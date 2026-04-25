ఆప్ ప్రస్తుత దుస్థితికి పార్టీ అధిష్ఠానానిదే పూర్తి బాధ్యత : అన్నా హజారే
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని రాఘవ్ చడ్డా సహా ఏడుగురు ఎంపీలు వీడడంపై స్పందించిన సామాజిక కార్యకర్త అన్నా హజారే- నాయకులు పార్టీని ఎందుకు వీడుతున్నారో పార్టీ అధినాయకత్వాలు తప్పక ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలని వెల్లడి
Published : April 25, 2026 at 3:44 PM IST
Anna Hazare on Aap : ఆప్ సీనియర్ నేత రాఘవ్ చడ్డా పార్టీని వీడడంపై సామాజిక కార్యకర్త అన్నా హజారే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు ప్రతి వ్యక్తికీ ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. నేతలు పార్టీని ఎందుకు వీడుతున్నారో పార్టీ నాయకత్వాలు తప్పక ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలని అన్నారు. ఆప్ సరైన మార్గంలో నడిచి ఉంటే ఆ పార్టీకి చెందిన రాజ్యసభ ఎంపీలు పార్టీని వీడి ఉండేవారు కాదని తెలిపారు. ఆప్ ప్రస్తుత దుస్థితికి పార్టీ అధిష్ఠానానిదే పూర్తి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్రలోని అహిల్యానగర్ జిల్లాలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ అన్నా హజారే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండే హక్కు ఉంది. వారు (రాఘవ్ చడ్డా, ఇతర ఎంపీలు) పార్టీలో ఏదో ఒక ఇబ్బందిని ఎదుర్కొని ఉంటారు. అందుకే వారు పార్టీని వీడారు. ఆప్ సరైన దిశలో పయనించి ఉంటే వారు పార్టీని వదిలిపెట్టి ఉండేవారు కాదు. ఒక పార్టీని వీడాలనే రాజకీయ నిర్ణయం వెనుక ఎప్పుడూ కొన్ని అంతర్లీన కారణాలు ఉంటాయి. వీటిని విస్తృత ప్రజాస్వామ్య కోణంలో చూడాలి. చడ్డా, ఇతర ఎంపీలు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని వీడటానికి ఏదో ఒక కారణం కచ్చితంగా ఉండి ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ పార్టీలో కొనసాగాలి? ఏ పార్టీని వీడాలి? అనే విషయంపై ప్రతి వ్యక్తికీ తన సొంత అభిప్రాయం ఉంటుంది" అని అన్నా హజారే పేర్కొన్నారు.