సహా పలు విపక్ష పార్టీలు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగింది.
రాజ్యసభలో 'జీరో అవర్' సందర్భంగా బీజేపీ సభ్యుడు కె. లక్ష్మణ్ ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని లేవనెత్తారు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మతం ప్రాతిపదికన ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఓబీసీ కోటాను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. మతం ఆధారంగా ఇస్తున్న ఇటువంటి రిజర్వేషన్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సమగ్ర సమీక్ష జరపాలని ఆయన కోరారు. లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతున్న సమయంలోనే ప్రతిపక్ష సభ్యులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఇండి కూటమికి చెందిన దాదాపు అన్ని పార్టీల సభ్యులు సభ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు.
అటు ప్రతిపక్షాల వాకౌట్పై సభాపక్ష నేత, కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి గానీ, విపక్ష కూటమికి గానీ చర్చల పట్ల ఆసక్తి లేదని ఆయన విమర్శించారు. విపక్షాలకు రాజ్యాంగ విలువలన్నా, పార్లమెంట్ సంప్రదాయాలన్నా గౌరవం లేదని ధ్వజమెత్తారు. ముస్లింలను కేవలం ఓటు బ్యాంక్గానే పరిగణిస్తూ ప్రతిపక్షాలు బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నాయని నడ్డా ఆరోపించారు.
"సామాజికంగా, విద్యాపరంగా వెనుకబడిన ఓబీసీలకు కేటాయించిన రిజర్వేషన్లు ఇప్పుడు మతం పేరుతో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా, మతం ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తున్నారు. కొన్ని రాష్ట్రాలు ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు వీలుగా వాళ్లను ఓబీసీ జాబితాలో చేర్చుతున్నారు. ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల పేరుతో ముస్లింలే వాటిని అనుభవిస్తున్నారు. మతం ప్రాతిపదికన కల్పిస్తున్న ఇటువంటి రిజర్వేషన్లపై సమగ్ర సమీక్ష జరపాలని నేను కేంద్రాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మన విధానాలు కేవలం మతపరమైన గుర్తింపుపై కాకుండా సామాజిక, విద్యాపరమైన వెనుకబాటుతనంపైనే దృష్టి సారించాలి. అప్పుడే మనం సామాజిక న్యాయానికి సంబంధించి అసలైన స్ఫూర్తిని కాపాడగలం."
--కె. లక్ష్మణ్, రాజ్యసభ సభ్యుడు