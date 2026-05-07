మధ్యాహ్న భోజనంలో పాము పిల్ల కలకలం- 250 మందికి పైగా విద్యార్థులకు అస్వస్థత

ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని మధ్యాహ్న భోజనంలో పాము పిల్ల- ఆహారం తిన్న విద్యార్థులకు కడుపు నొప్పి, వాంతులు- ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులు

Snake Found In Mid Day Meals (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 7, 2026 at 8:32 PM IST

Snake Found In School Meals : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అందించే భోజన నాణ్యతకు సంబంధించిన వార్తలు తరచూ వింటూనే ఉంటాం. అయితే, ఓ చోట విద్యార్థులు తినే భోజనంలో ఏకంగా పాము పిల్ల దర్శనమివ్వడం కలకలం రేపింది. అంతేకాదు, ఆ ఆహారాన్ని తిన్న వారందరూ అస్వస్థతకు గురై ఆస్పత్రి పాలయ్యారు. ఈ ఉదంతం గురువారం బిహార్​లో వెలుగుచూడగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇది సంచలనంగా మారింది.

అసలేం జరిగింది?
విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఇలా ఉన్నాయి. సహర్సా జిల్లాలోని మహిషి బ్లాక్ పరిధిలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనంలో అన్నం, పప్పు వడ్డించారు. అయితే భోజనం పెడుతున్న క్రమంలో అందులో ఓ పాము పిల్ల కనిపించింది. దీంతో దాన్ని చూసినవారంతా ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. అయితే పాఠశాల యాజమాన్యం తేరుకునే లోపే చాలామంది విద్యార్థులు ఆ ఆహారాన్ని తినేశారు. దీంతో 250 మందికి పైగా విద్యార్థులు అస్వస్థకు గురయ్యారు. వారిలో కడుపు నొప్పి, వాంతులు, తల తిరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపించాయి. అయితే, విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురికావడాన్ని గమనించిన పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు.

ఆరోగ్య కేంద్రంలో చికిత్స పొందుతున్న పిల్లలు (ETV Bharat)

వెంటనే విద్యార్థులను స్థానిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు రావడంతో ఆరోగ్య కేంద్రంలో భారీ రద్దీ ఏర్పడింది. మరోవైపు, వైద్య బృందాలు నిరంతరం విద్యార్థులకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ చికిత్స అందిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. కొంతమంది విద్యార్థుల పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వారిని మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

తిన్న కొద్దిసేపటికే వాంతులు
అయితే, ఈ ఘటనపై కొంతమంది విద్యార్థులు స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా ఐదో తరగతి విద్యార్థి రోహిత్ కుమార్ మాట్లాడాడు. "ఉదయం 10 గంటల సమయంలో అందరం పాఠశాలలో అన్నం, పప్పు తిన్నాం. ఆహారం తిన్న కొద్దిసేపటికే కడుపు నొప్పి, వాంతులు, తల తిరగడం ప్రారంభమయ్యాయి" అని చెప్పాడు. భోజనం చేసిన తర్వాత చాలా మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారని మరో విద్యార్థిని తెలిపింది.

నిలకడగా పిల్లల ఆరోగ్యం
విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే జిల్లా యంత్రాంగం, ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. సహర్సా సివిల్ సర్జన్ డాక్టర్ రాజనారాయణ్ ప్రసాద్, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థులను పర్యవేక్షించారు. అయితే, పిల్లల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన చెప్పడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

చికిత్స అనంతరం ఇంటికి వెళ్తున్న బాలిక (ETV Bharat)

ఆగ్రహంలో తల్లిదండ్రుల నిరసన
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఘటన తల్లిదండ్రులలో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. పిల్లలు తినే భోజనంలో నాణ్యత కొరవడడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గ్రామస్థులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాఠశాల ఆవరణలో పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడారు. ఆహార నాణ్యత లోపించడం, అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తూ, పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టారు.

మరోవైపు, ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు. మధ్యాహ్న భోజన నమూనాలను సేకరించామని, వాటిని ప్రయోగశాలకు పంపేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. నివేదిక ఆధారంగా బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.

ఆహారంలో కనిపించిన పాము (ETV Bharat)

78 మంది విద్యార్థులకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్
ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి గత ఏడాది ఛత్తీస్​గఢ్​లో జరిగింది. వీధి కుక్కలు కలుషితం చేసిన కూరగాయలతో మధ్యాహ్న భోజనం వండారు. ఈ ఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. అయితే, ఆ భోజనం తిన్న 78 మంది విద్యార్థులకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేయాల్సి వచ్చింది. దీనిపై ఈటీవీ భారత్​లో కథనం రావడంతో అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. అలాగే బాధ్యులపై చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు.

