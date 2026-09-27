సోలార్తో బ్యాటరీ రీఛార్జ్- వ్యర్థాలతో EV వెహికల్ తయారీ- 9th క్లాస్ కుర్రాడి అద్భుత ప్రతిభ
గ్యారేజ్లో ఉన్న వ్యర్థాలతో వోల్ట్ ఎక్స్ అనే నాలుగు చక్రాల వాహనం తయారీ- సౌరవిద్యుత్తో బ్యాటరీ రీఛార్జ్- ప్రభుత్వం తోడ్పాటును అందిస్తే మరింత అభివృద్ధి చేస్తానంటున్న స్వరాజ్
Published : September 27, 2026 at 3:17 PM IST
Solar EV Garage Waste Odisha : 'వ్యర్థాలను నిరూపయోగమైనవిగా భావిస్తే అవి అలాగే ఉండిపోతాయి, కానీ మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే వాటినుంచి ఎన్నో అద్భుతాలను సృష్టించవచ్చు' అని నిరూపించాడు తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి. గ్యారేజీల్లో నిరుపయోగంగా ఉన్న వస్తువులను సేకరించి సౌరశక్తితో నడిచే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని తయారు చేశాడు. మిగతా వెహికల్స్ వలే దానికి హెడ్ లైట్, బ్రేక్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్ వంటివి ఉన్నాయి. పర్యావరణానికి అనుకూలమైన వాహనాన్ని తయారు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ వాహనానికి రూపకల్పన చేశాడు. కేవలం 14 ఏళ్ల వయసున్న కుర్రాడు ఆ వాహనాన్ని తయారు చేయడానికి చూపిన చొరవ గురించి పూర్తి కథనం చదివి తెలుసుకుందాం.
సౌరవిద్యుత్తో నడిచే వాహనం
ఒడిశా కలహండి జిల్లా భవానిపట్నాకు చెందిన స్వరాజ్ సతపతి(14) అనే తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి వ్యర్థాల నుంచి ఆ వాహనాన్ని తయారు చేశాడు. దానికి 'వోల్ట్ ఎక్స్' అని నామకరణం చేశాడు. 'వేస్ట్ టూ ఇన్నోవేషన్'(వ్యర్థాల నుంచి ఆవిష్కరణ) అనే భావనతో ఆ వినూత్న ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. ఇందుకోసం 3 నెలలు తీవ్రంగా శ్రమించి వాహనాన్ని తయారు చేశాడు. అయితే ఆ వోల్ట్ ఎక్స్ వాహనాన్ని తయారు చేసే క్రమంలో స్వరాజ్ వివిధ గ్యారేజీలకు వెళ్లి వాహన తయారీకి కావాల్సిన వస్తువులను సేకరించాడు. అయితే, స్టీరింగ్ వ్యవస్థను సరిచేయడానికి స్వరాజ్ ఎంతో శ్రమించాల్సి వచ్చిందని చెబుతున్నాడు.
"నాలుగు చక్రాలు కలిగిన వోల్డ్ ఎక్స్ వాహనంలో రెండు సీట్లు, 48 వోల్ట్ 800 వాట్ బీఎల్డీసీ మోటార్, 48 వోల్డ్ బ్యాటరీ, డిస్క్ బ్రేక్ సిస్టమ్లను అమర్చి ఉన్నాయి. ఈ వాహనం గరిష్ఠ వేగం గంటకు సుమారు 25 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. అంతేకాదు, ఇది పూర్తిగా సౌరశక్తితో నడిచే వాహనం. ఈ వాహనం బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేయడానికి సుమారు 3 నుంచి 4 గంటల సమయం పడుతుంది. దీనికి బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా ఉంది. దీంతో రాత్రి సమయాల్లో ప్రయాణించడానికి అనువుగా ఉంటుంది."
- స్వరాజ్, వోల్ట్ ఎక్స్ వాహనం తయారీదారుడు
ప్రభుత్వం తోడ్పాటు అందిస్తే!
భవిష్యత్తులో ఆ వాహనాన్ని మరింత అప్గ్రేడ్ చేసి మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు స్వరాజ్ పేర్కొన్నారు. ప్రయాణికుల కోసం మరిన్ని ఫీచర్లను జోడించాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పాడు. ఆ వోల్ట్-ఎక్స్ వాహనాన్ని నాలుగు సీట్లకు పెంచాలని, అలాగే నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులకు అప్గ్రేడ్ చేయాలని యోచిస్తున్నాడు. తన ఆవిష్కరణకు ప్రభుత్వం తొడ్పాటును అందిస్తే, మరింత అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఆ వాహనాన్ని సుమారు రూ. 1 లక్ష వ్యయంతో తయారుచేసినట్లు సమాచారం.
వోల్ట్ ఎక్స్ వాహన తయారీతో హర్షం వ్యక్తం చేసిన తల్లిదండ్రులు
మరోవైపు, తన కుమారుడు తయారు చేసిన వోల్ట్ ఎక్స్ వాహన ఆవిష్కరణ పట్ల స్వరాజ్ తండ్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో స్వరాజ్ ఒక మంచి పారిశ్రామికవేత్త అయితే అది తనకు ఎంతో ఆనందాన్నిస్తుందని అన్నారు. ఇకపై స్వరాజ్ చేసే ప్రయత్నాలను పూర్తి మద్దతు ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, స్వరాజ్ చదువుతున్న స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్తి మిశ్రా అతడిని కొనియాడారు. మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ పాఠశాలలోనూ స్వరాజ్ సైన్స్, ప్రాజెక్టుల్లో బాగా రాణిస్తున్నాడని చెప్పారు. వోల్ట్-ఎక్స్ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో పాఠశాల యాజమాన్యం కూడా స్వరాజ్కు మద్దతు ఇస్తోందని తెలిపారు. ఈ వాహనాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసి, పేటెంట్ కోసం ప్రయత్నించి, దానిని పాఠశాల ప్రాంగణంలోనే ఉపయోగించేందుకు ప్రణాళికలు ఉన్నాయని ప్రిన్సిపల్ తెలిపారు.
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