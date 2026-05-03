పగలంతా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ జాబ్- సాయంత్రం ఫుడ్‌ స్టాల్ బిజినెస్- రచిత్ మదన్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

తన ఫ్యాషన్‌ను వదులుకోని హరియాణాకు చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్- పగలంతా జాబ్, సాయంత్రం ఫుడ్‌స్టాల్ వ్యాపారం- మంచి వంటకాలను కస్టమర్లకు రుచి చూపిస్తున్న రచిత్ మదన్- ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిని బ్యాలెన్స్

Software Engineer Runs Food Stall (ETV Bharat)
Published : May 3, 2026 at 10:04 AM IST

Software Engineer Runs Food Stall : ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది ఉద్యోగులు తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. వర్క్ ప్రెజర్ వల్ల నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే హరియాణాకు చెందిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ మాత్రం అందుకు భిన్నం. పగలంతా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ జాబ్ చేస్తాడు. సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు ఫుడ్‌ స్టాల్ ఓనర్‌గా మారిపోతాడు. కుక్ అవతారం కూడా ఎత్తేస్తాడు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరు? ఉద్యోగం, బిజినెస్‌లో బ్యాలెన్స్ చేయడంలో ఆయన పాటిస్తున్న సూత్రాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఫుడ్ స్టాల్‌కు జనం క్యూ
ఫరీదాబాద్‌లోని సెక్టార్-28 మార్కెట్‌‌లో ఉన్న 'వాహ్ తందూర్‌' ఫుడ్‌ స్టాల్‌కు సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలా జనం క్యూ కడతారు. అయితే అక్కడ వినియోగదారులకు ఆహారం అందిస్తున్న వ్యక్తి లక్షలాది రూపాయల జీతం తీసుకుంటున్న సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్. కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడితో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ, ఆయనలోని కుకింగ్ కలను మరుగున పడనివ్వలేదు. ఓ ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో విజయవంతమైన కోడర్‌గా పనిచేస్తూనే, తన చిన్ననాటి అభిరుచిని లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మార్చాడు. ఆయనే రచిత్ మదన్.

ఫుడ్ స్టాల్​ నిర్వహిస్తున్న రచిత్ మదన్ (ETV Bharat)

కుకింగ్‌పై ఇష్టంతో ఫుడ్‌ స్టాల్‌ను ప్రారంభించానని మదన్ చెప్పాడు. బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు తనను తన తల్లి వంటగదిలోకి రానిచ్చేది కాదని తెలిపాడు. బదులుగా చదువుపై దృష్టి పెట్టమని ప్రోత్సహించేదని గుర్తు చేసుకున్నాడు. తన కుటుంబం మొత్తం ఇంజినీర్లేనని పేర్కొన్నాడు. వారి కోరికను గౌరవిస్తూ తాను ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి, సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్‌ చేస్తున్నానని అన్నాడు. అయితే తనకు కుకింగ్‌పై ఆసక్తి తగ్గలేదని, అందుకే ఫుడ్‌స్టాల్‌ను స్టార్ట్ చేశానని వివరించాడు. "నాకు చిన్నప్పటి నుంచే వంట చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. సమయం దొరికినప్పుడల్లా వంటగదిలోకి వెళ్లి కొత్త కొత్త వంటకాలు చేయడానికి ప్రయత్నించేవాడ్ని. అయితే అప్పట్లో మా కుటుంబ సభ్యులు నన్ను చదువుపై దృష్టి పెట్టమన్నారు. వంటకు దూరంగా ఉండమని తరచుగా సలహా ఇచ్చేవారు. అయినా కాలంతో పాటు నా కుకింగ్ ఫ్యాషన్ కూడా మరింత బలపడింది." అని రచిత్ మదన్ స్పష్టం చేశాడు.

ఫుడ్ స్టాల్​ నిర్వహిస్తున్న రచిత్ మదన్ (ETV Bharat)

'ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని కోరిక'
"నేను దిల్లీలో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేశాను. ఇంజినీరింగ్ రూర్కీలో చదివాను. చదువు పూర్తయ్యాక ఒక పెద్ద కంపెనీలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ జాబ్ సంపాదించాను. కానీ ఏదైనా కొత్తగా చేయాలనే కోరిక నా మనసులో ఎప్పుడూ మెదులుతూనే ఉండేది. ఇతరుల కోసం వంట చేయడం, వారికి ఆహారం వడ్డించడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఒకరోజు నేను వంటగదిలో కుకింగ్ మొదలుపెట్టబోతుండగా మా అమ్మ సరదాగా 'కిచెన్‌ను చిందరవందర చేయకు. బయటకు వెళ్లి నీకు నచ్చింది చేసుకో' అని వ్యాఖ్యానించింది. మా అమ్మ అన్న ఆ మాటే నాకు స్ఫూర్తినిచ్చింది. అప్పుడే నేను ఆఫీసు నుంచి తిరిగి వచ్చాక నాకు దొరికిన ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఈ క్రమంలో ఒక ఫుడ్‌ స్టాల్‌ను పెట్టాలని నిశ్చయించుకున్నాను. మొదట్లో నాకు కొంచెం భయం వేసింది. సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌గా పనిచేస్తున్న నేను ఫుడ్ స్టాల్ నడిపితే జనాలు ఏమనుకుంటారో అనే భయపడ్డాను. అయినప్పటికీ నేను అలాంటి ఆందోళనలను పక్కనపెట్టి, నా కలను నా కుటుంబంతో పంచుకున్నాను. ఆ తర్వాత నా కుటుంబం నాకు అపారమైన మద్దతు ఇచ్చింది. క్రమంగా ఫుడ్ ‌స్టాల్‌కు ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది. దీంతో నాలో ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరిగింది. ఇంజినీర్ అవ్వాలనేది నా కల కాదు. అయితే, కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా ఇంజినీరింగ్ చదివాను. నాకు మ్యాజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం." అని రచిత్ మదన్ చెప్పాడు.

ఆ ఫుడ్ స్టాల్‌లో మోమోస్ ఫుల్ ఫేమస్
రచిత్ మదన్ ఫుడ్ స్టాల్‌లో మోమోస్ ఫేమస్. ఇక్కడ మదన్ చేసే తందూరి గ్రేవీ, మలై గ్రేవీ మోమోస్‌ను వినియోగదారులు ఎక్కువగా తింటారు. వీటి ధరలు సుమారు రూ.150 వరకు ఉంటాయి. కాగా, 'వాహ్ తందూర్‌'లో ఫుడ్ చాలా రుచిగా ఉంటుందని విక్కీ అనే కస్టమర్ తెలిపాడు. ఈ ఫుడ్‌స్టాల్ చాలా శుభ్రంగా ఉంటుందని చెప్పాడు. రేట్లు కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయని వెల్లడించాడు. ఇక్కడ మోమోస్ చాలా రుచిగా ఉంటాయని అన్నాడు.

