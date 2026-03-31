సోషల్ మీడియా పోస్టుల విషయంలో యూజర్స్కు టేక్డౌన్ నోటీసులు : కొత్త నిబంధనలు ప్రతిపాదించిన కేంద్రం
సోషల్ మీడియా వినియోగదారులపై, ప్లాట్ఫామ్లపై నిఘా పెంచేందుకు కొత్త నిబంధనలను ప్రతిపాదించిన కేంద్రం- సామాజిక మాధ్యమాల్లో యూజర్లు చేసే పోస్టుల విషయంలో వినియోగదారులకు టేక్డౌన్ నోటీసులు పంపేందుకు అనుమతినిచ్చే యోచన
Published : March 31, 2026 at 10:51 AM IST
Social Media New Rules In India : సోషల్ మీడియా పోస్టుల విషయంలో వినియోగదారులకు టేక్డౌన్ నోటీసులు పంపేందుకు కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖకు అనుమతి ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఐటీ నిబంధనలు 2021 ప్రకారం కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ కేవలం ఆన్లైన్ వార్తా వేదికలకు మాత్రమే టేక్డౌన్ నోటీసులను జారీ చేయగలదు. అయితే సోషల్ మీడియా యూజర్లకు ఈ నోటీసులనూ పంపించేందుకు ఐటీ శాఖకు అనుతిచ్చేందుకు కేంద్రం సిద్ధమవుతోంది. ఈ మేరకు ఐటీ నిబంధనలకు ముసాయిదా సవరణలను ప్రతిపాదించింది.
రెండు ప్రతిపాదనలు చేసిన కేంద్రం
అలాగే, కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ శాఖ సోషల్ మీడియా వేదికలకు ఇచ్చే ఏవైనా సూచనలను పాటించని పక్షంలో ఆ సంస్థల సేఫ్ హార్బర్ (తమ వినియోగదారులు పోస్ట్ చేసే కంటెంట్కు బాధ్యత వహించకుండా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లకు రక్షణ కల్పించే నిబంధన) ప్రభావితమవ్వనుంది. దీని వల్ల వినియోగదారుల కంటెంట్ విషయంలో ఆ సంస్థలు కోర్టులో బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండూ ప్రతిపాదనల ముసాయిదాను కేంద్రం సోమవారం తీసుకొచ్చింది. ఈ ముసాయిదాలపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని తెలియజేసేందుకు ఏప్రిల్ 14 వరకు గడువునిచ్చింది. కాగా, టేక్డౌన్ నోటీసులు అంటే కాపీరైట్ ఉల్లంఘన, పరువు నష్టం, చట్టవిరుద్ధమైన కంటెంట్ను తొలగించాలని కోరుతూ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లకు (సోషల్ మీడియా, వెబ్సైట్లు) జారీ చేసే అధికారిక నోటీసులు.