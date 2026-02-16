ETV Bharat / bharat

మేక పాలతో హెర్బల్ సబ్బులు- మారుమూల పల్లెలో తయారీ- మహిళల స్వయం ఉపాధి బాట

స్వచ్ఛమైన మేక పాలతో సబ్బుల తయారీ- రసాయన రహితంగా సబ్బుల మేకింగ్- బిహార్‌లోని కటోరియా గ్రామ మహిళలకు స్వయం ఉపాధి

Goat Milk Soaps
Goat Milk Soaps (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 12:15 PM IST

5 Min Read
Goat Milk Soaps : సబ్బుల తయారీ పెద్దపెద్ద ఫ్యాక్టరీలకే పరిమితం కాలేదు. ఒక మారుమూల గ్రామానికి చెందిన మహిళలూ ఇప్పుడు సబ్బులను తయారు చేస్తున్నారు. కానీ, వీరు తయారు చేస్తున్నది హెర్బల్ సబ్బులు. రసాయనిక సబ్బులతో పోల్చితే ఇవి చాలా ప్రత్యేకతమైనవి. వీటిని స్వచ్ఛమైన మేక పాలతో తయారు చేయడమే వీటి ప్రత్యేకత. సేవా భారత్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ సహకారంతో బిహార్‌లోని కటోరియా గ్రామ మహిళలు రసాయన రహిత సబ్బులను తయారు చేస్తూ స్వయం ఉపాధిని పొందుతున్నారు. ఇంతకీ సబ్బుల తయారీ కోసం మేకపాలనే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? మేక పాలతో సబ్బులను ఎలా తయారు చేస్తున్నారు? వాటిని ఎంత ధరకు అమ్ముతున్నారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఐడియా ఇలా వచ్చింది
మన దేశంలోని ఎంతోమంది గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు మేకల పెంపకం అనేది ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉంది. మేక పాలలో ఎన్నో ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, సహజ కొవ్వులు, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఉన్నాయి. ఇవి మన చర్మాన్ని మృదువుగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచేందుకు దోహదం చేస్తాయి. చనిపోయిన చర్మ కణాలను శరీర ఉపరితలం నుంచి తొలగించే శక్తి మేక పాలకు ఉంది. దీనిలో యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలూ ఉన్నాయి. ఈ అంశాలే బిహార్‌లోని ముంగేర్ జిల్లా కేంద్రానికి సమీపంలోని కటోరియా గ్రామ మహిళలను ఆలోచింపజేశాయి. మేక పాలతో సబ్బులను ఎందుకు తయారు చేయకూడదు? అనే ప్రశ్న వారి మదిలో ఉదయించింది. దీంతో గ్రామానికి చెందిన మహిళలు ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడి సేవా భారత్ స్వచ్ఛంద సంస్థను సంప్రదించారు. మేక పాలతో సబ్బుల తయారీలో తమకు శిక్షణను అందించమని కోరారు. ఇందుకు సేవా భారత్ సంస్థ అంగీకరించింది. తమ ప్రతినిధులను కటోరియా గ్రామానికి పంపించి మహిళలకు సబ్బుల తయారీలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది.

Goat Milk Soaps
మేక పాలతో హెర్బల్ సబ్బులు (ETV Bharat)

తొలి రెండేళ్లు ఎన్నో సవాళ్లు
ప్రస్తుతం కటోరియా గ్రామ మహిళలు మేక పాలతో ప్రతిరోజు 4వేల సబ్బులను తయారు చేస్తున్నారు. అయితే వాళ్లు ఈ స్థాయికి చేరడానికి చాలా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. తొలి రెండేళ్ల పాటు ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. సబ్బుల తయారీని మొదలుపెట్టిన తొలినాళ్లలో చాలావరకు సబ్బులు సక్రమంగా రెడీ అయ్యేవి కావు. దీంతో అవన్నీ వేస్ట్ అయ్యేవి. దీనివల్ల పెట్టుబడిలో చాలా భాగాన్ని నష్టపోవాల్సి వచ్చేది. మొదట్లో వీరి సబ్బులకు మార్కెట్‌లో పెద్దగా గిరాకీ ఉండేది కాదు. కొనేందుకు జనం, దుకాణదారులు ఆసక్తి చూపేవారు కాదు. క్రమక్రమంగా ఈ సవాళ్లను అధిగమించుకొని నేటి స్వయం సమృద్ధ స్థితికి కటోరియా గ్రామ మహిళల సబ్బుల తయారీ యూనిట్ ఎదిగింది. ప్రస్తుతం ఇందులో దాదాపు 18 మంది మహిళలు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ప్రతి మహిళ నెలకు సగటున రూ.15,000 రూపాయల దాకా సంపాదిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రాజెక్టును విస్తరించడానికి మహిళలు సిద్ధమవుతున్నారు.

Goat Milk Soaps
మేక పాలతో తయారు చేసిన సబ్బులు (ETV Bharat)

సబ్బు ధర ఎంత?
స్వచ్ఛమైన మేక పాలతో తయారు చేస్తున్న ఈ సబ్బు ధర ప్రస్తుతం ముంగేర్ జిల్లాలో రూ.70 ఉంది. ఈ జిల్లా అవతల దీన్ని రూ.150కి విక్రయించాల్సి వస్తోంది. ఎందుకంటే ఇతర జిల్లాలకు సబ్బులను తరలించడానికి భారీగా రవాణా ఖర్చులు చేయాల్సి వస్తుంది. భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తంలో సబ్బులను తయారు చేస్తే, కొంత తక్కువ రేటుకు వీటిని విక్రయించే అవకాశం ఉంటుంది. రేటు తగ్గితే, మరింత ఎక్కువ మంది దీని కొనుగోలుకు ముందుకొస్తారు. వాస్తవానికి ఈ తరహా రసాయనరహిత సబ్బులకు అరబ్ దేశాలు, ఐరోపా దేశాల మార్కెట్లలో మంచి డిమాండ్ ఉంది. అక్కడి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ సబ్బులోని ఇంగ్రేడియంట్లను అప్‌గ్రేడ్ చేసుకొని, ఎగుమతి చేస్తే కటోరియా గ్రామ మహిళలకు వ్యాపారం కలిసొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

