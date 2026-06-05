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ఈ మిఠాయి తింటే మెనోపాజ్‌కు చెక్​! కొత్త పరిశోధనతో ముందుకొచ్చిన IIT-BHU విద్యార్థిని

ఆయుర్వేద విభాగంలో మూడవ సంవత్సరం చదువుతున్న మహిళ పరిశోధన- రెండు నెలల పాటు 30 మంది బాధితులకు చికిత్స- చిరుధాన్యాలు, అరుదైన ఆయుర్వేద ఔషధ పదార్థాలతో మందు

Ayurvedic Medicine For Menopause By BHU
Ayurvedic Medicine For Menopause By BHU (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 10:01 PM IST

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Ayurvedic Medicine For Menopause By BHU : మహిళల జీవితంలో మెనోపాజ్‌ ఒక సహజమైన దశ. ఈ సమయంలో చాలా మంది ఆడవాళ్లు శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటారు. వీటి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఖరీదైన చికిత్సలు, మందులు వాడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో మెనోపాజ్‌ సమస్యలకు ఒక పరిష్కారం కనుగొనే దిశగా బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం (ఐఐటీ-బిహెచ్‌యూ) ఆయుర్వేద విభాగానికి చెందిన ఓ విద్యార్థిని వినూత్న పరిశోధనను చేపట్టింది. మహిళల ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేందుకు ఒక ప్రత్యేక ఆయుర్వేద మందును కనుగొంది. మరి ఆ ఔషధం ఏంటి? అది ఎలా పనిచేస్తుంది? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని సర్ సుందర్‌లాల్ హాస్పిటల్‌- బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం (ఐఐటీ-బిహెచ్‌యూ)లోని ఆయుర్వేద విభాగంలో డాక్టర్ కనికా నైన్‌వాల్ మూడో సంవత్సరం చదువుతోంది. ఆమె మహిళల్లో రుతువిరతి (మెనోపాజ్) అనంతరం వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడమే లక్ష్యంగా పరిశోధనలు చేశారు. మెనోపాజ్ తర్వాత మహిళల్లో ఎముకల బలహీనత, ఆస్టియోపొరోసిస్(బోలు ఎముకల వ్యాధి) వంటి సమస్యలు వస్తాయి. వాటిని నివారించేందుకు సురక్షితమైన, సులభంగా తీసుకునేలా ఒక ఆయుర్వేద ఔషధాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే ఈ పరిశోధన లక్ష్యమని కనికా వివరించారు.

Ayurvedic Medicine For Menopause
డాక్టర్ కనికా నైన్‌వాల్ (ETV Bharat)

రుచిలో చాక్లెట్లా ఉండే ఔషధం
అందులో భాగంగా కనికా చిరుధాన్యాలు, అరుదైన ఆయుర్వేద మూలికలను కలిపి ఒక ప్రత్యేకమైన మిఠాయిని అభివృద్ధి చేశారు. ఇది రుచిలో చాక్లెట్లా ఉన్నప్పటికీ, ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ మందు తీసుకునే సమయంలో బాధితులకు ఔషధం తింటున్న భావన కలగకుండా ఉండేందుకు దాన్ని ఒక రుచికరమైన మిఠాయిలా తయారు చేశారు. దాంతో మహిళలు వారి దినచర్యలో భాగంగా ఒక స్వీట్​ రూపంలో ఈ ఆయుర్వేద ఔషధాన్ని తీసుకుంటారని ఆమె చెప్పారు. అలాగే దీనిని ఒక టాబ్లెట్ రూపంలో కూడా తయారు చేశారని తెలిపారు. ప్రొఫెసర్ ఆనంద్ చౌదరి మార్గదర్శకత్వంలో, డాక్టర్ రోహిత్ శర్మ, డాక్టర్ మీరా అంతివాల్‌ల పర్యవేక్షణలో ఈ పరిశోధనను పూర్తి చేశారని తెలిపారు.

Ayurvedic Medicine For Menopause
ప్రత్యేక 'ఆయుర్వేద మిఠాయి' తయారీకి ఉపయోగించిన పదార్థాలు (ETV Bharat)

"ఈ ఔషధంలో శతావరి, ఆమ్ల, రాగి, ముక్తశుక్తి భస్మం, బెల్లం వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండేలా దీనిని తయారు చేశాం. సర్ సుందర్‌లాల్ హాస్పిటల్ ఆయుర్వేద విభాగంలో చికిత్స పొందిన 30 మంది మెనోపాజ్‌ మహిళలపై ఈ అధ్యయనం చేశాం. ఆ సమయంలో ఎముకల క్షీణత లక్షణాలను మూల్యాంకనం వేశాం. దాంతో పాటు సీరం కాల్షియం, ఎముక ఖనిజ సాంద్రత, సీరం ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫటేజ్, సీరం అల్బుమిన్ వంటి వివిధ జీవరసాయన పారామితులను కూడా పరీక్షించాం. పరిశోధనలో పాల్గొన్న మహిళల్లో సీరం కాల్షియం స్థాయిలు గణనీయంగా పెరిగాయి. అలాగే ఎముకల ఆరోగ్యంలో కూడా 75% మెరుగుదల కనిపించింది. తద్వారా కీళ్ల నొప్పులు, బలహీనత, జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యల్లో కూడా గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపించింది.
- ఆనంద్ చౌదరి, ఐఐటీ-బిహెచ్‌యూ ప్రొఫెసర్

60 ఏళ్లకు ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం
ఇది ఇలా ఉండగా డాక్టర్ నైన్వాల్ మాట్లాడుతూ, ఇటీవల ఆస్టియోపొరోసిస్ ఒక ప్రధాన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా మారుతోందని అన్నారు. ఈ పరిస్థితి మహిళలు, పురుషులు ఇద్దరినీ ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పారు. అయినప్పటికీ ఈస్ట్రోజన్ స్థాయిలు తగ్గడం వల్ల మెనోపాజ్​ తర్వాత మహిళల్లో ఇది వేగంగా వ్యాపిస్తుందని తెలిపారు. 45 ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత ఎముకలు బలహీనపడటం ప్రారంభమవుతుందని చెప్పారు. 60 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చేసరికి, చిన్న గాయాలు లేదా కిందపడటం వల్ల కూడా ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుందని హెచ్చరించారు. ఎముక ఖనిజ సాంద్రతలో కూడా సానుకూల మార్పులు కనిపించాయని ఈ పరిశోధన సూచించిందని వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ మరింత కచ్చితమైన ఫలితాలను పొందడానికి దీర్ఘకాలిక అధ్యయనం అవసరమని అన్నారు.

Ayurvedic Medicine For Menopause
ప్రత్యేక 'ఆయుర్వేద మిఠాయి' తయారీకి ఉపయోగించిన పదార్థాలు (ETV Bharat)
Ayurvedic Medicine For Menopause
డాక్టర్ కనికా నైన్‌వాల్ (ETV Bharat)

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