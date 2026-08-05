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'అసలు సమస్యల నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకే అరెస్టు'- విజయ్​ సర్కార్​పై ఉదయనిధి స్టాలిన్ విమర్శలు

రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపించిన ఉదయనిధి

Udhayanidhi Stalin On TVK Govt
Udhayanidhi Stalin On TVK Govt (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 9:22 AM IST

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Udhayanidhi Stalin On TVK Govt : తమిళనాడులో ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్టు వ్యవహారం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. తనను అరెస్టు చేయడం వెనక అసలు ఉద్దేశం ప్రజల దృష్టిని రైతుల సమస్యల నుంచి మళ్లించడమేనని ఉదయనిధి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' వేదికగా ఆయన ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తనపై నమోదైన కేసులు, పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు రాజకీయ కక్షసాధింపులో భాగమేనని పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను పరిష్కరించడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని ఉదయనిధి స్టాలిన్ విమర్శించారు. ప్రజల దృష్టి అసలు సమస్యలపై పడకుండా ఉండేందుకు తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని వివాదాలు సృష్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తంజావూరులో జరిగిన నిరసన కార్యక్రమంలో తాను అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశానంటూ అధికార పార్టీకి చెందిన సోషల్ మీడియా వర్గాలు కావాలనే తప్పుడు ప్రచారం చేశాయని అన్నారు.

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UDHAYANIDHI STALIN SLAMS TVK GOVT
UDHAYANIDHI STALIN ON TVK GOVT

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