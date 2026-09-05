'కొన్ని వాతావరణ మార్పులు శాశ్వతం- పరిణామాలు తీవ్రం- ఆ దేశాలు బాధ్యత వహించాల్సిందే'- UNEP ఇండియా హెడ్
ప్రపంచ సగటు ఉష్ణోగ్రతలు 1.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ పరిమితి దాటిపోయే ప్రమాదం పొంచి ఉందని UNEP హెచ్చరిక- అత్యధికంగా గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను విడుదల చేసే దేశాలే కారణమని చెప్పిన UNEP ఇండియా హెడ్
Published : September 5, 2026 at 8:01 PM IST
Climate Change UNEP Report : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులు తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయని, రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాల్లో భూగోళ ఉష్ణోగ్రతలు 1.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ పరిమితిని దాటే ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఐక్యరాజ్యసమితి పర్యావరణ కార్యక్రమం (UNEP- యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్) తన రిపోర్టులో పేర్కొంది. ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలు పారిశ్రామికీకరణకు ముందటి స్థాయిలతో పోలిస్తే 1.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ పరిమితిని త్వరలోనే తాత్కాలికంగా అధిగమించే అవకాశం ఉందని UNEP తాజాగా విడుదల చేసిన లిమిటింగ్ ఓవర్షూట్ రిపోర్టులో తెలిపింది. ప్రపంచం వాతావరణ మార్పుల విషయంలో అత్యంత కీలక దశకు చేరుకుంటోందని యూఎన్ఈపీ ఇండియా హెడ్ బాలకృష్ణ పిసుపతి హెచ్చరించారు. ఈ పరిమితిని దాటడం వల్ల తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు, పర్యావరణ వ్యవస్థలకు నష్టం వాటిల్లడం, చిన్న ద్వీప దేశాల్లో సముద్ర మట్టాల పెరుగుదల వంటి సమస్యలు మరింత తీవ్రతరం కావొచ్చని రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. గ్రీన్హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను వెంటనే, నిరంతరంగా తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.
ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన బాలకృష్ణ పిసుపతి, వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలన్నీ ఒకే విధంగా ఉండవని వివరించారు. కొన్ని వాతావరణ మార్పుల్ని తిరిగి తగ్గించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఇంకొన్ని మాత్రం శాశ్వతంగా ఉండే ప్రమాదం ఉందన్నారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మాదిరిగానే దక్షిణాసియా కూడా గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రభావాల్ని ఎక్కువగా భరిస్తోందన్నారు. దక్షిణాసియా ప్రాంతం ఇప్పటికే జనాభా ఒత్తిడి, ఆదాయ అసమానతలు, సాంకేతికత సరిగ్గా అందుబాటులో లేకపోవడం వంటి అనేక సమస్యలతో సతమతమవుతోందని దీనికి తోడు గ్లోబర్ వార్మింగ్ దుష్పరిణామాల్ని ఎదుర్కొంటోందని తెలిపారు. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలను వివరించేందుకు బాలకృష్ణ పిసుపతి హీట్ క్లాక్, గ్లేసియర్ క్లాక్, సీ- లెవెల్ క్లాక్, ఎకోసిస్టమ్ క్లాక్, హ్యూమన్ క్లాక్ అనే 5 అంశాల్ని ప్రస్తావించారు. 5 రకాల క్లైమేట్ క్లాక్స్ వేర్వేరు వేగంతో నడుస్తున్నాయని ఆయన విశ్లేషించారు.
- హీట్ క్లాక్ (ఉష్ణోగ్రత): మనం ఉద్గారాలను తగ్గించిన వెంటనే వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
- గ్లేసియర్ క్లాక్ : భవిష్యత్తులో ఉష్ణోగ్రతలు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి వచ్చినా, కరిగిపోయిన హిమనీనదాలు (గ్లేసియర్లు) మళ్లీ వెంటనే ఏర్పడవు. 1800 లేదా 1900ల నాటి హిమనీనదాలను పూర్తిగా తిరిగి తీసుకురావడం సాధ్యం కాదు.
- సీ లెవెల్ క్లాక్: సముద్ర మట్టాలు పెరిగే వేగం చాలా ఎక్కువ. ఉష్ణోగ్రతలను 1.5 డిగ్రీల వద్ద నియంత్రించినప్పటికీ, దశాబ్ద కాలంలో పెరిగిన నీటి మట్టాన్ని వెనక్కి తగ్గించడం అసాధ్యం.
- ఎకోసిస్టమ్ క్లాక్: పర్యావరణంలో ఏదైనా ఒక జీవి లేదా వృక్ష జాతి అంతరించిపోతే దాన్ని మళ్లీ సృష్టించలేము. జెనెటిక్ ఇంజినీరింగ్ ద్వారా కొన్నింటిని సృష్టించినా, అవి సహజ సిద్ధమైన పర్యావరణంలో మనుగడ సాగించలేవు.
- హ్యూమన్ క్లాక్ : భారత్ వంటి దేశాల్లో వరుస కరవులు, వరదల వల్ల ఎంతో మంది రైతులు, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు తమ భూముల్ని వదిలి ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నారు. దశాబ్దాల పాటు పునరుద్ధరణ చర్యలు కూడా వారి మునుపటి జీవన విధానాన్ని తీసుకురాలేవు. ఇలాంటి మార్పులు వారి జీవితాలను శాశ్వతంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయని తెలిపారు.
పర్యావరణ సమస్యే కాదు- మనుగడకే ప్రమాదం!
వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నప్పటికీ, అత్యధికంగా గ్రీన్ హౌస్ వాయువులను వదిలిన అభివృద్ది చెందిన సంపన్న దేశాలే ప్రధాన బాధ్యత వహించాలని పిసుపతి స్పష్టం చేశారు. దశాబ్దాల పాటు అధిక ఉద్గారాలు విడుదల చేసిన, ఆర్థిక, సాంకేతిక వనరులు కలిగిన దేశాలు వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలను ఎదుర్కొనే ఖర్చుల్లో అధిక భాగం భరించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. వాతావరణ మార్పులపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో హామీలు, చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ వాటిని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయడమే అసలు పరీక్ష అని బాలకృష్ణ స్పష్టం చేశారు. తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్న దేశాలు, సమాజాలు మనుగడ సాగించాలంటే ఈ హామీలు కార్యరూపం దాల్చాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
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