సోహ్రాయ్​ మహిళా ఖైదీల పెయింటింగ్స్​- వీటికి దేశవిదేశాల్లో ఫుల్ డిమాండ్!

సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్స్ గీస్తున్న జైళ్లలోని మహిళా ఖైదీలు- ఆర్థిక స్వావలంభన కోసం, మానసిక ప్రశాంతత కోసమే!

Sohrai Women Prisoners paintings
Sohrai Women Prisoners paintings (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 9:30 PM IST

3 Min Read
Women Prisoners Paintings : చేతిలో నైపుణ్యం ఉంటే ఎక్కడున్నా మంచి పేరు సంపాదించొచ్చు. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా తామేంటో ప్రపంచానికి నిరూపించొచ్చు. ఇదే విషయాన్ని రుజువు చేశారు ఝార్ఖండ్ జైళ్లలోని మహిళా ఖైదీలు. సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్స్ గీస్తూ దేశ, విదేశాల్లో ఖ్యాతిని సంపాదిస్తున్నారు. అలాగే ఆర్థికంగా బలపడుతున్నారు. తమలోని నైపుణ్యం, కళను మెరుగుపర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్స్ అంటే ఏమిటి? జైలులో ఖైదీలు సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్స్​ను గీయడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది ఎవరు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

మానసికంగా దృఢపడుతున్న మహిళా ఖైదీలు
ఝార్ఖండ్​లోని వివిధ జైళ్లలోని మహిళా ఖైదీలు సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్స్​ను గీసి తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటున్నారు. ఈ నైపుణ్యం ఇప్పుడు జైళ్ల నుంచి దేశ, విదేశాలకు వ్యాపించింది. మహిళా ఖైదీలు రూపొందించిన సోహ్రాయ్ పెయింటింగులకు మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ ఉంది. సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక కళలో భాగమైన సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్స్ వేస్తూ మహిళా ఖైదీలు మానసికంగా సేద తీరుతున్నారు. తాము తప్పు చేశామనే అపరాధ భావం నుంచి బయటపడి, బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా మారే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.

Sohrai Women Prisoners paintings
సోహ్రాయ్ మహిళా ఖైదీలు వేసిన పెయింటింగ్స్ (ETV Bharat)

సంప్రదాయ వాల్ పెయింటింగ్
సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్ అనేది ఝార్ఖండ్, దాని చుట్టుపక్కల గిరిజన ప్రాంతాల్లో పాపులర్. ఇదొక సంప్రదాయ వాల్ పెయింటింగ్. దీనిని మహిళలు బంకమట్టి, సహజ రంగులను ఉపయోగించి గీస్తారు. సాధారణంగా నవంబర్, డిసెంబర్​లలో ఎక్కువగా సోహ్రాయ్ పెయింటింగులను నారీమణులు తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ పెయింటింగ్ స్థానికుల జీవితం, ప్రకృతిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

Sohrai Women Prisoners paintings
సోహ్రాయ్ మహిళా ఖైదీలు వేసిన పెయింటింగ్స్ (ETV Bharat)

పెయింటింగ్స్ ను మార్కెట్ చేయడానికి సన్నాహాలు : జైళ్ల ఐజీ
జైళ్లలోని మహిళా ఖైదీలకు సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్​తో సహా వివిధ కళలు, నైపుణ్యాలలో శిక్షణ ఇస్తున్నామని ఝార్ఖండ్ జైళ్ల ఐజీ సుదర్శన్ మండల్ తెలిపారు. ఈ శిక్షణ వారి సృజనాత్మకతను పెంపొందిస్తుందని అన్నారు. సానుకూల మానసిక ప్రభావాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఝార్ఖండ్ జైళ్లలోని మహిళా ఖైదీలు గీసిన సంప్రదాయ సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్​లను మార్కెట్ చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఈ పెయింటింగులను గృహాలంకరణ, ఫైల్ కవర్లు, దుస్తులపై ప్రింట్ చేసి ప్రభుత్వ ఉత్సవాలు, ఆన్​లైన్ వేదికల ద్వారా విక్రయానికి ఉంచనున్నారని పేర్కొన్నారు.

Sohrai Women Prisoners paintings
సోహ్రాయ్ మహిళా ఖైదీలు వేసిన పెయింటింగ్స్ (ETV Bharat)

"ఝార్ఖండ్​లోని కొన్ని జైళ్లలోని మహిళా ఖైదీలు పెయింటింగ్ ద్వారా స్వావలంబన పొందేందుకు శిక్షణ పొందారు. ఇప్పుడు ఈ మహిళలు అద్భుతమైన సోహ్రాయ్ పెయింటింగులను వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్ మహిళా ఖైదీలను వారి సంస్కృతితో అనుసంధానిస్తుంది. వారికి మానసిక సంతృప్తి ఇస్తుంది. జీవితాలను సానుకూలంగా మార్చడానికి ఒక మార్గాన్ని అందిస్తుంది. జైలు వెలుపల కళాకారులుగా గౌరవాన్ని పొందడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. జైళ్లలోని ఖైదీల పునరావాసం, నైపుణ్య అభివృద్ధికి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఇది సామాజిక పునరేకీకరణకు కూడా దోహదపడతాయి" అని జైళ్ల ఐజీ సుదర్శన్ పేర్కొన్నారు.

Sohrai Women Prisoners paintings
సోహ్రాయ్ మహిళా ఖైదీలు వేసిన పెయింటింగ్స్ (ETV Bharat)

దేశ రాజధాని దిల్లీలోనూ ప్రశంసలు
ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన జాతీయ మానవ హక్కుల సమావేశంలో ఝార్ఖండ్‌ జైళ్లలోని మహిళా ఖైదీలు గీసిన సోహ్రాయ్ పెయింటింగులను ప్రదర్శించారు. వాటిని చూసి సమావేశానికి హాజరైన వివిధ రాష్ట్రాల ఉన్నతాధికారులు, జైలు సంస్కరణలపై పనిచేస్తున్న అనేక ఎన్జీఓ ప్రతినిధులు ఆకర్షితులయ్యారు. అందరూ అద్భుతమైన సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్స్​ను ప్రశంసించారు. మహిళా ఖైదీల ఈ అత్యుత్తమ ప్రతిభను ప్రపంచానికి తెలియజేయాల్సిన అవసరంపై చర్చించారు.

Sohrai Women Prisoners paintings
సోహ్రాయ్ మహిళా ఖైదీలు వేసిన పెయింటింగ్స్ (ETV Bharat)

అమెరికాలో సైతం
మిన్నెసోటా విశ్వవిద్యాలయం లా స్కూల్ బయోగ్రాఫికల్ స్పీకర్స్ సెమినార్​లో పలు దేశాల్లోని జైళ్లలో మహిళా ఖైదీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, వారి కోసం అమలు చేస్తున్న పునరావాస కార్యక్రమాలపై వక్తలు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. భారత్​కు చెందిన అపూర్వ హషియా కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఝార్ఖండ్ జైళ్లలోని మహిళా ఖైదీల పరిస్థితిపై ఆమె ప్రసంగించారు. మహిళా ఖైదీలు గీసిన సోహ్రాయ్ పెయింటింగ్స్​ను అక్కడ ప్రదర్శించారు. వాటికి పలు దేశాల పోలీసు అధికారులు, సామాజిక కార్యకర్తలు ఆకర్షితులయ్యారు.

