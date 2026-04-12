గాయపడ్డ సైనికులకు త్వరగా ప్రథమ చికిత్స- రోబోటిక్ డ్రోన్ అభివృద్ధి- 'ప్రాజెక్ట్ విమాన్' గురించి మీకు తెలుసా?
దేశంలోని సైనికులకు గుడ్న్యూస్- యుద్ధంలో లేదా ఇతర ప్రదేశాల్లో గాయపడిన వారికి త్వరలో మరింత వేగంగా ప్రథమ చికిత్స- అందుకోసం రోబోటిక్ డ్రోన్ను డెవలప్ చేసిన ఎస్ఎస్ ఇన్నోవేషన్స్
Published : April 12, 2026 at 1:52 PM IST
Project Viman for Soldiers First Aid : యుద్ధభూమిలో, మారుమూల ప్రాంతాల్లో గాయపడిన భారతీయ సైనికులు ప్రథమ చికిత్స పొందడానికి తరచుగా బేస్ క్యాంప్నకు తిరిగి ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. అయితే సైనికులు యుద్ధభూమి నుంచి బేస్ క్యాంప్నకు చేరుకోవడానికి పట్టే సమయం అత్యంత కీలకంగా మారుతోంది. ఎందుకంటే యుద్ధ భూమి, మారుమూల పర్వత ప్రాంతాలు, దట్టమైన అడవుల్లో గాయపడిన సైనికులను బేస్ క్యాంప్ లేదా ఆస్పత్రికి తరలించడానికి పట్టే సమయం తరచుగా వారి ప్రాణాలకు తీవ్రమైన ముప్పును కలిగిస్తోంది.
అందుకే క్షతగాత్రులైన సైనికులను చికిత్స కోసం బేస్ క్యాంప్కు తరలించే సమయాన్ని తగ్గించేందుకు 'ప్రాజెక్ట్ విమాన్' అనే అధునాతన డ్రోన్ ఆధారిత రోబోటిక్ చికిత్సా వ్యవస్థను రూపొందించింది ఎస్ఎస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్స్ అనే సంస్థ. అదే సమయంలో 'ప్రాజెక్ట్ అవతార్' కింద ఆపరేషన్ థియేటర్లో సర్జన్లకు సాయపడటానికి ఒక రోబోటిక్ సహాయకుడు (అసిస్టెంట్)ని అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇది ప్రస్తుతం ఇంకా అభివృద్ధి దశలో ఉంది. ఎస్ఎస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో దిల్లీలో నిర్వహించిన మూడు రోజుల సర్జికల్ రోబోటిక్స్ సైన్స్ కాన్ఫరెన్స్ (SMRSC 2026)లో ఈ రెండు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన సవివరమైన సమాచారాన్ని సమర్పించారు. అక్కడ ఈ ప్రాజెక్టులపై లోతైన విశ్లేషణ జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్ కోఆర్డినేటర్ అయిన అభిజిత్ మోఖరే పలు విషయాలను ఈటీవీ భారత్తో షేర్ చేసుకున్నారు.
