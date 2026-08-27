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పాముకాటుతో అన్నాచెల్లెలు మృతి - రక్షాబంధన్​కు ముందురోజు కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం

రక్షాబంధన్​కు ముందురోజు తీవ్ర విషాదం - పాముకాటుకు గురైన మైనర్ తోబుట్టువులు మృతి

Snake bite
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ఫైల్) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 10:52 PM IST

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Silbings Passed Away : పంజాబ్ రాష్ట్రం లుధియానా జిల్లా పరిధి బస్సియన్ గ్రామంలోని ఓ కుటుంబంలో రక్షాబంధన్‌కు ముందురోజు తీవ్ర విషాదం జరిగింది. పాముకాటు వల్ల మైనర్ అన్నా, చెల్లెలు మృతి చెందినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పండగకు ముందురోజు తోబుట్టువుల మరణంతో బస్సియన్ గ్రామంలో విషాదచాయలు అలుముకున్నాయి. అసలేం జరిగిందంటే?

ఇంట్లో ఉక్కపోతగా ఉండడంతో జోబన్‌ప్రీత్‌ (8), జస్ప్రీత్ కౌర్ (6) ఇద్దరు కూడా తమ అమ్మమ్మతో కలిసి బుధవారం రాత్రి ఇంటి ఆవరణలో నిద్రించారు. వాళ్లు నిద్రిస్తున్న సమయంలోనే జోబన్‌ప్రీత్‌, జస్ప్రీత్​ను పాము కాటువేసింది. నిద్రలో ఉన్న చిన్నారులకు ఆ విషయం అప్పుడు తెలియలేదు. అయితే తన చేతిని ఏదో కుట్టిందని చెబుతూ జోబన్‌ప్రీత్ ఏడుస్తూ గురువారం తెల్లవారుజామున నిద్రలేచాడు. తొలుత అతడికి దోమ కుట్టిందని కుటుంబ సభ్యులు భావించారు. కానీ, కుటుంబ సభ్యులు కొంతసేపటికి మంచం కింద పామును గమనించారు.

దీంతో చిన్నారులను పాము కాటు వేసిందని నిర్థరించుకొని స్థానికంగా ఉన్న ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే జస్‌ప్రీత్ అప్పుటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ఇక ఆమె సోదరుడు జోబన్‌ప్రీత్‌ను మెరుదైన వైద్యం కోసం లుధియానా సీఎంసీకి తరలించారు. అప్పటికే పరిస్థితి విషమించడంతో అతడు కూడా మరణించాడు. రాఖీ పండగకు ముందు రోజే తోబుట్టువులిద్దరికీ అంత్యక్రియలు నిర్వహించడంతో యావత్ గ్రామం కన్నీటిపర్యంతమైంది. కాగా, బోబన్​ప్రీత్ మూడో తరగతి చదువుతుండగా, అతడి చెల్లెలు జస్ప్రీత్ ఒకటో తరగతి చదువుతుంది.

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