రూ.5 లక్షల సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కు గుడ్బై- డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగుతో లక్షల ఆదాయం
సోదరిని కలవడానికి వెళ్లి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ను సాగుచేయాలనే నిర్ణయం- ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా ఉద్యోగాన్ని వదిలి వ్యవసాయం- యువ రైతుకు ఆదర్శంగా నిలిచిన సుజీత్
Published : June 8, 2026 at 12:40 PM IST
Engineer To Dragon Fruit Farmer : చాలామంది యువతకు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం ఒక కల. మంచి జీతం, స్థిరమైన భవిష్యత్తు కోసం ఐటీ రంగాన్ని ఎంచుకుంటారు. అయితే బిహార్లోని చెందిన ఓ యువకుడు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించాడు. బెంగళూరులో రూ.5 లక్షల వార్షిక వేతనంతో వచ్చిన ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని గ్రామానికి తిరిగి వచ్చాడు. ఆధునిక వ్యవసాయాన్ని ఆశ్రయించి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగులో విజయాన్ని సాధించాడు. ప్రస్తుతం లక్షల రూపాయల ఆదాయాన్ని పొందుతూ యువ రైతులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాడు.
ఉద్యోగం వదిలి వ్యవసాయంలోకి
నలంద జిల్లా నగర్నౌసా బ్లాక్లోని చౌరాసీ గ్రామానికి చెందిన సుజీత్ పటెల్ బీసీఏ పూర్తి చేసి ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా పనిచేస్తుండేవాడు. ఉద్యోగంలో ఉన్న సమయంలో సుజీత్ తన సోదరి వద్దకు హైదరాబాద్ వెళ్లాడు. అక్కడ పెద్ద ఎత్తున సాగవుతున్న డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తోటలను చూసి ఆకర్షితులయ్యాడు. ఈ పంటకు ఉన్న డిమాండ్, లాభదాయకత తెలుసుకున్న తర్వాత బిహార్లో కూడా దీన్ని సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సుజీత్ తెలిపాడు.
2022లో ప్రారంభమైన ప్రయాణం
"మొదట బెంగళూరులో కుండీల్లో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మొక్కలను పెంచి ప్రయోగాలు చేశా. ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉండటంతో 2022లో స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చి, అర ఎకరం భూమిలో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగును ప్రారంభించా. మొదట కోల్కతా నుంచి 'మొరాకన్ రెడ్' రకానికి చెందిన 400 మొక్కలను తెప్పించి సాగు చేశా. అయితే ఆశించిన స్థాయిలో ఫలాలు రాకపోవడంతో తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి 'సీ వెరైటీ'కి చెందిన 1,600 మొక్కలను తీసుకువచ్చి సాగు చేశా. ఈ నిర్ణయమే నాకు లాభాలు తెచ్చి పెట్టింది"
- సుజీత్ పటెల్, యువ రైతు
సీ-రకం డ్రాగన్ ఫ్రూట్తో ప్రారంభం
బిహార్ నేల, వాతావరణ పరిస్థితులకు 'సీ వెరైటీ' అత్యంత అనుకూలమని సుజీత్ చెబుతున్నాడు. ఈ రకంలో పండ్ల పరిమాణం పెద్దగా ఉండటంతో పాటు దిగుబడులు కూడా అధికంగా వస్తున్నాయని తెలిపాడు. భూమిలో నీరు నిల్వ కాకుండా మట్టి నింపించి ఎత్తు పెంచడంతో పాటు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాడు. దీంతో నీటి వినియోగం తగ్గి పంట ఆరోగ్యంగా పెరుగుతోందని చెప్పాడు. అలా నీటిని ఆదా చేయడమే కాకుండా మొక్కల పెరుగుదల కూడా మెరుగుపడిందని అన్నాడు. ఇక సాంప్రదాయ రింగ్ పద్ధతికి బదులుగా ఆధునిక ట్రెల్లిస్ (పందిరి) విధానాన్ని సుజీత్ అమలు చేశాడు. ఈ పద్ధతిలో తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ మొక్కలు నాటే అవకాశం ఉండటంతో దిగుబడి దాదాపు ఒకటిన్నర రెట్లు పెరిగిందని వివరించాడు. మల్చింగ్ కోసం వరి గడ్డిని ఉపయోగించడం ద్వారా ఖర్చులు తగ్గించడమే కాకుండా నేలలో తేమను కూడా నిల్వ ఉంచగలిగామని తెలిపాడు.
రూ.4.5 లక్షలతో తోట ఏర్పాటు
డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగును సుజీత్ 'ఒకేసారి పెట్టుబడి- 20 ఏళ్ల రాబడి'గా అభివర్ణిస్తున్నారు. తోట ఏర్పాటు కోసం సుమారు రూ.4.5 లక్షలు ఖర్చు చేశాడు. మొదటి ఏడాది దిగుబడి రాకపోయినా, రెండో ఏడాదిలో 800 కిలోల ఉత్పత్తి వచ్చిందని అన్నాడు. అలాగే ప్రస్తుతం మూడో ఏడాదిలో దిగుబడి 2 టన్నుకు చేరుకుందని తెలిపాడు. మార్కెట్లో టోకు(హోల్సేల్) ధర కిలోకు రూ.200 నుంచి రూ.240 వరకు ఉండగా, చిల్లర మార్కెట్లో ఒక్కో పండు రూ.80 నుంచి రూ.150 వరకు విక్రయమవుతోందని చెప్పాడు. ముఖ్యంగా ఈ మొక్కలు దాదాపు 20 సంవత్సరాలపాటు దిగుబడిని ఇస్తుండటం రైతులకు అదనపు ప్రయోజనంగా మారుతోందని అన్నాడు.
సమగ్ర వ్యవసాయ విధానం
పోషక విలువలు అధికంగా ఉండటంతో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ను సుజీత్ 'సూపర్ ఫ్రూట్'గా పేర్కొంటున్నాడు. ఇందులో అధిక పోషకాలు ఉండటంతో జీర్ణక్రియ మెరుగపడటంతో పాటు ఆరోగ్యానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం సుజీత్ సమగ్ర వ్యవసాయ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాడు. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగుతో పాటు బొప్పాయి, కూరగాయల సాగు, చేపల పెంపకం వంటివి కూడా చేపడుతున్నాడు. దీంతో ఒకే భూమి నుంచి పలు మార్గాల్లో ఆదాయం పొందుతున్నాడు. ఈ విధంగా అతడు యువ రైతుకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.
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