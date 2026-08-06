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అరుణాచల్ బార్డర్‌లో భారత్, చైనా ఆర్మీ మధ్య ఘర్షణ!- నెట్టింట వీడియోలు వైరల్

మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిన భారత్, చైనా మధ్య సంబంధాలు- అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లో రెండు దేశాల సైన్యాలు ఘర్షణలు పడుతున్నట్లు ఫొటోలు, వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో హల్‌చల్

Indian Army PLA Clash In Arunachal Border
Indian Army PLA Clash In Arunachal Border (Social Media)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 6:10 PM IST

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Indian Army PLA Clash In Arunachal Border : భారత్- చైనా దేశాల మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధాల కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ఇండో- చైనా సరిహద్దులో ఉన్న అప్పర్ సుబన్‌సిరి జిల్లాలోని టాక్సింగ్ సర్కిల్ వద్ద భారత సైన్యం, చైనా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (పీఎల్ఏ) మధ్య ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇండియన్ ఆర్మీ, డ్రాగన్ సైన్యం మధ్య ముఖాముఖి ఘర్షణ, ఉద్రిక్తతలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ దృశ్యాలు 2026 జులై 26 నాటివని సమాచారం.

టాక్సింగ్, మాజా, గలేము, పోత్రాంగ్ సరస్సు, అసఫిలా సమీపంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో చైనా నిర్మాణ కార్యకలాపాలు చేపడుతోందని 'నాహ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ' ఈ ఏడాది జూన్‌లో చేసిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ వైరల్ క్లిప్‌లు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి. అయితే అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ హోం మంత్రి మామా నాటుంగ్ ఎల్‌ఓసి వెంబడి చైనాతో ఎటువంటి ఘర్షణలు లేవని నిరంతరం ఖండిస్తూ వస్తున్నారు. అరుణాచల్ సరిహద్దులో భారత సైన్యం, చైనా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ మధ్య ఘర్షణలు జరుగుతున్నాయని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు, వీడియోల గురించి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ ప్రభుత్వంగానీ, కేంద్రం ప్రభుత్వం గానీ ఈ విషయంపై ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు.

ఆరోపణలను ఖండించిన అరుణాచల్ హోం మంత్రి
మరోవైపు, అప్పర్ సుబన్‌సిరి జిల్లా టాక్సింగ్ సెక్టార్‌లో భారత సైన్యం, చైనాకు చెందిన పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ మధ్య ఘర్షణ జరిగిందన్న ఆరోపణలను అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ హోం మంత్రి మామా నాటుంగ్ ఖండించారు. తక్చిన్ ప్రాంతంలో చైనా సైనికుల చొరబాటు, వారి కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన ఎటువంటి సమాచారం లేదని స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమవుతున్న వీడియోలు, ఫొటోలు ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉన్నాయని చెప్పారు. తమ ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని నిశితంగా గమనిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

గతంలోనూ అప్పర్ సుబన్‌సిరి జిల్లాలోని టాక్సింగ్ సెక్టార్‌లోని భారత భూభాగంలోకి చైనా చొరబడిందన్న ఆరోపణలను అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ హోం మంత్రి మామా నాటుంగ్ కొట్టిపారేశారు. ఈ వాదనలను ఆయన అబద్ధాలు, సోషల్ మీడియా వదంతులుగా అభివర్ణించారు. కార్గిల్ విజయ్ దివస్ (జులై 26) వేడుకల సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని ఏ ప్రాంతంలోకి చైనా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (పీఎల్‌ఏ) చొరబాటు జరగలేదని వెల్లడించారు. అలాగే సరిహద్దులో ఉన్న ప్రజలకు, భద్రతా దళాలకు మధ్య ఉన్న సన్నిహిత బంధాన్ని ఈ సందర్భంగా నాటుంగ్ ప్రస్తావించారు. దేశాన్ని రక్షించడంలో అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ ప్రజలు దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారని చెప్పారు.

ఆ కథనాలతో ఆరోపణలు మొదలు
చైనా పీపుల్స్‌ లిబరేషన్ ఆర్మీ (పీఎల్ఏ) అరుణాచల్‌‌ప్రదేశ్‌లో చొరబాట్లకు పాల్పడిందని, అక్కడ సైనిక శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసిందని మీడియాలో ఇటీవలే కథనాలు వచ్చాయి. వాటిని భారత సైన్యం వెంటనే ఖండించింది. ఆ కథనాల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని తెలిపింది. అదంతా ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా జరుగుతోన్న అసత్య ప్రచారమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

అసలేం జరిగిందంటే?
అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని టాక్సింగ్ ప్రాంతంలోని నాహ్‌ ట్రైబల్ గ్రూప్‌నకు చెందిన నాహ్‌ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ప్రభుత్వ అధికారులకు గతంలో ఒక వినతి ప్రతాన్ని ఇచ్చింది. భారత్-చైనా సరిహద్దు సమీపంలో పీఎల్‌ఏ శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసిందని అందులో పేర్కొంది. గత 10- 15 సంవత్సరాలుగా చైనా సైనికులు తక్సింగ్‌ సరిహద్దు వెంట చొరబాట్లను క్రమంగా విస్తరిస్తున్నారని ఆరోపించింది. వేట, పశువుల మేత, అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణ కోసం స్థానికులు ఉపయోగించే ప్రదేశాల్లో రోడ్లు, వంతెనలు, సైనిక శిబిరాలను నిర్మించారని వెల్లడించింది. భారత సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో చైనా కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరించకుండా నిరోధించేలా రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు జోక్యం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆర్మీ స్పందిస్తూ ఆ ఆరోపణలను ఖండించింది. భారత్, చైనాలు అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లో 1,129 కిలోమీటర్ల సరిహద్దును పంచుకుంటున్నాయి. ఈ ప్రాంతాన్ని బీజింగ్ 'దక్షిణ టిబెట్'లో భాగంగా పేర్కొంటుంది. అయితే ఈ వాదనను భారత్ తప్పుపడుతోంది. అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ తమ దేశంలో అంతర్భాగమని చెబుతోంది. అరుణాచల్‌ తమ దేశం నుంచి విడదీయరాని భూభాగమని వాదిస్తోంది.

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