Goat Milk Soaps
మేక పాలతో సబ్బులను తయారు చేస్తున్న మహిళ (ETV Bharat)

గోట్ మిల్క్‌తో సబ్బు తయారీ విధానం

• తొలుత తాజా మేక పాలను సేకరిస్తారు. వాటిని శుభ్రమైన జల్లెడ ద్వారా ఫిల్టర్ చేస్తారు.
• కొబ్బరి నూనె, ఆలివ్ నూనె‌లను కలిపి సహజ నూనెల మిశ్రమాన్ని తయారు చేస్తారు.
• సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ (కాస్టిక్ సోడా)‌ను తయారు చేసి సిద్ధంగా ఉంచుకుంటారు.
• నూనెల మిశ్రమంలో మేక పాలను కలుపుతారు.
• అనంతరం నూనె, పాల మిశ్రమంలో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ (కాస్టిక్ సోడా)‌ను నిర్దిష్ట మోతాదులో కలుపుతారు.
• ఇవన్నీ కలిసిన మిశ్రమం బాగా చిక్కగా అయ్యే వరకు కదిలిస్తారు.
• ఆ వెంటనే ఆ చిక్కటి మిశ్రమాన్ని అచ్చులలో పోసి, చల్లబర్చడానికి కూలింగ్ యంత్రాలలో ఉంచుతారు.
• ఈ మిశ్రమాన్ని అచ్చులలో పోసిన తర్వాత 24 నుంచి 48 గంటల్లోగా గట్టిపడుతుంది.
• అచ్చులలోని మేక పాల మిశ్రమం చల్లబడి గడ్డకడుతుంది. తద్వారా దానికి సబ్బులాంటి రూపం వస్తుంది.
• తదుపరిగా ఈ సబ్బును పొడి ప్రదేశంలో మూడు నుంచి నాలుగు వారాల పాటు నిల్వ చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియను క్యూరింగ్ అంటారు.

నాలుగు రకాల సువాసనలతో సబ్బులు
నాలుగు రకాల సువాసనలతో మేక పాల సబ్బులను తయారు చేస్తున్నట్లు సూపర్​వైజర్ మాయా కుమారి తెలిపారు. వెనీలా, లావెండర్, లెమన్‌గ్రాస్, శాండల్ ఫ్లేవర్లలో మా సబ్బులు లభిస్తాయని తెలిపారు. ఒక్కో సబ్బు తయారీకి సగటున 20 నుంచి 22 రోజుల టైం పడుతుందని చెప్పారు.

Goat Milk Soaps
నాలుగు రకాల సువాసనలు కలిగిన సుబ్బులు (ETV Bharat)

'సేవాభారత్ సంస్థ సహకారంతోనే ఇది సాధ్యమైంది'
'మేం 2016 నుంచే కటోరియా గ్రామంతో పాటు పరిసర పల్లెలలోని మేకల కాపరులతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. వారి నుంచి మేక పాలను సేకరిస్తున్నాం. తొలుత మేక పాలను మేం విక్రయించే వాళ్లం. తదుపరిగా అవే పాలతో సబ్బులను తయారు చేయాలనే ఐడియా మాకు వచ్చింది. సేవా భారత్ సంస్థ సహకారంతో మేం సబ్బుల తయారీ ప్రక్రియను నేర్చుకున్నాం. ప్రారంభంలో మేం చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాం. మా సోదరీమణుల కృషి కారణంగా ఇప్పుడు ప్రతిరోజు వేలాది సబ్బులను సరిగ్గా తయారు చేయగలుగుతున్నాం' అని సేవా భారత్ సంస్థ సమన్వయకర్త సుష్మితా గోస్వామి తెలిపారు.

Goat Milk Soaps
మేక పాలతో సబ్బులు తయారీ (ETV Bharat)

ఇలాంటి నేచురల్ సబ్బులతోనే చర్మ ఆరోగ్యం
'గతంలో కటోరియా గ్రామ మహిళలు మేకలను పెంచేవారు. మేక పాలను అమ్మేవారు. ఈక్రమంలోనే వారికి మేక పాలతో సబ్బులను తయారు చేయాలనే ఐడియా వచ్చింది. ఆ ఐడియా ఫలితంగానే ఊరిలో సబ్బుల తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటైంది. ఇలాంటి హెర్బల్ సబ్బులను వినియోగిస్తే చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఈ సబ్బుల తయారీలో మేం ఎలాంటి కెమికల్స్‌ను వాడము' అని సబ్బుల తయారీ యూనిట్‌లో పనిచేసే అశ్విని తెలిపారు.

మేక పాలలోని విటమిన్లతో చర్మ ఆరోగ్యం
'మేక పాలలో లాక్టిక్ ఆమ్లం, అనేక విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని మృదువుగా చేస్తాయి. ఈ పాలలోని ఏ, డీ, ఈ విటమిన్లు చర్మానికి ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడతాయి. అందుకే రసాయన రహితంగా మేకపాలతో తయారు చేసిన సబ్బులు చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచివి. కటోరియా గ్రామ మహిళలు సబ్బులు చాలా బాగున్నాయి' అని వృక్షశాస్త్ర నిపుణుడు సంజయ్ కుమార్ తెలిపారు.


