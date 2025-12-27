ETV Bharat / bharat

శ్మశానంలో దొంగతనం- లాకర్ పగులగొట్టి అస్థికలు చోరీ

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో లాకర్ పగులగొట్టి మరీ ఘాతుకం - గంగలో కలపాల్సిన తల్లి అస్థికలు చోరీ - రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు

DECEASED WOMAN ASHES STOLEN
Thieves stole ashes from a locker at a crematorium (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 27, 2025 at 6:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Deceased Woman Ashes Stolen : హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని సోలన్ జిల్లాలో వింత దొంగతనం కేసు నమోదైంది. చంబాఘాట్ శ్మశానవాటికలోకి చొరబడిన దుండగులు, అక్కడ భద్రపరిచిన లాకర్లను పగులగొట్టారు. అందులో ఉంచిన ఓ వృద్ధురాలి అస్థికలను, ఇతర సామగ్రిని ఎత్తుకెళ్లారు. గురువారం ఉదయం వెలుగుచూసిన ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. బాధితుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సోలన్ జిల్లాలోని చంబాఘాట్ శ్మశానవాటిక ఈ నేరానికి వేదికైంది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు శ్మశానవాటిక ఆవరణలోకి చొరబడ్డారు. అస్థికలు భద్రపరిచే గది వైపు వెళ్లారు. అక్కడ ఉన్న ఒక లాకర్ తాళాన్ని పగులగొట్టారు. లోపల ఉన్న అస్థికల కుండను అపహరించారు. అస్థికలతో పాటు అక్కడ ఉంచిన పూజా సామగ్రి, ప్లేటు, ఇతర పాత్రలను కూడా దొంగిలించారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా రాత్రి వేళ ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

బాధితుడి ఫిర్యాదు
సోలన్ నగరంలోని వార్డు నంబర్-5కు చెందిన కమల్ పాల్ అనే వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తన తల్లి 10 రోజుల క్రితం మృతి చెందారని పేర్కొన్నారు. అంత్యక్రియల అనంతరం నిబంధనల ప్రకారం అస్థికలను సేకరించి చంబాఘాట్ శ్మశానంలోని లాకర్‌లో ఉంచామన్నారు. వాటిని హరిద్వార్ తీసుకెళ్లి గంగలో కలపాల్సి ఉందని తెలిపారు. గురువారం ఉదయం అస్థికలు తీసుకువెళ్లేందుకు రాగా, లాకర్ పగులగొట్టి ఉండటం గమనించామన్నారు. అస్థికలు మాయం కావడంపై దర్యాప్తు చేయాలని కోరారు.

ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు - సెక్షన్లు
బాధితుడు కమల్ పాల్ ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత ప్రకారం దొంగతనం, శ్మశానవాటికలో అక్రమ ప్రవేశం వంటి సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు ఘటనా స్థలాన్ని పోలీసులు పరిశీలించారు. లాకర్ పగులగొట్టడానికి వాడిన పరికరాల గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. వేలిముద్రల నిపుణులను పిలిపించి ఆధారాలు సేకరించారు.

రంగంలోకి ఎస్పీ, సీసీటీవీల జల్లెడ
ఈ కేసును సోలన్ జిల్లా ఎస్పీ గౌరవ్ సింగ్ సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు. స్వయంగా దర్యాప్తును పర్యవేక్షిస్తున్నారు. "శ్మశానవాటికలోని లాకర్ నుంచి అస్థికలు చోరీ అయినట్లు ఫిర్యాదు అందింది. వెంటనే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించాం. ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించాం. శ్మశానవాటిక పరిసరాల్లో, చంబాఘాట్ ప్రాంతంలో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నాం. రాత్రి సమయంలో ఆ ప్రాంతంలో సంచరించిన అనుమానితులను గుర్తిస్తున్నాం" అని ఎస్పీ వెల్లడించారు.

అనుమానితుల విచారణ
పోలీసులు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. సాధారణంగా అస్థికలతో పాటు వెండి, రాగి, ఇత్తడి పాత్రలు ఉంచుతారు. కేవలం ఆ పాత్రల కోసమే దొంగలు అస్థికల కుండను ఎత్తుకెళ్లారా? అనే కోణంలో విచారిస్తున్నారు. అస్థికలను ఉపయోగించి క్షుద్రపూజలు చేసే ముఠాలు ఏమైనా ఈ పని చేశాయా? అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. శ్మశానవాటికలో పనిచేసే స్థానిక సిబ్బందిని, వాచ్‌మెన్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. లాకర్ల గురించి తెలిసిన వారి పనే అయి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.

వివాదాల కేంద్రం చంబాఘాట్
చంబాఘాట్ శ్మశానవాటికలో భద్రతా వైఫల్యాలు బయటపడటం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో ఇక్కడ ఫోర్జరీ ఘటనలు వెలుగుచూశాయి. బతికున్న మహిళకు ఇక్కడి సిబ్బంది డెత్ సర్టిఫికెట్ (మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం) జారీ చేయడం అప్పట్లో దుమారం రేపింది. ఇప్పుడు ఏకంగా లాకర్లు పగులగొట్టి అస్థికలు దొంగిలించడం ఇక్కడి నిర్లక్ష్యాన్ని ఎత్తిచూపుతోంది. ప్రస్తుతం పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాల సాయంతో నిందితులను పట్టుకునే పనిలో పడ్డారు. త్వరలోనే కేసును ఛేదిస్తామని అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఎన్​కౌంటర్​లో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి- రూ.కోటి రివార్డు ఉన్న టాప్ లీడర్ గణేశ్ హతం

కర్ణాటక ప్రమాదం: షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన ప్రత్యక్ష సాక్షులు, డ్రైవర్- దర్యాప్తునకు సీఎం ఆదేశాలు

TAGGED:

SOLAN SHAMSHAN GHAT
CHAMBAGHAT SHAMSHAN GHAT NEWS
SOLAN THIEVES STOLE WOMEN BONES
CHAMBAGHAT CREMATORIUM
DECEASED WOMAN ASHES STOLEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.