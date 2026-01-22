హిమాలయాల్లో కనిపించని మంచు-  జనవరిలోనే పరిస్థితి ఇలా- వాతావరణ మార్పుల ఎఫెక్టేనా?

ETV Bharat / bharat

January 22, 2026

Snowless Himalayas : సాధారణంగా జనవరి నెల అంటే హిమాలయ ప్రాంతాలు తెల్లటి మంచుతో కనిపిస్తాయి. కానీ ఈసారి పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. జనవరి మూడో వారంలోనే చాలా ప్రాంతాల్లో మంచు జాడే కనిపించడం లేదు. ఎత్తైన కొండలు కూడా బోసిపోయినట్లుగా దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇది సాధారణ వాతావరణ మార్పు కాదు. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావానికి ఇది స్పష్టమైన ఉదాహరణగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కేదార్ లోయలో ప్రవహించే మందాకిని నది సహా అనేక నదులకు జన్మస్థానమైన ఈ పర్వత ప్రాంతం జీవ వైవిధ్యానికి, కోట్లాది మందికి జీవనాధారంగా ఉంది. ఇక్కడ పడే మంచే వేసవిలో కరిగి నదులకు నీటిని అందిస్తుంది. కానీ ఈ ఏడాది పశ్చిమ హిమాలయాల నుంచి మధ్య హిమాలయాల వరకూ మంచు కురిసిన పరిమాణం చాలా తక్కువగా నమోదైంది. సాధారణంగా మంచుతో కప్పబడే ప్రాంతాలు ఇప్పుడు ఎండిపోయి కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రధాన కారణమేమిటంటే?
శాస్త్రవేత్తల మాటల్లో చెప్పాలంటే, గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రభావం ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణం. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా హిమాలయ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రపంచ సగటుతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రత కొద్దిగా పెరిగినా మంచు పడే ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు వర్షం పడుతోంది. దీని ప్రభావం నేరుగా గ్లేషియర్లు, హిమనదులపై పడుతోంది.

చాలా చిన్న గ్లేషియర్లు ఇప్పటికే కుదించుకుపోయాయి. కొన్ని పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదంలో ఉన్నాయి. దీనివల్ల మందాకిని వంటి నదుల్లో నీటి మట్టాలు తగ్గుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో వేసవిలో నీటి కొరత పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కేవలం పర్వత ప్రాంతాల సమస్య మాత్రమే కాదు. హిమాలయాల నుంచి వచ్చే నదులపై ఆధారపడే ఉత్తర భారతంలోని కోట్లాది మందికి ఇది పెద్ద ముప్పుగా మారనుంది.

స్థానికులపై ప్రభావం
ఈ మార్పుల ప్రభావం ఇప్పటికే స్థానికులపై పడుతోంది. ఆపిల్, ఆలూ వంటి పంటల దిగుబడి తగ్గుతోంది. పశువులకు మేత దొరికే మైదానాలు ఎండిపోతున్నాయి. శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయ జీవన విధానాలు క్రమంగా కూలిపోతున్నాయి. కేదార్ లోయ దిగువ ప్రాంతాల్లో సరైన వర్షాలు లేక రైతుల పంటలు పూర్తిగా నష్టపోతున్నాయి. పర్యాటక రంగం కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతింటోంది. ఒకప్పుడు మంచు చూడటానికి జనవరిలోనే వేలాది మంది వచ్చే దేవరియాతాల్, తుంగనాథ్ లోయ, కార్తిక స్వామి వంటి ప్రాంతాలు ఈసారి ఖాళీగా కనిపిస్తున్నాయి. మంచు లేకపోవడంతో పర్యాటకులు నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు. దీంతో హోటళ్లు, గైడ్లు, వాహనదారులు, చిన్న వ్యాపారులు ఆదాయాన్ని కోల్పోతున్నారు.

అత్యంత ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏమిటంటే? ఈ మార్పులు చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటి పరిస్థితి కొనసాగితే రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాల్లో హిమాలయాల చాలా ప్రాంతాలు శాశ్వతంగా మంచు లేని ప్రాంతాలుగా మారే ప్రమాదం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనికి సహజ కారణాలకన్నా మనుషుల చర్యలే ఎక్కువ కారణమని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. పెరుగుతున్న కార్బన్ ఉద్గారాలు, అడవుల విచ్చలవిడి నరుకుడు, కొండల్లో అవివేకమైన నిర్మాణాలు, రోడ్ల విస్తరణ, సొరంగాల తవ్వకాలు ప్రకృతి సమతుల్యతను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి.

ప్రకృతి వనరుల అతి వినియోగం వల్లే
ఇదే విషయంపై ప్రొఫెసర్ కవితా భట్ట శైలపుత్రి మాట్లాడుతూ, మనిషి ప్రకృతిలో భాగమే అయినప్పటికీ తనను ప్రకృతికి యజమానిగా భావించడం ప్రమాదకరమని అన్నారు. ప్రకృతి వనరుల అతి వినియోగం, కాలుష్యం, పర్వత ప్రాంతాల్లో పాలిథిన్ వినియోగం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాల్లో వినియోగించే పేలుడు పదార్థాలు కూడా వాతావరణ మార్పుకు కారణమవుతున్నాయని తెలిపారు. జనవరిలోనే మంచు లేని హిమాలయాలు సాధారణ వార్త కాదు. ఇది రాబోయే భవిష్యత్తుకు గట్టి హెచ్చరిక. ఇప్పుడైనా ప్రభుత్వాలు, ప్రజలు అప్రమత్తం కాకపోతే రాబోయే తరాలు హిమాలయాలను ప్రత్యక్షంగా చూడలేని పరిస్థితి వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

