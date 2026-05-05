టీఎంసీ ఓటమిపై సంబరాలా?- కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు రాహుల్ గాంధీ సీరియస్ వార్నింగ్
బంగాల్, అసోంలో ప్రజాతీర్పును బీజేపీ చోరీ చేసింది- ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్వీర్యం చేసేందుకు బీజేపీ వేసిన ముందడుగు ఇది- రాహుల్ గాంధీ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
Published : May 5, 2026 at 1:53 PM IST
Rahul Gandhi On TMC Defeat : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ఓటమిపై కాంగ్రెస్ పార్టీలోని కొందరు సభ్యులు మురిసిపోతుండడంపై, ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మంగళవారం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసోం, బంగాల్లలో బీజేపీ ఓట్ల చోరీకి పాల్పడిందని, ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేసేందుకు బీజేపీ వేసిన ఒక పెద్ద ముందడుగు అని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు చిల్లర రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి, దేశం కోసం బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కలిసి పోరాడాలని ఎక్స్ వేదికగా పిలుపునిచ్చారు.
Some in the Congress, and others, are gloating about TMC’s loss.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 5, 2026
They need to understand this clearly - the theft of Assam and Bengal’s mandate is a big step forward by the BJP in its mission to destroy Indian democracy.
Put petty politics aside. This is not about one party or…
"కాంగ్రెస్లోని కొందరు, ఇతరులు కొందరు బంగాల్లో టీఎంసీ ఓటమిని చూసి సంబరపడిపోతున్నారు. వారు ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అసోం, బంగాల్ ప్రజల తీర్పును దొంగిలించడం అనేది భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంతం చేయాలనే లక్ష్యంతో బీజేపీ వేసిన ఒక పెద్ద ముందడుగు. స్వల్ప రాజకీయ ప్రయోజనాలను పక్కన పెట్టండి. ఇది ఒక పార్టీకి లేదా మరొక పార్టీకి సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది భారతదేశానికి సంబంధించిన విషయం."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
మమతతో ఏకీభవిస్తున్నా!
బంగాల్లో బీజేపీ 100 కంటే ఎక్కువ సీట్లను లూటీ చేసిందని ఆ రాష్ట్ర మాజీ సీఎం, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపణలు చేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ బీజేపీ కమిషన్గా మారిపోయిందని ఆరోపించారు. బంగాల్లో బీజేపీ సాధించిన విజయాన్ని అనైతికతం, చట్టవిరుద్ధం అని పేర్కొన్నారు. మమతా బెనర్జీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో రాహుల్ గాంధీ పూర్తిగా ఏకీభవించారు. "ఎన్నికల కమిషన్ మద్దతులో బీజేపీ అసోం, బంగాల్ ఎన్నికలను చోరీ చేసినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మేము మమతా బెనర్జీతో ఏకీభవిస్తున్నాం. బంగాల్లో 100 కంటే ఎక్కువ సీట్లు చోరీ అయ్యాయి" అని రాహుల్ తన ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
మమతా బెనర్జీ ఏమన్నారుంటే?
"బీజేపీ 100 కంటే ఎక్కువ సీట్లను లూటీ చేసింది. ఎన్నికల కమిషన్ అనేదికి బీజేపీకి కొమ్ముకాసే కమిషన్గా మారింది. నేను సీఓకు, మనోజ్ అగర్వాల్కు ఫిర్యాదు చేసినా వారు ఏమీ చేయడం లేదు. దీనిని మీరు విజయమని భావిస్తున్నారా? ఇది అనైతిక విజయం, ఇందులో నైతికత ఏమీ లేదు. కేంద్ర బలగాలు, ప్రధాని, కేంద్ర హోంమంత్రి అండతో ఎన్నికల కమిషన్ చేసినవన్నీ పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధం. ఇది కేవలం లూటీ, లూటీ, లూటీ మాత్రమే. అయినా సరే మేము మళ్లీ పుంజుకుంటాం" అని మమతా బెనర్జీ అన్నారు.
కాగా, 2025 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 206 స్థానాలను కైవసం చేసుకొని చారిత్రాత్మక విజయాన్ని నమోదు చేసింది. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేవలం 77 స్థానాల్లో గెలుపొందిన ఆ పార్టీ, ఈసారి ఏకంగా బంగాల్లో సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించడం విశేషం. మరోవైపు గత ఎన్నికల్లో 212 స్థానాల్లో ఘనవిజయం సాధించిన టీఎంసీ, ఈసారి కేవలం 80 స్థానాలకే పరిమితమై రెండు స్థానానికి పడిపోయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం 2 సీట్లకే పరిమితమైంది. గతమెంతో ఘనకీర్తి కలిగిన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ కూడా కేవలం 2 స్థానాలతో సరిపెట్టుకుంది. మరో ఇద్దరు స్వతంత్రులు ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచారు. దీనితో బంగాల్లో బీజేపీకి తిరుగులేని విజయం దక్కింది. ఈ గెలుపుపై ప్రధాని మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తమ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైన డాక్టర్ శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ కల ఇన్నేళ్లకు నెరవేరిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ దృష్టిలో ఈ విజయం రాజకీయాలకు అతీతమైనదని, రాష్ట్రాన్ని సురక్షితంగా, సుభిక్షంగా ఉంచాలనే తమ వ్యవస్థాపకుడి ఆశయమని అన్నారు. అందుకే బంగాల్ ఉన్నతికి తమ పార్టీ కృషి చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.
