సోషల్ మీడియాలో రెండో తరగతి బుడ్డోడు అదుర్స్- ఆ ఒక్క పాటకు 50లక్షల వ్యూస్

సామాజిక మాధ్యమాల్లో దూసుకెళ్తున్న మహారాష్ట్రకు చెందిన చిచ్చర పిడుగు- రాజు కళాకార్‌లా సాంగ్ పాడిన రెండో తరగతి బాలుడు- భారీగా వ్యూస్ సాధించిన వీడియో

Raju Kalakar Little Fan Video Views
డానిష్ షేక్ (ETV Bharat)
Published : April 8, 2026 at 12:22 PM IST

Raju Kalakar Little Fan Video Views : ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలో అందరి చేతిలోనూ మొబైల్ ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో దాదాపుగా అందరూ సోషల్ మీడియాను వాడేస్తున్నారు. అందుకే మంచి కంటెంట్‌తో యూజర్ల మనసులను కొల్లగొట్టేస్తున్నారు సోషల్ మీడియా ఇ‌న్‌ఫ్లూయెన్సర్లు. అందుకే వారు రాత్రికి రాత్రే పాపులర్ అయిపోతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో స్టార్లుగా మారిపోతున్నారు. అలాంటి వ్యక్తులలో ఒకరు రాజు కళాకార్. ఆయన రెండు ఫ్లోర్ టైల్స్ ముక్కలతో సంగీతాన్ని సృష్టించి సాంగ్ పాడడంతో మంచి క్రేజ్‌ను సంపాదించుకున్నాడు. ఇప్పుడు రాజు కళాకార్‌ లాగే అతడి అభిమాని డానిష్ షేక్ (రెండో క్లాస్ చదువుతున్న బాలుడు) చేశాడు. ఆ వీడియోకు దాదాపు 5 మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. ఏకంగా ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ స్వయంగా డానిష్ ఇంటికి వెళ్లి అతడ్ని అభినందించారు. అలాగే బహుమతిగా కాసియో కీబోర్డ్‌ను అందజేశారు.

సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్‌గా డానిష్ షేక్
చేతుల్లో రెండు ఫ్లోర్ టైల్స్ ముక్కలను పట్టుకుని, వాటితో లయబద్ధమైన సంగీతాన్ని సృష్టిస్తూ పాటలు పాడటంతో రాజు కళాకార్ మంచి పేరు పొందాడు. రాజు కళాకార్ ఆ పాటలు కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే సోషల్ మీడియాలో సంచలనమయ్యాయి. ఆయనకు లక్షలాది మంది అభిమానులను, వీడియోలకు వ్యూస్‌ను తెచ్చిపెట్టాయి. చాలా మంది తమ వేడుకల్లో, కార్యక్రమాలలో రాజును ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానింటేటట్లు చేశాయి. అయితే ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లోని ఒక ప్రియదర్శిని మున్సిపల్ పాఠశాలలో రెండో తరగతి చదువుతున్న డానిష్ షేక్ కూడా రాజు ఫ్యానే. ఆయన రాజు వీడియోలను పదేపదే చూశాడు. రాజులాగే రెండు ఫ్లోర్ టైల్స్ ముక్కలను పట్టుకుని, వాటితో లయబద్ధమైన సంగీతాన్ని సృష్టిస్తూ పాట పాడాడు. కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ అయ్యింది. ఏకంగా 5 మిలియన్ల వీక్షణలను పొందింది. దీంతో ఒక్కసారి రాజు కళాకార్ ఫ్యాన్ డానిష్ షేక్ కూడా పాపులర్ అయిపోయాడు.

విమర్శలను తట్టుకుని!
సోషల్ మీడియాలో లక్షలాది మంది దృష్టిని ఆకర్షించిన డానిష్ షేక్ చదువుతోంది రెండో తరగతే. ఆయన తండ్రి రోజువారీ కూలీ. పొట్ట కూటి కోసం ఇంకా చిన్నచిన్న పనులు చేస్తుంటాడు. అయితే షేక్‌కు ఈ విజయం అంత ఈజీగా రాలేదు. ఎన్నో విమర్శలను ఎదుర్కొన్నాడు. రాజు కళాకార్ ప్రదర్శనలను చూసి డానిష్ షేక్ ముగ్ధుడయ్యాడు. ఆయన్నే ప్రేరణగా తీసుకున్నాడు. రాజు స్టైల్‌లో సాంగ్ పాడాలని శ్రమించాడు. తన తండ్రి మొబైల్ ఫోన్‌ను తీసుకుని 8-10రోజుల పాటు రాజు కళాకార్ వీడియోలను చూశాడు. ఆ తర్వాత తాను చూసిన ప్రదర్శనలను అనుకరిస్తూ సాంగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. మొదట్లో, ఇలా చేసినందుకు అతని కుటుంబ సభ్యుల నుంచి చీవాట్లు తిన్నాడు. అయినప్పటికీ నిరాశపడలేదు. చివరికి షేక్ రాజు కళాకార్‌ శైలిలోనే సాంగ్ పాడి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. దీంతో అతడిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. తాను సాధించిన విజయం పట్ల ఇప్పుడు తన కుటుంబం చాలా సంతోషంగా ఉందని డానిష్ షేక్ తెలిపాడు.

ఫిదా అయిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్
సాంగ్ పాడడం నేర్చుకున్న తర్వాత డానిష్ తన కుటుంబ వేడుకలో ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. ఆ ప్రదర్శనకు కుటుంబమంతా ఫిదా అయ్యారు. షేక్ పట్టుదలను ప్రశంసించారు. ఆ తర్వాత చాలా మంది ప్రత్యేకంగా షేక్ పాట వినడానికి ఇంటికి వచ్చారు. ఫిబ్రవరిలో తాను చదువుతున్న పాఠశాల వార్షికోత్సవ సమావేశంలో ఫ్లోర్ టైల్స్ ముక్కలను సంగీత వాయిద్యాలుగా వాడుతూ ఒక పాటను ప్రదర్శించాడు డానిష్ షేక్. పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ సంజీవ్ సోనార్ ఈ ప్రదర్శన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా, కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే అది వైరల్ అయ్యింది. కేవలం ఒక నెలలోనే ఈ వీడియో 5 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఇదే తరహాలో మరో నాలుగు సాంగ్స్‌ను పాడాడు షేక్. వాటికి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.

