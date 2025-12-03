ETV Bharat / bharat

ప్రజల రక్షణ కోసమే సంచార్‌ సాథి యాప్‌- దానితో నిఘా పెట్టలేం: కేంద్రం

సంచార్‌ సాథి యాప్‌ ప్రజల రక్షణకు సంబంధించింది- తమను తాను కాపాడుకునే శక్తి ప్రజలకు ఇవ్వాలని భావించాం: కేంద్రం

Sanchar Saathi App
Sanchar Saathi App (Sanchar Saathi)
Published : December 3, 2025 at 12:46 PM IST

Choose ETV Bharat

Snooping With Sanchar Saathi App : సంచార్‌ సాథి యాప్‌తో నిఘా పెట్టేందుకు అవకాశమే లేదని కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా తెలిపారు. కొత్త డివైజ్‌లలో సంచార్‌ సాథి యాప్‌ను ప్రీ-ఇన్‌స్టాల్‌ చేయాలని కేంద్ర సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ తయారుదారులను కోరటంపై దుమారం రేగడంతో కేంద్ర మంత్రి లోక్​సభలో ఈ వివరణ ఇచ్చారు. అది ప్రజల రక్షణకు సంబంధించి యాప్‌ అని, ఆ యాప్‌తో నిఘా పెట్టడం సాధ్యం కాదని లోక్‌సభ ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంలో మంత్రి సింధియా సమాధానం ఇచ్చారు. తమను తాము కాపాడుకునే శక్తి ప్రజలకు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

సంచార్‌ సాథి యాప్‌ను తప్పనిసరిగా కొత్త మొబైల్‌ ఫోన్లలో ప్రీ-ఇన్‌స్టాల్‌ చేయాలని, పాతవాటిలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్‌డేట్‌ చేయాలని మొబైల్‌ ఫోన్‌ తయారీదారులను ఆదేశిస్తూ నవంబర్‌ 28న కేంద్రం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అంతేకాదు యాప్​ ఫంక్షన్స్​ ఆపడానికి, రిస్ట్రిక్ట్​ చేయడానికి వీలు లేకుండా చేయాలని ఆదేశించింది. ఫోన్ల తయారీదారులతోపాటు, దిగుమతిదారులు కూడా ఈ నిబంధనను పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. కేవలం 90 రోజుల్లోగా దీనిని అమలు చేయాలని పేర్కొంది.

ప్రజలపై నిఘా కోసమే!
మొబైల్​ ఫోన్లలో సంచార్​ సాథీ యాప్​ను తప్పనిసరి చేయడంపై విపక్షాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఇది ప్రజల వ్యక్తిగత జీవితాలపై నిఘా ఉంచడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నమని విమర్శించాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్​, ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించాయి. మోదీ సర్కార్​ తీరును కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే దుయ్యబట్టారు. ప్రభుత్వం ప్రజల గొంతు నులిమే ప్రయత్నం చేస్తోందని అన్నారు. వ్యక్తులు తమ బంధువులతో, స్నేహితులతో ఏం మాట్లాడుకుంటారో వినాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఏముంది? అని ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికే ఐటీ చట్టాల ద్వారా మన డిజిటల్​ జీవితాలను 24 గంటలూ పర్యవేక్షిస్తున్నారని అన్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ కూడా దీనిపై విమర్శలు గుప్పించారు. "ఇది ఒక స్నూపింగ్ యాప్​. ప్రతి పౌరుడికీ వ్యక్తిగత గోప్యత హక్కు ఉంటుంది. ప్రభుత్వం వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి తొంగిచూసే ప్రయత్నం చేస్తోంది" అని అన్నారు. దీనితో టెలికాం మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా, సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్​ దీనిపై వివరణ ఇచ్చారు. వినియోగదారులు ఈ యాప్​ను వినియోగించకూడదని అనుకుంటే, దాన్ని అన్​ఇన్​స్టాల్​ చేసేయవచ్చని జ్యోతిరాదిత్య సింధియా మంగళవారం స్పష్టతనిచ్చారు.

ఇంతకీ ఏంటీ యాప్?
మొబైల్‌ వినియోగదారుల భద్రత కోసం, మోసాలు ఆరికట్టడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన యాప్​ 'సంచార్‌సాథీ'. ఈ యాప్‌లో అనేక అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ యాప్‌ను మొబైల్‌ ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాల్‌ అయిన తర్వాత ఫోన్‌ IMEI నంబరు కేంద్రీకృత డేటాబేస్‌ CEIRతో అనుసంధానం అవుతుంది. చట్టబద్ధంగా తీసుకున్న ప్రతి మొబైల్ వివరాలు CEIRలో రికార్డ్​ అవుతాయి. ఫోన్‌ పోయినా, దొంగతనానికి గురైనా ఈ యాప్‌ ద్వారా బ్లాక్‌ చేసేలా ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సంబంధిత మొబైల్‌ IMEI ఎక్కడా పనిచేయకుండా అన్ని నెట్‌వర్క్‌లను CEIR అలర్ట్ చేస్తుంది. దాంతో సిమ్ మార్చినా ఫోన్‌తో ఉపయోగం లేకుండాపోతుంది. అంతేకాదు అనుమానిత కాల్స్‌ లేదా మెసేజ్‌లు వచ్చినప్పుడు కాల్‌లాగ్‌ నుంచే నేరుగా ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు మీ పేరు మీద ఎన్ని మొబైల్‌ కనెక్షన్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. మీ పేరు మీద అనధికారికంగా ఏవైనా నంబర్లు ఉంటే ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ఉంది. మొబైల్‌ చోరీకి గురైన, పొరపాటున పారేసుకున్న బ్లాక్‌ చేసే సదుపాయం ఇందులో ఉంది. మొబైల్‌ ఫోన్‌ ప్రామాణికతను కూడా సంచార్‌సాథీ యాప్‌ సాయంతో గుర్తించొచ్చు. ఇందుకోసం IMEI నంబరుతో సాయంతో గుర్తిస్తుంది. సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ మొబైల్‌ కొనుగోలు చేసేవారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పవచ్చు.

