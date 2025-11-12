ETV Bharat / bharat

'స్మార్ట్ ఫోన్లకు బానిసవుతున్న చిన్నారులు- తల్లిదండ్రులు ఇలా చేస్తే బెటర్!'-ఎయిమ్స్ వైద్యురాలు

స్మార్ట్‌ ఫోన్ల వినియోగంతో చిన్నారుల్లో ఆందోళనకర పరిస్థితులు- అరికట్టడం ఎలా?

Smartphone Addiction Children
Smartphone Addiction Children (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2025 at 10:26 PM IST

3 Min Read
Smartphone Addiction Children : ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలో అన్ని వయసుల వారు స్మార్ట్‌ ఫోన్లకు బానిసలవుతున్నారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ రోజులో ఎక్కువ సమయాన్ని మొబైల్ ఫోన్లతోనే గడుపుతున్నారు. ఇక చిన్నపిల్లల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. యూట్యూబ్ షార్ట్, రీల్స్ అంటూ ఫోన్​తోనే ఉంటున్నారు. ఆటపాటలు అన్నీ ఫోన్​లోనే. ఇక చదువు పేరుతో స్మార్ ఫోన్​ వినియోగానికి అలవాటైన పిల్లలు, యువతీ యువకులు వాటికి పూర్తిగా బానిసలు అవుతున్నారు. అయితే చిన్నారులు ఎక్కువ సేపు ఫోన్ చూడడం వల్ల వారి మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని ఎయిమ్స్ వైద్యురాలు డాక్టర్ చేతనా వర్మ తెలిపారు. అలాగే చిన్నారులు ఫోన్​ను దూరంగా ఉంచడానికి పాటించాల్సిన చిట్కాలు? ఫోన్ అధికంగా వాడితే కలిగే అనార్థాలు? తదితర వివరాలను ఆమె ఈటీవీ భారత్ తో పంచుకున్నారు.

'అధికంగా ఫోన్ వాడితే శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం'
గత 5 నెలల వ్యవధిలో మొబైల్​కు బానిసలుగా మారిన 100 మందికి పైగా పిల్లలు పంజాబ్​లోని బఠిండాలో ఉన్న ఎయిమ్స్​కు వచ్చారని వైద్యురాలు చేతనా వర్మ తెలిపారు. స్మార్ట్ ఫోన్లకు బానిసైన పిల్లల ప్రవర్తన, మనసు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుందని అన్నారు. మొబైల్స్​ను ఎక్కువగా వాడే చిన్నారులకు సైకోథెరపీ, బిహేవియరల్ థెరపీతో చికిత్స అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. అధికంగా ఫోన్​ను చూడడం వల్ల చిన్నారుల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుందన్నారు.

'గత 5 నెలల్లో 100 మంది చిన్నారులకు చికిత్స'
"గత ఐదు నెలల్లో స్మార్ట్ ఫోన్లకు బానిసైన దాదాపు 100 మంది పిల్లలకు చికిత్స చేశాను. 7- 10 ఏళ్ల వయసు గల పిల్లలు మొబైల్‌ లో యూట్యూబ్, షార్ట్ రీల్స్ చూస్తారు. వారు పూర్తిగా మొబైల్‌ లో నిమగ్నమైపోతున్నారు. అలాంటి పిల్లలు ఒక్క క్షణం కూడా మొబైల్ ను చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నారు. వారి నుంచి బలవంతంగా ఫోన్ తీసుకుంటే ప్రవర్తన మారిపోతుంది. షార్ట్ రీల్స్, యూట్యూబ్ చూసే పిల్లలు తమ జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. పిల్లలు మొబైల్‌ కు బానిసలైనప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులు లేదా కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తీసుకువస్తారు" అని చేతనా వర్మ పేర్కొన్నారు.

"11- 15 ఏళ్ల వయసు గల పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్లలో ఎక్కువగా గేమ్స్ ఆడుతారు. గంటల తరబడి మొబైల్ ఫోన్లలో గేమ్స్ ఆడుతూ తిండి గురించి కూడా శ్రద్ధ వహించరు. దీనివల్ల వారి మనసు, శరీరం తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతుది. మొబైల్ ఫోన్లకు బానిసవ్వడం కూడా డ్రగ్స్ కు బానిసవ్వడం లాంటి వ్యసనమే. పిల్లల దగ్గరి నుంచి బలవంతంగా ఫోన్ తీసుకుంటే కుటుంబ సభ్యులతో భిన్నంగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభిస్తారు"
-- చేతనా వర్మ, ఎయిమ్స్ వైద్యురాలు

'చిన్నారులపై శ్రద్ధ వహించాలి'
చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను మొబైల్ ఫోన్లకే పరిమితం చేయకూడదని చేతనా వర్మ తెలిపారు. తమ పిల్లల మొబైల్ వ్యసనాన్ని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే, వెంటనే చిన్నారులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని పేర్కొన్నారు. పిల్లలు మొబైల్‌ కు పూర్తిగా బానిసలుగా మారినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతారని గుర్తు చేశారు. అప్పుడు చిన్నారులకు చికిత్స అందించాలని సూచించారు.

"మొబైల్‌ లో కార్టూన్లు చూడటం అలవాటు ఉన్న తొమ్మిదేళ్ల బాలుడు మా దగ్గరకు చికిత్స కోసం వచ్చాడు. ఆ పిల్లవాడి మనసులో కార్టూన్లు ఎంతగా నాటుకుపోయాయంటే, కార్టూన్ల మాదిరిగానే అతడు ప్రవర్తించేవాడు. మౌనంగా ఉండేవాడు. కార్టూన్ల బాడీ లాంగ్వేజ్ ను ప్రదర్శించేవాడు. క్రమంగా మేము ఆ బాలుడికి చికిత్స చేశాం. మూడు నెలల తర్వాత మొబైల్ వ్యసనం నుంచి బయటపడ్డాడు. మాకు అలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడల్లా పిల్లవాడి జీవనశైలిని మార్చడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం. చిన్నారి, అతడి తల్లిదండ్రులకు హోంవర్క్ ఇస్తాం. పిల్లవాడికి వైద్యుడు మాత్రమే చికిత్స చేయగలడని అస్సలు కాదు. తల్లిదండ్రులు కూడా తమ బిడ్డ చికిత్సకు సహకరించాలి. అతడిపై నిఘా పెట్టాలి" అని చేతనా వర్మ వెల్లడించారు.

