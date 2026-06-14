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ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- బావిలో పడ్డ వ్యాను- 14 మంది మృతి!

శోలాపుర్​లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- అదుపుతప్పి బావిలో పడ్డ పికప్​ ట్రక్కు- ప్రమాదానికి గురైన భక్తులు పంధర్‌పుర్ తాలూకాలోని రంజని గ్రామానికి చెందినవారిగా సమాచారం

Solapur Accident
Solapur Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 6:52 PM IST

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Solapur Accident : మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సోలాపుర్​ జిల్లాలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న వ్యాన్​ అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న బావిలో పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 14 మంది మరణించారని సమాచారం. ప్రమాదానికి గురైన భక్తులు పంధర్‌పుర్ తాలూకాలోని రంజని గ్రామానికి చెందినవారిగా తెలుస్తోంది. మస్వాద్‌లోని ఆలయాన్ని సందర్శించి తిరిగి వస్తుండగా తండుల్‌వాడి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.

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SOLAPUR ACCIDENT
SOLAPUR ACCIDENT

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