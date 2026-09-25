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'నన్ను ఎన్​కౌంటర్ చేస్తారేమో- అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలి!'- కేంద్రంపై వాంగ్​చుక్ ఆరోపణలు

తనను ఎన్​కౌటర్ చేస్తారేమోనని కేంద్రంపై వాంగ్​చుక్ అనుమానం - కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్

Sonam Wangchuk
సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ (ఫైల్) (Source : PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 8:04 AM IST

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Sonam Wangchuk Allegations On Amit Shah : సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నందుకు తనను ఎన్‌కౌంటర్‌లో హతమార్చే అవకాశం ఉందంటూ ఆయన గురువారం తీవ్ర అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తనను హతమారుస్తామంటూ బెదిరింపులు అనేక వచ్చాయని తెలిపారు. అయితే దేశాన్ని మేల్కొలిపే క్రమంలో ఎదురయ్యే ఎలాంటి పర్యవసానాలకైనా తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని అన్నారు. ఈ మేరకు లేహ్‌ హింసాత్మక ఘటనకు ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా జరిగిన ఒక సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కాగా, లద్దాఖ్‌కు ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా కల్పించాలని, దానిని రాజ్యాంగంలోని ఆరో షెడ్యూలు ఆరో షెడ్యూలు పరిధిలోకి చేర్చాలని కోరుతూ గతేడాది సెప్టెంబరు 24న నిరసన ప్రదర్శన జరిగింది. ఈ నిరసనలో ప్రదర్శన హింసకు దారితీసి నలుగురు మరణించారని, అందుకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షానే బాధ్యత వహించాలని వాంగ్‌చుక్‌ అన్నారు. ఆయన వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని వాంగ్‌చుక్‌ డిమాండ్‌ చేశారు.

'నన్ను జైలుకు పంపించారు. ఎక్కడో ఒకచోట నన్ను ఎన్‌కౌంటర్‌ చేసి హతమార్చవచ్చు కూడా. అది దేశానికి మేల్కొలుపు అవుతుంది' అని వాంగ్‌చుక్‌ అన్నారు. అలాగే గతేడాది జరిగిన లేహ్‌ అల్లర్లపై నిర్వహించిన న్యాయ విచారణ నివేదికను బయట పెట్టాలని వాంగ్​చుక్ డిమాండ్‌ చేశారు. ఆ నివేదికను బహిర్గతం చేయకుంటే లేహ్‌లో జరిగిన పోలీసు కాల్పులపై స్వతంత్ర విచారణ జరిపేందుకు ప్రజా ట్రైబ్యునల్‌ ఏర్పాటు చేస్తామని హెచ్చరించారు.

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SONAM WANGCHUK AMIT SHAH
SONAM WANGCHUK ON LADAKH
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