'సైనికుల పాలిట వరంగా ప్రాజెక్ట్ విమాన్'
'ప్రాజెక్ట్ విమాన్' భారత సైనికుల పాలిట వరంగా మారబోతోందని అసిస్టెంట్ కోఆర్డినేటర్ అభిజిత్ మోఖరే తెలిపారు. ఇది ఒక భారీ బరువును మోయగల స్వయంప్రతిపత్తి గల డ్రోన్ అని, క్రియాశీలక యుద్ధ క్షేత్రంలో గాయపడిన సైనికుడి వద్దకు వేగంగా చేరుకుంటుందని వెల్లడించారు. ఈ డ్రోన్లో రెండు సూక్ష్మ రోబోటిక్ హ్యాండ్స్ (ఆర్మ్స్) అమర్చి ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ హ్యాండ్స్కు 5-మిల్లీమీటర్ల శస్త్రచికిత్స పరికరాలు బిగించి ఉంటాయన్నారు. డ్రోన్లోని ఒక ప్రత్యేక అరలో ప్రథమ చికిత్స సామగ్రి, మందులు, కుట్లు వేసే పదార్థాలు, రక్తస్రావ నియంత్రణ పరికరాలు, ఛాతీపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, శకలాలను బయటకు తీయడానికి అవసరమైన పరికరాలు ఉన్న ఒక కిట్ ఉంటుందని చెప్పారు. గాయపడిన సైనికుడికి రిమోట్ కంట్రోల్ సెంటర్లో ఉన్న ఒక ట్రామా సర్జన్ ఈ రోబోటిక్ హ్యాండ్స్ను కంట్రోల్ చేస్తూ చికిత్స అందించగలరని అన్నారు. గాయపడ్డ సైనికులకు వీలైనంత త్వరగా వైద్య చికిత్స అందడం చాలా కీలకమని, హెలికాప్టర్లు లేదా రోడ్డు మార్గం లేని సరిహద్దు ప్రాంతాలలో ప్రాజెక్ట్ విమాన్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
"ప్రాజెక్ట్ అవతార్ అనేది ఆపరేషన్ థియేటర్లోని సర్జన్లకు నేరుగా సహాయం చేయడానికి పనికొస్తుంది. ప్రాజెక్ట్ అవతార్ రోబోను ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చేయలేదు. రోబో భౌతిక భాగాల తయారీని బయటి సంస్థలకు అప్పగించాం. అయితే దాని సాఫ్ట్వేర్ను మేమే అభివృద్ధి చేశాం. ఈ రోబోను శస్త్రచికిత్స సమయంలో సర్జన్లకు అసిస్టెంట్గా సాయపడేలా సాప్ట్వేర్ను డెవలప్ చేశాం. రోబోట్ ఇంటర్నెల్ మెమరీలో వైద్యపరమైన సమాచారంతో కూడిన ఒక సమగ్ర డేటాబేస్ ముందుగానే లోడ్ చేశాం. శస్త్రచికిత్సకు ముందు రోగికి సంబంధించిన మొత్తం డేటా రోబో మెమరీ సిస్టమ్లోకి అప్లోడ్ అవుతుంది. ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆపరేషన్ సమయంలో రోబో సర్జన్కు సహాయం అందిస్తుంది. అదనంగా, రోబో తల భాగంలో ఒక 3D కెమెరాను అమర్చాం. దీనిని మొత్తం సర్జరీ ప్రాసెస్ను రికార్డ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది." అని అభిజిత్ మోఖరే స్పష్టం చేశారు.
ప్రాజెక్ట్ విమాన్ డ్రోన్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
డ్రోన్ యుద్ధభూమికి సమీపంలో దిగుతుంది. ఆ తర్వాత రోబో హ్యాండ్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. కంట్రోల్ కన్సోల్ నుంచి ఒక సర్జన్ 3D కెమెరా, రియల్ టైమ్ ఇమేజింగ్ ద్వారా సైనికుడికి తగిలిన గాయాన్ని గమనిస్తారు. తద్వారా గాయానికి కుట్లు వేయడం, రక్తస్రావాన్ని ఆపడం, చిన్నపాటి శస్త్రచికిత్సలు చేయడం వంటివాటిని రియల్ టైమ్లో చేయవచ్చు. దీంతో గాయపడిన సైనికుడు బేస్ క్యాంప్నకు చేరకముందే వైద్య సహాయం పొందుతాడు.
ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు దేశ రక్షణ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తాయని భావిస్తున్నారు. ప్రాజెక్ట్ విమాన్ యుద్ధ సమయంలో సైనికుల మరణాలను తగ్గిస్తుంది. ప్రాజెక్ట్ అవతార్ ఆస్పత్రుల్లో శస్త్రచికిత్సల నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఎస్ఎస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ సుధీర్ శ్రీవాస్తవ నేతృత్వంలోని బృందం రోబోటిక్ సర్జరీ రంగంలో గణనీయమైన కృషి చేస్తోంది. ఈ సాంకేతికత రక్షణ రంగానికి మాత్రమే కాకుండా విపత్తులు వచ్చినప్పుడు, మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలను అందించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.